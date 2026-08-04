Lockton présente Lockton SAGE : la première plateforme unifiée d'intelligence d'entreprise du secteur

Conçue spécialement pour tirer complètement parti de toute la puissance des données exclusives de Lockton, de ses analyses avancées, de ses capacités basées sur l'IA et de son expertise spécialisée, afin d'accompagner la prise de décision des clients

KANSAS CITY, Missouri, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, la plus importante société privée de courtage d'assurance et de gestion des risques au monde, a annoncé aujourd'hui la disponibilité élargie de Lockton SAGE, sa plateforme d'intelligence d'entreprise conçue spécialement pour mettre toute la puissance des données exclusives de Lockton, de ses analyses avancées, de ses capacités activées par l'IA et de son expertise spécialisée au service de la prise de décisions des clients.

Initialement déployée au sein de Lockton Re, la solution SAGE de Lockton est maintenant appliquée à l'ensemble des activités de l'entreprise aux États-Unis, avec des capacités couvrant les solutions de gestion du risque, les solutions pour le personnel et la réassurance.

Alors que les entreprises prennent des décisions de plus en plus complexes en matière d'effectifs, de finances et de risques, bon nombre d'entre elles sont confrontées à des données déconnectées, à des perspectives cloisonnées et à une vague croissante d'outils d'IA autonomes qui ne parviennent pas définir le contexte dans son ensemble.

« Aucune entreprise n'est mieux placée que Lockton pour accompagner ses clients dans l'ère de l'IA, mais la technologie à elle seule ne constitue jamais un avantage ; c'est en associant une intelligence puissante à des collaborateurs d'exception que l'on obtient un véritable impact », a déclaré Ron Lockton, président et PDG de Lockton. « Nos données, notre technologie et notre expertise ont été développée progressivement ensemble, et non pas par le biais d'acquisitions ; elles fonctionnent donc en parfaite harmonie. Nous avons développé Lockton SAGE pour aider nos conseillers à être plus performants, en leur fournissant les informations nécessaires pour proposer à nos clients une approche plus intelligente et plus personnalisée leur permettant de gérer les risques et d'obtenir de meilleurs résultats. Les entreprises qui domineront la prochaine décennie seront celles capables d'associer une technologie de pointe à des collaborateurs d'exception, et c'est précisément là-dessus que nous concentrons nos efforts. »

Lockton SAGE a été conçu pour fournir une approche unifiée.

Lockton SAGE utilise des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle pour mettre en évidence les tendances, les priorités et les recommandations les plus pertinentes pour l'activité de chaque client.

Des données à la décision — en un instant

Lockton SAGE relie les polices d'assurance, les devis, les sinistres et les risques, en combinant des analyses basées sur l'intelligence artificielle à l'expertise humaine afin d'offrir aux clients des conseils plus rapides et plus pertinents au moment où les décisions sont déterminantes. En identifiant les tendances, en anticipant les risques émergents et en formulant plus tôt des recommandations concrètes, la plateforme aide les organisations à résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, ce qui permet de réduire les coûts aujourd'hui tout en renforçant leur résilience financière et opérationnelle en aval.

Ce que reçoivent les clients

Pour les clients, cela signifie passer d'une plateforme d'assurance standard à un environnement opérationnel personnalisé, alliant des services de premier ordre à une expérience conçue en fonction de leur activité, de leurs priorités et des indicateurs qui comptent le plus pour eux.

À chaque étape du cycle de vie de l'assurance, Lockton SAGE transforme l'intelligence connectée en une compréhension approfondie de l'activité et du profil de risque du client, associée à des analyses spécifiques à ses buts et objectifs — depuis les données qui lancent le processus jusqu'aux conseils postérieurs au placement :

Des données plus riches, une charge de travail allégée — La collaboration en temps réel et la saisie automatisée des données remplacent le recueil manuel d'informations, ce qui réduit la charge administrative liée à la souscription et à la gestion des couvertures, tout en offrant une vision plus complète et de meilleure qualité des risques de chaque client.





La collaboration en temps réel et la saisie automatisée des données remplacent le recueil manuel d'informations, ce qui réduit la charge administrative liée à la souscription et à la gestion des couvertures, tout en offrant une vision plus complète et de meilleure qualité des risques de chaque client. Des analyses plus approfondies — Les analyses couvrent l'ensemble des expositions d'un client et vont au-delà des comparaisons génériques pour offrir une vision personnalisée et prospective du profil de risque spécifique de ce client.





Les analyses couvrent l'ensemble des expositions d'un client et vont au-delà des comparaisons génériques pour offrir une vision personnalisée et prospective du profil de risque spécifique de ce client. Une structuration plus intelligente — Les clients bénéficient d'un plus grand choix en matière de transfert et de gestion des risques, avec une visibilité en temps réel sur les compromis financiers liés à toute structure de programme avant que les décisions ne soient finalisées.





Les clients bénéficient d'un plus grand choix en matière de transfert et de gestion des risques, avec une visibilité en temps réel sur les compromis financiers liés à toute structure de programme avant que les décisions ne soient finalisées. Un placement optimisé — Tous les produits, segments et assureurs font l'objet d'une analyse continue, ce qui permet aux clients de bénéficier de la meilleure compréhension possible du marché et de choisir les couvertures les mieux adaptées.





Tous les produits, segments et assureurs font l'objet d'une analyse continue, ce qui permet aux clients de bénéficier de la meilleure compréhension possible du marché et de choisir les couvertures les mieux adaptées. Autres conseils — L'efficacité offerte par la plateforme permet à Lockton Associates de consacrer davantage de temps au conseil stratégique, en s'appuyant sur les relations clés du marché qui comptent le plus pour défendre les intérêts de ses clients.

Conçu pour le long terme

Étant une entreprise privée, Lockton peut adopter une vision à long terme et investir de manière réfléchie dans une architecture de plateforme flexible, capable d'intégrer en permanence les modèles d'IA de pointe qui redéfinissent la manière dont les organisations évaluent les risques. Le résultat est une plateforme destinée à innover, à s'adapter et à évoluer au rythme des besoins des clients — en anticipant les exigences du marché, plutôt qu'en y réagissant.

« Le marché propose une multitude d'outils, mais les clients ont besoin d'informations pertinentes : connectées, contextualisées et adaptées à la manière dont ils prennent réellement leurs décisions. Lockton SAGE symbolise notre détermination à répondre à ces attentes. Ce n'est pas simplement un produit. Il s'agit de l'expertise collective de Lockton, travaillant de concert pour donner plus de confiance à chaque client à chaque point de décision. »

— Claude Yoder, directeur des données, de l'analyse et du numérique chez Lockton

Lockton SAGE pose les bases d'une innovation continue et évolutive, renforçant ainsi la valeur ajoutée apportée par Lockton dans chacune de ses relations clients. Étant donné que Lockton SAGE produit continuellement de nouvelles données, sa valeur ne cesse de croître à mesure que Lockton et ses clients se développent, offrant ainsi aux collaborateurs de Lockton les outils et les informations nécessaires pour fournir des conseils plus éclairés et plus efficaces. Pour plus d'informations, veuillez consulter LocktonSAGE.com.

À propos de Lockton

Ce qui distingue Lockton, c'est aussi ce qui fait son excellence : l'indépendance. Le statut d'entreprise privée de Lockton permet à ses quelque 15 000 associés, présents dans plus de 180 pays, de se consacrer exclusivement aux besoins de ses clients en matière de risques et d'assurance. Grâce à son expertise mondiale, Lockton possède la compréhension approfondie nécessaire pour obtenir des résultats remarquables.