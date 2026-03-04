Akash Systems Luncurkan Server AI Pertama di Dunia dengan Teknologi Pendingin Berbahan Berlian yang Didukung GPU AMD Instinct™ MI350X dan MiTAC Computing

Berlian memiliki konduktivitas termal tertinggi dibandingkan material lain yang dikenal saat ini, mampu menghantarkan panas lima kali lebih cepat daripada tembaga yang selama ini menjadi standar industri untuk manajemen termal. Sebagai inovasi baru dalam teknologi pendinginan, solusi Diamond Cooling® dari Akash melengkapi teknologi pendingin udara dan cair yang sudah digunakan saat ini. Teknologi tersebut bahkan telah digunakan di luar angkasa, dan saat ini beroperasi pada sistem satelit aktif.

Dengan penurunan suhu hingga 10°C (18°F) pada GPU dan High Bandwidth Memory (HBM), operator pusat data memperoleh kapasitas komputasi yang jauh lebih besar dari sistem daya yang sama. Hal tersebut meningkatkan efisiensi energi dan investasi, efisiensi penggunaan daya pusat data (Power Usage Effectiveness/PUE), densitas komputasi pusat data, serta imbal hasil investasi (ROI) secara keseluruhan.

Dengan performa tanpa throttle, FLOPs per Watt meningkat hingga 22% sehingga pelanggan dapat mengoptimalkan densitas komputasi, serta secara langsung memperoleh kapasitas tambahan pada pusat data baru maupun pusat data yang telah ada. Dengan teknologi ini, pusat data dapat beroperasi energi yang lebih hemat hingga 100% untuk pendinginan, sekaligus mempertahankan performa tinggi pada suhu lingkungan pusat data hingga sekitar 120°F. Pengujian yang dilakukan Akash juga menunjukkan peningkatan throughput hingga 15%. Dengan memanfaatkan peningkatan performa ini, setiap server yang menggunakan teknologi Diamond Cooling® dapat menghasilkan nilai tambahan hingga US$1 juta selama empat tahun dibandingkan server tanpa teknologi tersebut.

"Permintaan AI berkembang jauh lebih cepat dibandingkan infrastruktur yang mendukungnya," kata Dr. Felix Ejeckam, Co-Founder & CEO, Akash Systems. "Solusi yang telah dipatenkan Akash ini mampu mengatasi hambatan panas dalam sistem komputasi sehingga mempercepat implementasi AI secara lebih menguntungkan. Bersama AMD dan MiTAC, kami menghadirkan teknologi kelas dunia untuk membangun fondasi yang dibutuhkan AI agar dapat berkembang lebih luas."

Server baru ini diproduksi dan diimplementasikan melalui kerja sama dengan MiTAC Computing, perusahaan yang dikenal sebagai penyedia solusi server AI, High Performance Computing (HPC), dan sistem server hemat energi. Server tersebut juga tetap dilindungi oleh garansi standar dari AMD dan produsen perangkat.

"Teknologi Diamond Cooling® dari Akash Systems membuktikan, inovasi dapat membuka potensi performa dan efisiensi baru dari GPU AMD Instinct™," ujar Travis Karr, Corporate Vice President, Commercial and Enterprise AI Business, AMD. "Didukung kemampuan implementasi global dari MiTAC, kami membantu pusat data meningkatkan densitas komputasi sekaligus mencapai efisiensi energi yang signifikan."

"Dengan kapasitas manufaktur global dan kemampuan rekayasa yang kuat, pusat data AI dan hyperscaler di seluruh dunia semakin cepat menerapkan sistem dengan performa yang sangat tinggi dan hemat energi untuk meningkatkan daya komputasi, serta membangun daya saing," kata Rick Hwang, President, MiTAC Computing.

Lewat kolaborasi ini, server AI MiTAC Diamond Cooled pertama dari Akash menggunakan GPU AMD Instinct™ MI350X Series, memberikan manfaat signifikan bagi berbagai aplikasi komputasi berat. Teknologi Diamond Cooling® turut menjaga suhu GPU tetap rendah, mencegah thermal throttling, serta memperpanjang usia pakai perangkat keras.

Server MiTAC juga didukung oleh dua prosesor AMD EPYC™ 9005 generasi kelima, AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC, serta rangkaian perangkat lunak AMD ROCm™ terbaru. Kombinasi tersebut menghadirkan throughput tinggi dan ekosistem perangkat lunak terbuka. Dengan demikian, pusat data dapat mempercepat beban kerja AI sekaligus meningkatkan skalabilitas secara berkelanjutan.

Informasi selengkapnya: https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling.

Tentang Akash Systems

Akash Systems merupakan pelopor teknologi Diamond Cooling® untuk server AI dan berbagai skenario penggunaan komponen elektronik dengan kebutuhan pendinginan tinggi. Teknologi ini pertama kali dikembangkan dan diterapkan bersama NASA untuk satelit. Kini, Akash menyediakan solusi Diamond Cooling® untuk sistem GPU, CPU, dan memori guna mengatasi tantangan energi dan performa di sektor pusat data AI yang berkembang pesat di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Akash didukung oleh investor modal ventura terkemuka seperti Khosla Ventures dan Founders Fund. Informasi lebih lanjut tersedia di www.akashsystems.com.

Tentang MiTAC Computing

MiTAC Computing Technology Corp., anak usaha MiTAC Holdings, berfokus pada solusi komputasi AI, HPC, komputasi awan (cloud), dan edge. MiTAC Computing menerapkan standar kualitas yang ketat mulai dari barebone, sistem, rak server, hingga klaster komputasi untuk memastikan performa dan integrasi yang optimal. Dengan jangkauan global serta kemampuan terpadu, mulai dari penelitian dan pengembangan, manufaktur, hingga dukungan global, MiTAC menyediakan platform yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk pusat data hyperscale, HPC, dan aplikasi AI. Informasi lebih lanjut tersedia di www.mitaccomputing.com.

Tentang AMD

AMD mendorong inovasi untuk komputasi berperforma tinggi dan komputasi AI yang turut menjawab berbagai tantangan penting di dunia. Teknologi AMD saat ini mendukung miliaran pengalaman di berbagai bidang, termasuk infrastruktur komputasi awan dan AI, embedded system, AI PC, serta gaming. Dengan portofolio CPU, GPU, jaringan, dan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk AI, AMD menghadirkan solusi AI terpadu yang menyediakan performa dan skalabilitas untuk era baru komputasi cerdas. Informasi lebih lanjut tersedia di www.amd.com.

SOURCE MiTAC Computing Technology Corp.