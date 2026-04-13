El ensayo clínico DOORwaY90 de Sirtex Medical demuestra controlar en un 100 % los tumores locales con las microesferas SIR-Spheres®, lo que establece un nuevo referente en el tratamiento con Y-90 para el carcinoma hepatocelular

El ensayo clínico DOORwaY90 alcanzó los criterios coprimarios de valoración preestablecidos y logró una mejor tasa de respuesta global (TRG) del 99 %

WOBURN, Massachusetts, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Sirtex Medical ("Sirtex"), empresa líder en fabricación de soluciones para oncología intervencionista y de embolización, anunció resultados trascendentales de los 12 meses del ensayo clínico DOORwaY90, el primer ensayo clínico determinante, prospectivo y multicéntrico realizado en EE. UU. sobre la radioterapia interna selectiva (SIRT) con Y-90, utilizando dosimetría multicompartimental en pacientes con carcinoma hepatocelular (CHC) irresecable.

El ensayo clínico DOORwaY90 alcanzó los criterios coprimarios de valoración preestablecidos y demostró una tasa de respuesta completa (TRC) del 90 % y una tasa de respuesta global (TRG) óptima del 99 %, según la evaluación de una revisión central independiente enmascarada. Todos los pacientes evaluables respondieron al tratamiento, lo que resultó en un control tumoral local del 100 %, uno de los mejores resultados de respuesta informados sobre la terapia con Y-90. Las respuestas fueron duraderas, ya que un 75 % se mantuvo durante más de seis meses con una duración media de 295 días, lo que refuerza el potencial de las microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 para ofrecer respuestas constantes a la vez que se preserva la función hepática.

Es importante destacar que más del 95 % de los pacientes mantuvieron una función hepática estable a los 12 meses, lo que destaca la capacidad de la dosimetría personalizada para lograr una respuesta tumoral agresiva sin comprometer la reserva hepática.

Estos resultados se presentaron como una ponencia oral de última hora en la Reunión Anual de la Society of Interventional Radiology (SIR) en Toronto, Canadá.

"Estos resultados a los 12 meses demuestran la consistencia de la respuesta que se puede lograr con la dosimetría personalizada", afirmó el Dr. Armeen Mahvash, radiólogo intervencionista del MD Anderson Cancer Center e investigador principal adjunto del ensayo DOORwaY90. "Las elevadas tasas de respuesta completa, la durabilidad y la preservación de la función hepática observadas en este estudio refuerzan la confianza de los médicos en el uso de la radioembolización como opción de tratamiento definitivo dirigido al hígado".

"Estos resultados elevan la vara de lo que los médicos deben esperar de la terapia con Y-90", afirmó Matt Schmidt, director ejecutivo de Sirtex Medical. "Con una tasa de respuesta global del 99 % y un control tumoral del 100 %, el ensayo clínico DOORwaY90 demuestra que la dosimetría personalizada con SIR-Spheres puede ofrecer resultados que superan a los de los enfoques convencionales y amplían las posibilidades del tratamiento dirigido al hígado para pacientes con carcinoma hepatocelular (CHC) irresecable".

Las microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 son la única terapia de radioembolización aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento contra el cáncer colorrectal metastásico (mCRC) en el hígado, así como contra el carcinoma hepatocelular (CHC) irresecable en Estados Unidos.

Para obtener más información sobre SIR-Spheres y orientación sobre cómo incorporar la dosimetría personalizada a la práctica clínica, comuníquese con Sirtex al [email protected].

Acerca de SIR-Spheres

Las microesferas de resina SIR-Spheres® Y-90 están indicadas para el control tumoral local del carcinoma hepatocelular (CHC) irresecable en pacientes sin invasión macrovascular, con cirrosis de clase A según la clasificación Child-Pugh, función hepática bien compensada y con buen estado general. Estas esferas también están indicadas para el tratamiento de tumores hepáticos metastásicos irresecables derivados de un cáncer colorrectal primario, en combinación con quimioterapia adyuvante intraarterial hepática (IHAC) con FUDR (floxuridina).

Precaución: la legislación federal (de EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción médica. Los efectos secundarios más comunes son: dolor abdominal, náuseas y estreñimiento. Consulte www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-events para obtener una lista completa de los efectos secundarios, así como las advertencias y precauciones.

Acerca de Sirtex

Sirtex Medical es una empresa mundial de atención médica que se centra en el avance de terapias de embolización y mínimamente invasivas contra el cáncer. Con oficinas en EE. UU., Australia, Europa y Asia, Sirtex ofrece soluciones innovadoras de embolización y oncología intervencionista mínimamente invasiva a médicos y pacientes de todo el mundo. Para más información, visite www.sirtex.com.

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FUENTE Sirtex Medical Inc.