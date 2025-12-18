أكاديمية المصارف في فيتنام وVantage Foundation تُوقّعان شراكة إستراتيجية لتعزيز التعليم المالي

هانوي، فيتنام، 18 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت أكاديمية المصارف في فيتنام (BAV) وVantage Foundation عن إبرامهما رسميًا شراكةً إستراتيجيةً من خلال توقيع مذكرة تفاهم (MoU) خلال حفل توقيع أُقيم في مقر أكاديمية المصارف بمدينة هانوي بتاريخ 16 ديسمبر. يُرسِخ هذا الاتفاق إطارًا للتعاون لأجل دعم المبادرات التعليمية المستقبلية، مع تنفيذ البرامج المُخطط لها خلال عام 2026.

شهد حفل التوقيع حضور كبار القادة وممثلين من المؤسستين. مثّل أكاديمية المصارف في فيتنام كلٌّ من: الأستاذة المشاركة الدكتورة Pham Thi Hoang Anh، القائمة بأعمال الرئيس؛ الأستاذ المشارك الدكتور Nguyen Thanh Phuong، نائب الرئيس؛ الأستاذ المشارك الدكتور Tran Viet Dung، مدير معهد البحوث المصرفية؛ والأستاذ المشارك الدكتور Le Ngoc Thang، رئيس قسم الموارد البشرية. ومثّل Vantage Foundation كلٌّ من: السيد Adam Siew، نائب رئيس تطوير الأعمال؛ والسيد Floyd Wang، الممثل الرئيسي في فيتنام؛ والسيدة Monica Wang، رئيسة قسم المشاريع العالمية.

استُهلّ الحدث باستقبالٍ رسميٍ وتعريفٍ بالوفود، أعقبه مقاطع فيديو تعريفية استعرضت مهمة أكاديمية المصارف في فيتنام ومؤسسة Vantage ونقاط قوتهما. لقد مهّدت هذه العروض التقديمية لسياق الشراكة القائمة على الأولويات المشتركة التي تتمحور حول التعليم، وبناء القدرات، وتنمية رأس المال البشري على المدى الطويل.

ألقت الأستاذة المشاركة الدكتورة Pham Thi Hoang Anh الكلمة الافتتاحية، حيث أكدت التزام أكاديمية المصارف في فيتنام بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين؛ للارتقاء بجودة التعليم الأكاديمي والجانب التطبيقي في مجال التعليم المالي. ثم تلتها كلمة للسيد Adam Siew، الذي سلّط الضوء على الأهمية المتزايدة للتعليم في إعداد المواهب المستقبلية لقطاع مالي يتجه بشكلٍ متسارع نحو البيانات والتقنيات المتقدمة. حيث أشار إلى أن التعليم يؤدي دورًا محوريًا في التنمية المستدامة، لا سيما في ظل إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لآليات اتخاذ القرار المالي.

كان أبرز ما جرى في الحفل هو التوقيع الرسمي على اتفاق التعاون الإستراتيجي، الذي أكد رسميًا إقامة الشراكة بين المؤسستين. تحدّد مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين الطرفين، والتي تشمل: التطوير المشترك للبرامج التعليمية، وحشد الخبرات والموارد الدولية، وتنسيق جهود الاتصال لإبراز قيمة التعليم المالي.

كبرنامج أوَّلي ضمن إطار الشراكة، يخطط كلٌّ من أكاديمية المصارف في فيتنام ومؤسسة Vantage للتعاون في تدريبٍ ليوم واحد بعنوان: "تحليل البيانات المالية واتخاذ القرار في عصر الذكاء الاصطناعي". من المقرر مبدئيًا عقد البرنامج في أواخر فبراير إلى أوائل مارس 6202، على أن يُنظَّم حضوريًا في مقر أكاديمية المصارف في فيتنام بمدينة هانوي، مع إتاحة المشاركة عبر الإنترنت للمدن الأخرى. سيحصل المشاركون على شهادة إتمام، ومن المتوقع تعميم البرنامج لاحقًا بالتعاون مع جامعات فيتنامية رائدة أخرى.

اختُتمت مراسم التوقيع بتبادل رمزي للزهور والهدايا التذكارية، والتقاط صورة جماعية رسمية، إضافة إلى التواصل بين ممثلي الجانبين. يُعد هذا الحدث إعلانًا رسميًا عن الشراكة الإستراتيجية، ولا يتضمن تقديم الدورات، أو تنفيذ البرامج التدريبية، أو أي أنشطة طلابية في هذه المرحلة.

Vantage Foundation هي مؤسسة خيرية مستقلة تم إطلاقها في مركز McLaren Technology في المملكة المتحدة في عام 2023. أقامت المؤسسة شراكات مع منظمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منظمة Grab في أندونيسيا، وiREDE Foundation في نيجيريا، ومنظمة Teach For Malaysia، ومعهد Claret في البرازيل، لدفع المبادرات الاجتماعية المؤثرة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.vantage.foundation

أكاديمية المصارف في فيتنام (BAV) هي مؤسسة تعليمية عامة رائدة متخصصة في الخدمات المصرفية والتمويل، والاقتصاد، وإدارة الأعمال. تأسست أكاديمية المصارف تحت إشراف بنك دولة فيتنام، وقد لعبت دورًا محوريًا في تطوير الكوادر في القطاعين المالي والمصرفي في البلاد. بفضل تركيزها القوي على التميز الأكاديمي، والبحوث التطبيقية، والارتباط الوثيق باحتياجات الصناعة، فإن الأكاديمية تعمل كقناة رئيسية لإمداد القطاع المالي العام والخاص في فيتنام بالمواهب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://en.hvnh.edu.vn/

