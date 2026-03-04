Akash Systems kündigt die weltweit ersten KI-Server mit Diamond Cooling® sowie AMD Instinct™ MI350X GPUs und MiTAC Computing an

Bahnbrechende Diamond-Cooling®-Technologie schafft die weltweit energie- und kapitaleffizientesten KI-Server

Die Diamond-Cooling®-Lösung von Akash ist eine neue Innovation in der Kühltechnik und ergänzt bestehende Luft- sowie Flüssigkeitskühlungstechnologien

Patentierte Technologie liefert pro Server einen zusätzlichen Wert von bis zu 1 Million US-Dollar

300 Millionen US-Dollar für den ersten Markteinführungsauftrag erhalten

Bietet drosselfreie Leistung, eine GPU-Temperatursenkung um bis zu 10 °C (18 °F), bis zu 100 % weniger Energiebedarf für die Kühlung, bis zu 22 % zusätzliche FLOPs/Watt bei üblichen Umgebungstemperaturen in Rechenzentren (~75 °F) sowie bis zu 15 % mehr Token-Durchsatz bei hohen Umgebungstemperaturen in Rechenzentren (~120 °F)

Das Unternehmen wird von Khosla Ventures sowie Founders Fund unterstützt

SAN FRANCISCO, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Akash Systems, Inc., der Pionier der Diamond-Cooling®-Technologie, gab heute die Einführung und Verfügbarkeit der ersten KI-Server mit Diamond Cooling® bekannt, die mit AMD Instinct™ MI350X GPUs betrieben und von MiTAC Computing (3706.TW) gefertigt werden. Dies ist der erste kommerzielle Einsatz von Diamond Cooling® mit AMD Instinct™ GPUs in KI-Rechenzentren. Akash plant, noch in diesem Jahr Diamond-Cooling®-Lösungen für weitere Systeme mit AMD Instinct™ GPUs auf den Markt zu bringen, darunter die AMD Instinct MI355X GPU sowie künftige AMD Instinct GPUs.

AI Server with Diamond Cooling® Drives Peak GPU Performance

Diamant besitzt die höchste Wärmeleitfähigkeit aller bekannten Materialien und führt Wärme fünfmal schneller ab als Kupfer, dem Branchenstandard für das Wärmemanagement. Als neue Innovation in der Kühltechnik ergänzt die Diamond-Cooling®-Lösung von Akash bestehende Luft- sowie Flüssigkeitskühlungstechnologien. Diese Technologie ist bereits im Weltraum etabliert, wo sie derzeit in aktiven Satellitensystemen im Einsatz ist.

Mit einer bahnbrechenden Temperatursenkung von bis zu 10 °C (18 °F) sowohl bei der GPU als auch beim Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) erhalten Betreiber deutlich mehr Rechenleistung aus denselben Stromversorgungssystemen. Dadurch verbessern sich Kapital- sowie Energieeffizienz, Stromverbrauchseffizienz (PUE), Rechenzentrumsdichte und die gesamte Kapitalrendite (ROI).

Die drosselfreie Leistung liefert bis zu 22 % mehr FLOPs pro Watt, sodass Kunden ihre Rechendichte erhöhen und in neuen sowie bestehenden Rechenzentren sofort zusätzliche Kapazitäten erschließen können. Ein Rechenzentrum könnte nun mit bis zu 100 % weniger Energie auskommen, die der Kühlung gewidmet ist, und aufgrund der Temperatursenkung der GPU selbst bei einer Umgebungstemperatur von bis zu ~120 °F im Rechenzentrum eine hohe Leistung aufrechterhalten. Außerdem haben Tests von Akash ergeben, dass dadurch eine Verbesserung des Durchsatzes um bis zu 15 % möglich ist. Durch die Nutzung dieser Leistungsgewinne könnte jeder mit Diamond Cooling® ausgestattete Server über vier Jahre hinweg im Vergleich zu Servern ohne Diamond Cooling®-Lösungen einen zusätzlichen Wert von bis zu 1 Million US-Dollar generieren.

„Die Nachfrage nach KI überholt die Infrastruktur, die sie antreibt, mit hoher Geschwindigkeit", sagte Dr. Felix Ejeckam, Mitgründer und Geschäftsführer von Akash Systems. „Die patentierte Lösung von Akash durchbricht den thermischen Engpass und beschleunigt den Ausbau von KI profitabel. Gemeinsam mit AMD und MiTAC bringen wir erstklassige Technologie sowie Fachkompetenz zusammen, um die Grundlage zu schaffen, die KI für ihre Skalierung braucht."

