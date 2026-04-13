Studie DOORwaY90 společnosti Sirtex Medical prokázala stoprocentní lokální kontrolu nádoru pomocí SIR-Spheres® a stanovila tak nový standard v léčbě HCC pomocí Y-90
News provided bySirtex Medical Inc.
Apr 13, 2026, 09:00 ET
Studie DOORwaY90 splnila předem stanovené společné primární cíle a dosáhla nejlepší celkové míry odezvy (ORR) ve výši 99 %
WOBURN, Massachusetts, 13. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Sirtex Medical ("Sirtex"), přední výrobce řešení pro intervenční onkologii a embolizaci, dnes oznámila přelomové dvanáctiměsíční výsledky studie DOORwaY90, první klíčové, do budoucnosti zaměřené, multicentrické studie v USA zaměřené na selektivní interní radiační terapii (SIRT) pomocí Y-90 s využitím cílené dozimetrie u pacientů s inoperabilním hepatocelulárním karcinomem (HCC).
Studie DOORwaY90 splnila předem stanovené společné primární cíle a prokázala devadesátiprocentní míru kompletní odezvy (CR) a nejlepší celkovou míru odezvy (ORR) ve výši 99 %, jak bylo hodnoceno v rámci zaslepeného nezávislého centrálního přezkumu. Všichni hodnotitelní pacienti reagovali na léčbu, což vedlo ke stoprocentní lokální kontrole nádoru – jednomu z nejvyšších hlášených výsledků odezvy u terapie Y-90. Odezvy byly trvalé, přičemž u 75 % trvala déle než šest měsíců a medián trvání byl 295 dní, což posiluje potenciál pryskyřičných mikrokuliček SIR-Spheres Y-90 poskytovat trvalé nádorové odezvy při zachování funkce jater.
Je důležité, že více než 95 % pacientů si po 12 měsících udrželo stabilní jaterní funkce, což podtrhuje schopnost personalizované dozimetrie dosáhnout výrazné odezvy nádoru, aniž dojde k ohrožení jaterní rezervy.
Tyto výsledky byly představeny v rámci ústní prezentace nejnovějších poznatků na výročním zasedání Společnosti intervenční radiologie (SIR) v kanadském Torontu.
„Tyto dvanáctiměsíční výsledky dokazují konzistentnost odezvy, které lze dosáhnout pomocí personalizované dozimetrie," uvedl Dr. Armeen Mahvash, intervenční radiolog v MD Anderson Cancer Center (Centru pro výzkum rakoviny MD Andersona) a spoluzodpovědný hlavní výzkumník studie DOORwaY90. „Vysoké míry kompletní odezvy, trvalost a zachování jaterních funkcí pozorované v této studii dávají lékařům větší jistotu při používání radioembolizace jako definitivní léčebné možnosti zaměřené na játra."
„Tyto výsledky zvyšují laťku toho, co by lékaři měli očekávat od terapie Y-90," uvedl Matt Schmidt, generální ředitel společnosti Sirtex Medical. „S celkovou mírou odezvy 99 % a stoprocentní kontrolou nádoru studie DOORwaY90 dokazuje, že personalizovaná dozimetrie se SIR-Spheres může přinést výsledky, které představují výzvu pro konvenční přístupy a rozšiřují možnosti terapie zaměřené na játra u pacientů s inoperabilním HCC."
Mikrokuličky z pryskyřice SIR-Spheres Y-90 jsou jedinou terapií založenou na radioembolizaci, kterou FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) schválil pro léčbu jak metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) v játrech, tak i neoperovatelného hepatocelulárního karcinomu (HCC) ve Spojených státech.
Pro více informací o přípravku SIR-Spheres a pokyny k začlenění personalizované dozimetrie do klinické praxe kontaktujte společnost Sirtex na adrese [email protected].
O SIR-Spheres
Mikrokuličky z pryskyřice SIR-Spheres® Y-90 jsou indikovány k lokální kontrole nádoru u neoperovatelného hepatocelulárního karcinomu (HCC) u pacientů bez makrovaskulární invaze, s cirhózou Child-Pugh A, dobře kompenzovanou funkcí jater a dobrým výkonnostním stavem. Jsou také indikovány k léčbě neoperovatelných metastatických nádorů jater z primárního kolorektálního karcinomu s adjuvantní intrahepatální arteriální chemoterapií (IHAC) přípravkem FUDR (floxuridin).
Upozornění: Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení pouze na lékaře nebo na jeho předpis. Mezi běžné nežádoucí účinky patří bolesti břicha, nevolnost a zácpa. Úplný seznam nežádoucích účinků, varování a bezpečnostních opatření naleznete na stránkách www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-events
O společnosti Sirtex
Sirtex Medical je globální společnost působící v oblasti zdravotnictví, která se zaměřuje na rozvoj minimálně invazivních terapií rakoviny a embolizace. Společnost Sirtex má pobočky v USA, Austrálii, Evropě a Asii a poskytuje inovativní řešení v oblasti minimálně invazivní intervenční onkologie a embolizace lékařům a pacientům po celém světě. Další informace naleznete na stránkách www.sirtex.com.
APM-US-001-04-26
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/926923/Sirtex_Medical_Logo.jpg
Share this article