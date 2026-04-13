Štúdia DOORwaY90 spoločnosti Sirtex Medical preukazuje 100 % lokálnu kontrolu nádoru pomocou SIR-Spheres®, čím stanovuje nový štandard pri liečbe Y-90 hepatocelulárneho karcinómu
Apr 13, 2026, 09:00 ET
Štúdia DOORwaY90 splnila svoje vopred stanovené spoločné primárne koncové ukazovatele a dosiahla najlepšiu celkovú mieru odpovede (ORR) 99 %.
WOBURN, Massachusetts, 13. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Sirtex Medical (ďalej len „Sirtex"), popredný výrobca intervenčných onkologických a embolizačných riešení, dnes oznámila prelomové 12-mesačné výsledky štúdie DOORwaY90, prvej kľúčovej, prospektívnej, multicentrickej americkej štúdie selektívnej internej rádioterapie (SIRT) pri liečbe Y-90 s použitím partičnej dozimetrie u pacientov s neresekovateľným hepatocelulárnym karcinómom (HCC).
Štúdia DOORwaY90 splnila svoje vopred špecifikované primárne koncové ukazovatele, pričom preukázala 90 % mieru úplnej odpovede (CR) a najlepšiu celkovú mieru odpovede (ORR) 99 %, ako bolo stanovené zaslepeným nezávislým centrálnym hodnotením. Všetci hodnotiteľní pacienti reagovali na liečbu, čo viedlo k 100 % lokálnej kontrole nádoru – jeden z najvyšších hlásených výsledkov odpovede pri liečbe Y-90. Odpovede boli trvalé, pričom 75 % trvalo dlhšie ako šesť mesiacov a medián trvania bol 295 dní, čo posilňuje potenciál živicových mikroguličiek SIR-Spheres Y-90 dosiahnuť trvalé odpovede na nádor a zároveň zachovať funkciu pečene.
Dôležité je, že viac ako 95 % pacientov si udržalo stabilnú funkciu pečene po 12 mesiacoch, čo zdôrazňuje schopnosť personalizovanej dozimetrie dosiahnuť agresívnu odpoveď nádoru bez ohrozenia pečeňovej rezervy.
Tieto výsledky boli prezentované ako nedávna ústna prezentácia na výročnom zasadnutí Spoločnosti intervenčnej rádiológie (SIR) v kanadskom Toronte.
„Tieto 12-mesačné výsledky preukazujú konzistentnosť odpovede dosiahnuteľnej pomocou personalizovanej dozimetrie," povedal Dr. Armeen Mahvash, intervenčný rádiológ v MD Anderson Cancer Center a jeden z vedúcich výskumníkov štúdie DOORwaY90. „Vysoká miera úplnej odpovede, trvanlivosť a zachovanie funkcie pečene pozorované v tejto štúdii dávajú lekárom väčšiu istotu v používaní rádioembolizácie ako definitívnej možnosti liečby zameranej na pečeň."
„Tieto výsledky zvyšujú latku toho, čo by lekári mali očakávať od liečby Y-90," povedal Matt Schmidt, generálny riaditeľ spoločnosti Sirtex Medical. „S celkovou mierou odpovede 99 % a 100 % kontrolou nádoru štúdia DOORwaY90 demonštruje, že personalizovaná dozimetria so SIR-Spheres môže priniesť výsledky, ktoré spochybňujú konvenčné prístupy a rozširujú možnosti liečby zameranej na pečeň u pacientov s neresekovateľným HCC."
Živicové mikroguličky SIR-Spheres Y-90 sú jedinou rádioembolizačnou terapiou schválenou FDA na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu (mCRC) pečene a neresekovateľného HCC v USA.
O SIR-Spheres
Živicové mikroguličky SIR-Spheres® Y-90 sú indikované na lokálnu kontrolu nádoru neresekovateľného hepatocelulárneho karcinómu (HCC) u pacientov bez makrovaskulárnej invázie, s cirhózou typu A podľa Childa-Pugha, s dobre kompenzovanou funkciou pečene a s dobrým funkčným stavom. Okrem toho sú indikované na liečbu neresekovateľných metastatických nádorov pečene z primárnej kolorektálnej rakoviny s adjuvantnou intrahepatálnou arteriálnou chemoterapiou (IHAC) s FUDR (floxuridín).
Upozornenie: Federálny zákon (USA) obmedzuje predaj tejto pomôcky lekárom alebo na lekársky predpis. Medzi časté vedľajšie účinky patrí bolesť brucha, nevoľnosť a zápcha. Úplný zoznam vedľajších účinkov, upozornení a preventívnych opatrení nájdete na stránke www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-events.
O spoločnosti Sirtex
Sirtex Medical je globálna spoločnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti zameraná na rozvoj minimálne invazívnych onkologických a embolizačných terapií. Spoločnosť Sirtex má pobočky v USA, Austrálii, Európe a Ázii a poskytuje inovatívne minimálne invazívne intervenčné onkologické a embolizačné riešenia lekárom a pacientom na celom svete. Viac informácií nájdete na stránke www.sirtex.com.
