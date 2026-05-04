Światowe obchody Międzynarodowego Dnia Jazzu 2026 zwieńczone porywającym Koncertem Gwiazd w Chicago

CHICAGO, 4 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- XV Międzynarodowy Dzień Jazzu dobiegł końca. Coroczne obchody zwieńczył historyczny Koncert Gwiazd (All-Star Global Concert) w Chicago, które było gospodarzem tegorocznej edycji wydarzenia.

Dee Dee Bridgewater, James Carter and Gregory Porter performing Ramsey Lewis’ “The In-Crowd” during the International Jazz Day Global Concert in Chicago — © Steve Mundinger Herbie Hancock Institute of Jazz

Wyczekiwany koncert odbył się w ikonicznym budynku Lyric Opera House w Chicago, a na scenie wystąpiło ponad 40 światowej sławy artystów, w tym: Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, James Carter, Emmet Cohen, Jacob Collier, Buddy Guy, Kurt Elling, Béla Fleck, Herbie Hancock, Christian McBride, Marcus Miller, Gregory Porter oraz Dianne Reeves.

Koncert gwiazd otworzył czteroczęściowy hołd dla miasta-gospodarza - Chicago. Każdy z tworzących go występów nawiązał do bogatego dziedzictwa muzycznego „wietrznego miasta". Ton nadał duet Dee Dee Bridgewater i Gregory Porter elektryzującym wykonaniem utworu „The In-Crowd", będącym hołdem dla Ramseya Lewisa, legendy chicagowskiego jazzu. Następnie na scenie pojawił się występujący w rodzinnym mieście Herbie Hancock, który zaprezentował reinterpretację swojego crossoverowego hitu „Watermelon Man", łącząc groove charakterystyczny dla wytwórni Blue Note lat sześćdziesiątych z jej późniejszym jazz-funkowym wcieleniem. Kolejną postacią, która uświetniła tegoroczne święto jazzu, był Buddy Guy - legenda bluesa i jeden z najważniejszych twórców chicagowskiej tradycji tego gatunku. Wspólnie z jego protegowanym Christonem „Kingfishem" Ingramem przedstawił on poruszające wykonanie swojego utworu pt. „Damn Right, I've Got the Blues", za który niegdyś otrzymał nagrodę Grammy. Ostatnie słowo w czteroczęściowym otwarciu należało do Jacoba Colliera. Zagrał on utwory „She's Out of My Life" i „Soul Bossa Nova" Quincy'ego Jonesa w płynącym prosto z serca hołdzie dla artysty, którego kariera ukształtowała się w Chicago.

Kolejnym punktem wieczoru był utwór „Seems I'm Never Tired of Loving You" w poruszającym wykonaniu wspieranej przez chór Lizz Wright. Po niej na scenie zaprezentował się pianista Robert Glasper w towarzystwie Burnissa „Boom Bishopa" Travisa II, Justina Tysona i Dj-a Jahi Sundance'a, proponując innowacyjną fuzję jazzu i hip-hopu w postaci utworu „Funny Rabbit". Pałeczkę po nich przejął Brazylijczyk Bia Ferreira z promiennym wykonaniem utworu „Antes de Ir". Potem przyszła kolej na Bélę Flecka i jego „Touch and Go". Utwór ten artysta zagrał adekwatnie do tytułu (który można przetłumaczyć jako „Na dwoje babka wróżyła"), balansując między stylami i gatunkami takimi jak bluegrass, jazz-rock czy muzyka klasyczna. Dianne Reeves zaprezentowała utwór Duke'a Ellingtona pt. „In a Sentimental Mood", zachowując jego kompozycyjną elegancję przy jednoczesnym nadaniu mu olśniewającej głębi. Z kolei Kurt Elling zaproponował uduchowioną, swingującą interpretację „Dat Dere", kompozycji Bobby'ego Timmonsa, którą znamy w wykonaniu m.in. Art Blakey and the Jazz Messengers.

Końcówka wieczoru należała do ikonicznych dzieł jazzu. Gonzalo Rubalcaba najpierw zaprezentował dynamiczne wykonanie utworu „Caravan", następnie przechodząc do „Summertime" Gershwina, będącego ukłonem w stronę Johna Coltrane'a i jego rewolucyjnej reinterpretacji tego dzieła jako materiału do intensywnej improwizacji. Po nim na scenie pojawił się Marcus Miller, który oddał hołd Milesowi Davisowi efektownym wykonaniem „Tutu". Tradycyjnie już na koniec Międzynarodowego Dnia Jazzu artyści zagrali „Imagine" Johna Lennona - ponadczasowy hymn pokoju - podczas którego wszyscy na widowni wstali, celebrując wyjątkowy moment zjednoczenia przez muzykę.

Międzynarodowy Dzień Jazzu obchodzono w 196 państwach i we wszystkich 50 stanach USA, organizując w jego ramach koncerty, programy edukacyjne i inicjatywy skierowane do lokalnych społeczności.

Za organizację wydarzenia w mieście-gospodarzu Chicago odpowiadali Quintin Primo III, Michael Reschke oraz Andrew Pritzker. Istotnego wsparcia dla Międzynarodowego Dnia Jazzu udzieliły Capri Capital, GCM Grosvenor, GRoW @ Annenberg Foundation, MacArthur Foundation, The Prime Group oraz TAWANI Foundation. Z kolei linie United - International Jazz Day Global Airline Partner - zadbały o transport lotniczy i dodatkowe wsparcie artystów oraz edukatorów.

Międzynarodowy Dzień Jazzu: W 2011 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oficjalnie ustanowiła 30 kwietnia Międzynarodowym Dniem Jazzu, aby podkreślić znaczenie jazzu oraz jego dyplomatyczną rolę w jednoczeniu ludzi na całym świecie. Międzynarodowemu Dniu Jazzu przewodniczą Dyrektor Generalny UNESCO Khaled El-Enany oraz legendarny pianista i kompozytor jazzowy Herbie Hancock, który pełni funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNESCO ds. Dialogu Międzykulturowego. Za planowanie, promocję i realizację corocznych obchodów odpowiada organizacja nonprofit - Instytut Jazzu Herbiego Hancocka. Międzynarodowy Dzień Jazzu stał się globalnym ruchem, który co roku dociera do ponad miliarda ludzi poprzez koncerty, programy edukacyjne, inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych, radio, telewizję i transmisje strumieniowe, a także media elektroniczne, drukowane i społecznościowe.