Die neuen Server werden in Partnerschaft mit MiTAC Computing gefertigt sowie bereitgestellt. MiTAC Computing ist ein führendes Unternehmen im Bereich KI, High Performance Computing (HPC) sowie energieeffiziente Serverlösungen. Zudem fallen die Systeme vollständig unter bestehende Garantien von AMD sowie des Herstellers.

„Akash Systems Diamond-Cooling®-Technologie zeigt, wie Innovation mit AMD Instinct™ GPUs neue Leistung und Effizienz erschließen kann", sagte Travis Karr, Bereichsleiter für das kommerzielle und Enterprise-KI-Geschäft bei AMD. „Gemeinsam mit den globalen Bereitstellungskapazitäten von MiTAC versetzen wir Rechenzentren in die Lage, eine wirkungsvolle Rechendichte sowie bahnbrechende Energieeffizienz zu realisieren."

„Mit unserer globalen Fertigungskapazität und robusten Engineering-Kompetenz können KI-Unternehmen sowie Hyperscale-Rechenzentren weltweit diese ultrastarken, energieeffizienten Systeme schnell bereitstellen, um ihre Rechenleistung zu erhöhen und sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen", sagte Rick Hwang, Präsident von MiTAC Computing.

Diese Zusammenarbeit bringt die ersten von Akash mit Diamond Cooling® ausgestatteten MiTAC-KI-Server mit AMD Instinct™ MI350X Series GPUs hervor. Sie bieten durch den Einsatz der Diamond-Cooling®-Technologie transformative Vorteile für anspruchsvolle Anwendungen, indem sie helfen, niedrige GPU-Temperaturen aufrechtzuerhalten. Das trägt dazu bei, thermisches Drosseln zu vermeiden und kann die Lebensdauer der Hardware verlängern.

Die MiTAC-Server sind außerdem mit zwei AMD EPYC™ 9005 CPUs der 5. Generation, AMD Pensando™ Pollara 400 AI NICs und dem neuesten AMD-ROCm™-Software-Stack ausgestattet. Zusammen liefern sie den erforderlichen Durchsatz sowie ein offenes Software-Ökosystem, damit Rechenzentren KI-Workloads beschleunigen und nachhaltig skalieren können.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling.

Informationen zu Akash Systems

Akash Systems ist der Pionier der Diamond-Cooling®-Technologie für KI-Server sowie andere wärmeintensive elektronische Umgebungen. Akash Systems entwickelte und setzte diese Technologie zunächst in Zusammenarbeit mit der NASA für Satelliten ein und stellt nun seine firmeneigenen Diamond-Cooling®-Lösungen für GPU-, CPU- sowie Speichersysteme bereit, um Energie- und Leistungsherausforderungen im schnell wachsenden KI-Rechenzentrumssektor in den USA und weltweit zu bewältigen. Akash wird von den führenden Venture-Capital-Investoren Khosla Ventures sowie Founders Fund unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf www.akashsystems.com.

Informationen zu MiTAC Computing

MiTAC Computing Technology Corp., eine Tochtergesellschaft von MiTAC Holdings, ist auf KI, HPC, Cloud- und Edge-Computing spezialisiert. MiTAC Computing wendet strenge Methoden an, um kompromisslose Qualität sicherzustellen – von Barebones über Systeme und Racks bis hin zu Clustern – und gewährleistet damit volle Performance sowie Integration. Mit weltweiter Präsenz und durchgängigen Kompetenzen – von Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zum globalen Support – bietet MiTAC Computing agile, maßgeschneiderte Plattformen für Hyperscale-Rechenzentren, HPC sowie KI-Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie auf www.mitaccomputing.com.

Informationen zu AMD

AMD treibt Innovationen im Hochleistungsrechnen sowie im Bereich KI voran, um die wichtigsten Herausforderungen der Welt zu lösen. Heute macht AMD-Technologie Milliarden Anwendungen in den Bereichen Cloud- und KI-Infrastruktur, Embedded Systems, KI-PCs sowie Gaming möglich. Mit einem breiten Portfolio KI-optimierter CPUs, GPUs, Netzwerklösungen sowie Software stellt AMD umfassende KI-Lösungen bereit, die für eine neue Ära intelligenter Rechenumgebungen die erforderliche Leistung und Skalierbarkeit bieten. Weitere Informationen finden Sie auf www.amd.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2924731/image.jpg