Sirtex MedicalのDOORwaY90試験でSIR-Spheres®による100%の局所腫瘍制御が実証され、肝細胞癌に対するY-90療法の新たなベンチマークが確立される

DOORwaY90試験は、事前に規定された主要評価項目を達成し、99%という最高の全体奏効率（ORR）を記録

マサチューセッツ州ウーバン, 2026年4月13日 /PRNewswire/ --インターベンショナル腫瘍学および塞栓療法ソリューションの大手メーカーである Sirtex Medical、（「Sirtex」）は、切除不能な肝細胞癌（HCC）患者を対象としたパーディション線量計算を用いたY-90選択的内部放射線療法（SIRT）の米国初となる極めて重要な前向き多施設共同試験であるDOORwaY90試験における12カ月の画期的な結果を発表しました。

DOORwaY90試験は、事前に規定された主要評価項目を達成し、盲検化された独立中央審査による評価で、90％の完全奏効率（CR）と99％の最良全奏効率（ORR）を示しました。評価可能な患者全員が治療に反応し、局所腫瘍制御に関する100％の成果が得られ、これはY-90治療で報告された中で最も高い奏効率となりました。SIR-SpheresのY-90樹脂マイクロスフェアは、肝機能を維持しながら持続的な腫瘍応答をもたらす可能性を示しています。奏効は持続性が高く、75％が6ヶ月を超えて持続し、奏効期間の中央値は295日でした。このことは、SIR-Spheres Y-90樹脂マイクロスフェアが、肝機能を維持しつつ持続的な腫瘍奏効をもたらす可能性を裏付けるものです。

重要なことは、95％以上の患者が12ヵ月後に安定した肝機能を維持していたことで、肝予備能を損なうことなく積極的な腫瘍反応を達成する個別化線量測定の能力が浮き彫りとなりました。

これらの結果は、カナダのトロントで開催されたSIR（Society of Interventional Radiology）年次総会で、口頭発表（ late-breaking oral presentation ）として発表されました。

「この12ヵ月間の結果は、個別化線量測定によって達成可能な反応の一貫性を示しています」と、MD Anderson Cancer Centerのインターベンショナル・ラジオロジストであり、DOORwaY90試験の共同治験責任医師であるArmeen Mahvash医師は述べています。「この試験で観察された高い完全奏効率、持続性、肝機能の維持は、医師が放射性塞栓療法を肝臓に直接作用する決定的な治療法として使用する自信を深めるものです。

「これらの結果は、医師がY-90療法に期待すべきことの水準を引き上げるものです」とSirtex MedicalのMatt Schmidt最高経営責任者（CEO）は述べています。「DOORwaY90は、全奏効率99%、腫瘍制御率100%で、SIR-Spheresを用いた個別化線量測定が、従来のアプローチに挑戦する結果をもたらし、切除不能な肝細胞癌に対する肝指向性治療で可能なことを拡大できることを示しています。」

SIR-Spheres Y-90樹脂マイクロスフェアは、米国において、転移性大腸癌（mCRC）および切除不能な肝細胞癌の治療薬としてFDAに承認された唯一の放射性塞栓療法となります。

SIR-Spheres の詳細および個別化線量測定を臨床に取り入れるためのガイダンスについては、Sirtex [email protected]までお問い合わせください。

SIR-Spheres について

SIR-Spheres®Y-90 樹脂マイクロスフェアは、大血管浸潤がない切除不能な肝細胞癌（HCC）の局所腫瘍制御を目的とした治療法として適応が承認されています。対象となるのは、Child-Pugh A肝硬変で、肝機能が十分に維持されており、全身状態が良好な患者です。本製品はまた、FUDR（フロクスウリジン）による補助肝動脈化学療法（IHAC）を併用している原発性大腸がんからの切除不能な転移性肝腫瘍の治療にも適応があります。

注意：連邦（米国）法により、本製品の販売は医師による、または医師の指示によるものに限り許可されています。一般的な副作用には腹痛、吐き気、便秘などがあります。副作用、警告、および注意事項の完全なリストについては、www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-eventsを参照してください。

Sirtexについて

Sirtex Medicalは、低侵襲の肝臓癌および塞栓療法の進歩に注力している世界的なヘルスケア企業です。Sirtexは米国、オーストラリア、ヨーロッパ、アジアにオフィスを構え、世界中の医師と患者に革新的なインターベンショナル腫瘍学および塞栓術のソリューションを提供しています。詳しくはwww.sirtex.comをご覧ください。

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ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/926923/Sirtex_Medical_Logo.jpg

SOURCE Sirtex Medical Inc.