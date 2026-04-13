دراسة DOORwaY90 من سيرتكس الطبية تُظهر سيطرة محلية على الورم بنسبة 100% باستخدام SIR-Spheres®، وتضع معيارًا مرجعيًا جديدًا لعلاج سرطان الخلايا الكبدية بالإيتريوم-90

دراسة DOORwaY90 تحقق نقاط النهاية الأولية المشتركة المحددة مسبقًا، مسجلةً أفضل معدل استجابة إجمالي (ORR) بنسبة 99%

ووبرن، ماساتشوستس، 13 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة سيرتكس الطبية (Sirtex Medical) ("سيرتكس")، وهي شركة رائدة في تصنيع حلول علم الأورام التدخلي والانصمام، عن نتائج بارزة بعد 12 شهرًا من دراسة DOORwaY90، وهي أول تجربة محورية مستقبلية متعددة المراكز في الولايات المتحدة للعلاج الإشعاعي الداخلي الانتقائي (SIRT) بالإيتريوم-90 (Y-90) باستخدام قياس الجرعات بنموذج التقسيم لدى المرضى المصابين بسرطان الخلايا الكبدية غير القابل للاستئصال (HCC).

حققت دراسة DOORwaY90 نقاط النهاية الأولية المشتركة المحددة مسبقًا، إذ أظهرت معدل الاستجابة الكاملة (CR) بنسبة 90% وأفضل معدل استجابة إجمالي (ORR) بنسبة 99%، وفقًا لتقييم أجرته مراجعة مركزية مستقلة معماة. وقد استجاب جميع المرضى الخاضعين للتقييم للعلاج، مما أسفر عن سيطرة محلية على الورم بنسبة 100%، وهي من أعلى نتائج الاستجابة المسجلة في علاج الإيتريوم-90. كما كانت الاستجابات مستدامة، إذ استمرت لدى 75% من المرضى لأكثر من ستة أشهر، وبلغت المدة الوسيطة للاستجابة 295 يومًا، مما يعزز قدرة كريات الراتنج المجهرية SIR-Spheres® Y-90 على تحقيق استجابات ورمية مستدامة مع الحفاظ على وظائف الكبد.

ومن اللافت أن أكثر من 95% من المرضى حافظوا على استقرار وظائف الكبد بعد 12 شهرًا، مما يؤكد قدرة قياس الجرعات المخصصة على تحقيق استجابة ورمية مكثفة دون المساس بالاحتياطي الكبدي.

وقد قُدمت هذه النتائج في عرض شفهي ضمن جلسة الأبحاث المستجدة خلال الاجتماع السنوي لجمعية الأشعة التداخلية (SIR) في تورنتو، كندا.

قال الدكتور أرمين مهفاش، اختصاصي الأشعة التدخلية في مركز إم دي أندرسون للسرطان والباحث الرئيسي المشارك في دراسة DOORwaY90: "تُظهر هذه النتائج بعد 12 شهرًا مدى اتساق الاستجابة التي يمكن تحقيقها باستخدام قياس الجرعات المخصصة. إن المعدلات المرتفعة للاستجابة الكاملة، واستدامتها، والحفاظ على وظائف الكبد كما رصدتها هذه الدراسة، تمنح الأطباء ثقة متزايدة في استخدام الانصمام الإشعاعي كخيار علاجي نهائي موجه إلى الكبد."

وقال مات شميت، الرئيس التنفيذي لشركة سيرتكس الطبية: "ترفع هذه النتائج سقف ما ينبغي للأطباء أن يتوقعوه من علاج الإيتريوم-90. فمع معدل استجابة إجمالي يبلغ 99% وسيطرة على الورم بنسبة 100%، تُظهر دراسة DOORwaY90 أن قياس الجرعات المخصصة باستخدام SIR-Spheres قادر على تحقيق نتائج تتجاوز الأساليب التقليدية وتوسّع حدود الممكن في العلاج الموجه إلى الكبد للمرضى المصابين بسرطان الخلايا الكبدية غير القابل للاستئصال."

تُعد كريات الراتنج المجهرية SIR-Spheres® Y-90 العلاج الوحيد بالانصمام الإشعاعي الحاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في الولايات المتحدة لعلاج كل من سرطان القولون والمستقيم النقيلي (mCRC) المنتشر إلى الكبد، وسرطان الخلايا الكبدية غير القابل للاستئصال.

للمزيد من المعلومات حول SIR-Spheres وإرشادات دمج قياس الجرعات المخصصة في الممارسة السريرية، يرجى التواصل مع سيرتكس عبر البريد الإلكتروني: .[email protected]

نبذة عن SIR-Spheres

تُستخدم كريات الراتنج المجهرية SIR-Spheres® Y-90 للسيطرة المحلية على الورم لدى مرضى سرطان الخلايا الكبدية غير القابل للاستئصال (HCC) ممن لا يعانون من غزو وعائي كبير، ولديهم تليف من الفئة أ حسب تصنيف تشايلد-بو، ووظيفة كبد مُعوضة بشكل جيد، وحالة أداء جيدة. كما تُستخدم لعلاج أورام الكبد النقيلية غير القابلة للاستئصال الناتجة عن سرطان القولون والمستقيم الأولي، بالاقتران مع العلاج الكيميائي المعاون داخل الشريان الكبدي (IHAC) باستخدام FUDR (فلوكسوريدين).

تحذير: يقصر القانون الفيدرالي الأمريكي بيع هذا الجهاز على الطبيب أو بناءً على طلبه. تشمل الآثار الجانبية الشائعة آلام البطن والغثيان والإمساك. يرجى زيارة www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-events للاطلاع على القائمة الكاملة للآثار الجانبية والتحذيرات والاحتياطات.

نبذة عن سيرتكس

سيرتكس الطبية شركة عالمية في مجال الرعاية الصحية تركز على تطوير علاجات السرطان وعلاجات الانصمام طفيفة التوغل. ولدى الشركة مكاتب في الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا، وهي تقدم حلولًا مبتكرة وطفيفة التوغل في علم الأورام التدخلي والانصمام للأطباء والمرضى حول العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .www.sirtex.com

APM-US-001-04-26

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/926923/Sirtex_Medical_Logo.jpg