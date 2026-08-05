Lockton、業界初の統合型エンタープライズ・インテリジェンス・プラットフォーム「Lockton SAGE」を発表

Lockton独自のデータ、高度な分析、AIを活用した機能、および 専門知識 を最大限に活用し、クライアントの 意思決定を大規模に支援するために、特別に設計

ミズーリ州カンザスシティ, 2026年8月5日 /PRNewswire/ -- 世界最大の非上場保険ブローカー兼リスク管理企業であるLocktonは、同社の独自データ、高度な分析、AIを活用した機能、および専門的な知見を、顧客の 意思決定に活かすために特別に構築されたエンタープライズ・インテリジェンス・プラットフォーム「Lockton SAGE」の利用範囲を拡大したことを発表しました。

Lockton Re内で最初に導入された「Lockton SAGE」は現在、リスク・ソリューション、人材ソリューション、再保険といった幅広い分野を網羅する同社の米国事業全体 へと拡大しています。

人材、財務、リスクに関する 意思決定がますます複雑化するなか、多くの組織が、断片化したデータやサイロ化されたインサイト、そして全体像を 把握できない スタンドアロンのAIツールの増加という課題に直面しています。

「クライアントをAIの時代へと導くうえで、Locktonほど適した企業はありません。しかし、テクノロジーだけでは決して優位性を確保することはできません。真の影響力は、強力な知見と卓越した人材の融合から生まれるのです」と、 Locktonの 会長 兼CEO であるRon Locktonは述べています。 「当社のデータ、テクノロジー、専門知識は、買収によって後付けされたものではなく、長年にわたり共に築き上げられたものです。そのため、これらは一体となって機能します。また、当社はアドバイザーの能力をさらに高めるために「Lockton SAGE」を開発しました。これにより、アドバイザーは、クライアントがリスクを適切に管理し、より良い成果を達成できるよう、より賢明できめ細やかなアプローチを提供するためのインサイトを得ることができます。今後10年間をリードするのは、優れた技術と優れた人材を融合させる企業であり、まさにそこに我々は注力しているのです。」

Lockton SAGEは、 それらすべてを統合するために構築されました。

Lockton SAGEは、AIを活用した機能により、各クライアントのビジネスにとって最も重要な傾向、優先事項、そして提言を明らかにします。

データから迅速な意思決定へ

Lockton SAGEは、保険契約、見積もり、保険金請求、 およびリスクを連携させ、AIを活用した分析と人間の経験を組み合わせることで、意思決定が最も重要な局面において、クライアントにより迅速かつ的確なアドバイスを提供します。 このプラットフォームは、パターンを明らかにし、 新たに発生 しつつある リスクを予測 し、実行可能な提言を早期に提供することで、組織が問題が拡大する前にこれを軽減できるよう支援します。これにより、現在のコストを削減すると同時に、将来に向けた財務面および業務面でのレジリエンスを高めることができます。

お客様にとってのメリット

お客様にとって、これは従来の画一的な保険プラットフォームから、パーソナライズされた運用環境へと移行することを意味します。この環境では、業界最高水準のサービス と、 お客様のビジネス、優先事項、そして最も重要な指標に合わせて設計された体験が融合しています。

保険ライフサイクルのあらゆる段階において、Lockton SAGE は、コネクテッド・インテリジェンスを 活用し、クライアントのビジネス およびリスク プロファイル に対する深い理解 へと変換します。これには、プロセスの起点となるデータから、保険引受後のアドバイザリーに至るまで、クライアントの 目標および 目的に特化したインサイトが組み合わさっています。

より豊富なデータ、より少ない手間 — リアルタイムの共同作業と自動データ収集により、手作業による情報収集が不要となり、保険契約の購入や管理にかかる事務負担を軽減すると同時に、各顧客のリスクに関するより包括的で質の高い全体像を構築します。





リアルタイムの共同作業と自動データ収集により、手作業による情報収集が不要となり、保険契約の購入や管理にかかる事務負担を軽減すると同時に、各顧客のリスクに関するより包括的で質の高い全体像を構築します。 より詳細な 分析 — インサイトは、顧客のすべてのエクスポージャーを網羅し、一般的なベンチマーク比較にとどまらず、その顧客固有のリスクプロファイルに関するカスタマイズされた、将来を見据えた見解を提供します。





インサイトは、顧客のすべてのエクスポージャーを網羅し、一般的なベンチマーク比較にとどまらず、その顧客固有のリスクプロファイルに関するカスタマイズされた、将来を見据えた見解を提供します。 よりスマートな 構造設計 — 顧客は、意思決定が確定する前に、あらゆるプログラム構造の財務上のトレードオフをリアルタイムで把握できるため、リスクの移転および管理に関する選択肢がさらに広がります。





顧客は、意思決定が確定する前に、あらゆるプログラム構造の財務上のトレードオフをリアルタイムで把握できるため、リスクの移転および管理に関する選択肢がさらに広がります。 最適な プレースメント — すべての商品、セグメント、保険会社を継続的に分析することで、お客様に市場に関する最も確かな知見と、最も効果的な補償内容の選択をご提供します。





すべての商品、セグメント、保険会社を継続的に分析することで、お客様に市場に関する最も確かな知見と、最も効果的な補償内容の選択をご提供します。 さらなるアドバイザリーサービス — プラットフォームによる業務効率化により、Locktonのアソシエイトは戦略的なアドバイザリー業務により多くの時間を割けるようになります。これは、クライアントの利益を代弁するうえで最も重要なマーケットプレイスとの関係を基盤としています。

長期的な視点で設計

Locktonは非上場企業であるため、長期的な視点に立ち、組織のリスク評価のあり方を変革しつつある最先端のAIモデルを継続的に導入できる柔軟なプラットフォームアーキテクチャに、計画的に投資することが可能です。 その結果、クライアントのニーズに合わせて絶えずイノベーションを継続し、適応し、規模を拡大するよう設計されたプラットフォームが誕生しました。これは、市場の需要に反応するのではなく、常に先んじて対応するものです。

「市場にはさまざまなツールが溢れていますが、クライアントが必要としているのは、相互に関連し、文脈に沿った、そして彼らが実際に意思決定を行うプロセスを軸に構築された、適切なインサイトです。「Lockton SAGE」は、まさにそれを実現するための当社の取り組みです。 それは、 単一の製品ではありません。 Locktonの 専門知識 を結集し、あらゆる意思決定の場面で、すべてのお客様にさらなる安心感をお届けできるよう、一丸となって取り組んでいます。」

— Claude Yoder、チーフ・データ・アナリティクス・デジタル・オフィサー、Lockton

Lockton SAGEは、継続的なイノベーションのための拡張性の高い基盤を構築し、あらゆる顧客との関係においてLocktonが提供する価値を拡大します。また、Lockton SAGEは継続的に新たな知見を生み出し続けているため、Locktonとその顧客が成長を続けるにつれてその価値はさらに高まり、Locktonのアソシエイトが、より的確で影響力のあるアドバイスを提供するために必要なツールやインサイトを手にすることができるのです。詳細については、LocktonSAGE.comをご覧ください。

Locktonについて

Locktonが他社と 一線を画す点 は、同時にその強みでもあります。それは「独立性」です。Locktonは非公開企業であるため、180カ国以上で事業を展開する 1万5,000人近く のアソシエイトが、 クライアントのリスク管理および保険ニーズに専念することができます。世界中に広がる専門知識を活かし、Locktonは卓越した成果を上げるために不可欠な深い知見を提供します。

SOURCE Lockton