Lockton تُعيّن السيد Stéphane Lespérance في منصب المدير التنفيذي لعملياتها في كندا

تم تكليف Lespérance بتقديم حلول تركز على تقديم حلول إدارة المخاطر والموارد البشرية ومزايا الموظفين، مع إعطاء الأولوية لنهج العميل أولاً

تورونتو، 17 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Lockton، أكبر وسيط تأمين مستقل مملوك للقطاع الخاص في العالم، اليوم عن التعيين الاستراتيجي للخبير المخضرم في القطاع Stéphane Lespérance في منصب المدير التنفيذي لعمليات Lockton الجديدة في كندا. ويؤكد هذا التعيين المهم التزام الشركة بتقديم دعم استشاري متقدم وعالي المستوى للشركات والمؤسسات في كندا.

Stéphane Lespérance

يُعدّ Stéphane من أبرز الشخصيات المعروفة في قطاع التأمين الكندي، حيث ينضم إلى Lockton بعد مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 24 عامًا في شركة Aon Canada، تدرّج خلالها في مناصب قيادية متزايدة المسؤولية، حيث شغّل منصب الرئيس منذ عام 2019، ثم منصب الرئيس والمدير التنفيذي منذ عام 2025. ويُعد سجله الحافل بالإنجازات في تعزيز خدمة العملاء، من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات معقدة لإدارة المخاطر لصالح مؤسسات متعددة الجنسيات كبرى في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، إلى جانب بناء فرق استشارية عالية الكفاءة، ما يجعله في موقع فريد يؤهله للمساهمة في تشكيل المرحلة التالية من عروض شركة Lockton في كندا وتطويرها. يعكس هذا التعيين تركيز شركة Lockton على بناء مؤسسة يقودها فريق كندي، بهدف دعم الشركات في التعامل مع بيئة أعمال تتسم بالديناميكية والتغير المستمر، مع تزايد الضغوط والتحديات المرتبطة بحلول المخاطر والموارد البشرية.

صرَّح Ron Lockton، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Lockton، قائلاً: "تُعدّ كندا واحدة من أفضل 10 أسواق للتأمين في العالم، وهي اقتصاد متقدم ومترابط عالميًا، حيث تواجه الشركات فيه مخاطر معقدة ومتشابكة بشكلٍ متزايد". "من خلال علاقاتنا الممتدة وطويلة الأمد في كندا، سمعنا باستمرار الحاجة إلى مزيد من التخصص العميق ونموذج استشاري يتمحور بالكامل حول العميل. يتيح لنا هيكل شركة Lockton المستقل تلبية هذه الحاجة بطريقة فعّالة وذات معنى. إن استقطاب قائد بمستوى وكفاءة Stéphane يعكس قوة وجاذبية نموذجنا القائم على الملكية الخاصة. إنه يمتلك الخبرة والمصداقية والرؤية الاستراتيجية اللازمة لتقديم تجربة استشارية متميزة للعملاء في جميع أنحاء كندا".

يعتمد نهج شركة Lockton في كندا على تقديم نموذجها المستقل والقائم على الملكية الخاصة إلى سوقٍ تسعى فيه الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم إلى الحصول على استشارات أكثر تخصيصًا تغطي نطاقًا واسعًا من التحديات المرتبطة بالمخاطر وإدارة القوى العاملة. ستجمع استراتيجية الشركة في كندا بين القيادة الكندية والحكم المحلي على السوق من جهة، وبين الخبرات العالمية من جهة أخرى، مع مواءمة أعمال التجزئة في كندا مع الشبكة العالمية لشركة Lockton، وذلك بهدف تقديم منتجات وخدمات فريدة في السوق الكندي، وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات الشركات العاملة في كندا بشكلٍ أفضل.

وصرّح Stéphane Lespérance، المدير التنفيذي المُعيّن لعمليات التجزئة في كندا لدى شركة Lockton، قائلاً: "في ظل هذه المرحلة، باتت الشركات الكندية أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى شريك يفهم تعقيدات بيئة المخاطر المتزايدة التي تواجهها، بدءًا من الشكوك في التجارة وسلاسل الإمداد، مرورًا بالتهديدات السيبرانية، وضغوط سوق العمل، وارتفاع تكاليف مزايا الموظفين، وصولاً إلى تحديات المرونة المناخية والمتطلبات الخاصة بكل قطاع". "يُعد نموذج شركة Lockton المستقل ذا أهمية كبيرة وملاءمة عالية للسوق الكندي في الوقت الراهن. يوفّر هذا النموذج حرية بناء منصة تتمحور بشكلٍ حقيقي حول العميل، مما يتيح لنا التركيز على تحقيق النجاح طويل الأمد للعملاء. أنا متحمّس لتجميع فريقٍ تعاوني من الخبراء لتقديم نتائج استثنائية لعملائنا في كندا".

يمتد هذا التعيين ليعزز ويُبنى على سجل عمل شركة Lockton الطويل مع العملاء في كندا، بالإضافة إلى الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك عمليات داخل السوق الكندي. ستقوم شركة Lockton بمشاركة المزيد من التفاصيل خلال الأشهر المقبلة، مع استمرارها في بناء فريق القيادة في كندا، وتعزيز حضورها في السوق المحلي، وتطوير قدراتها الاستشارية بشكلٍ أكبر.

نبذة عن Stéphane Lespérance

يمتلك Stéphane Lespérance ما يقرب من 30 عامًا من الخبرة في إدارة المخاطر، حيث نجح في تطوير وتنفيذ استراتيجيات برامج التأمين لصالح كبرى المؤسسات متعددة الجنسيات، خاصة في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. قضى 24 عامًا في تولّي مناصب قيادية متدرجة داخل شركة Aon Canada، حيث شغّل منصب الرئيس منذ عام 2019، ثم تولّى لاحقًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي ابتداءً من عام 2025. وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة معهد التأمين الكندي. درس Stéphane إدارة المخاطر في جامعة كيبيك في مونتريال وأكمل برامج التعليم التنفيذي في كلية كيلوج للإدارة بجامعة نورث وسترن وكلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو. خارج نطاق عمله، يمارس Stéphane رياضة الترياثلون التنافسية ويستمتع بقضاء الوقت مع عائلته.

نبذة عن Lockton

ما يميز Lockton ويجعلها أفضل في الوقت نفسه هو: الاستقلال. وتُمكّن الملكية الخاصة في Lockton نحو 15,000 شريك يزاولون أعمالهم في أكثر من 160 دولة من التركيز حصريًا على احتياجات العملاء في مجال المخاطر والتأمين. وبخبرة تمتد حول العالم، تقدم Lockton الفهم العميق اللازم لتحقيق نتائج استثنائية. تباشر Lockton أعمالها في كندا تحت الاسم القانوني Lockton Brokers, ULC.

لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.lockton.com.