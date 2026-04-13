Badanie DOORwaY90 firmy Sirtex Medical wskazuje na 100% miejscową kontrolę nowotworu przy pomocy SIR-Spheres®, ustanawiając nowy punkt odniesienia w zakresie terapii Y-90 w przypadku nieoperacyjnego raka wątrobowokomórkowego

WOBURN, Massachusetts, 13 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Sirtex Medical („Sirtex"), czołowy producent rozwiązań z zakresu onkologii interwencyjnej i embolizacji ogłosił dziś przełomowe 12-miesięczne wyniki badania DOORwaY90 – pierwszego kluczowego, prospektywnego, wieloośrodkowego badania klinicznego w USA dotyczącego selektywnej radioterapii wewnętrznej Y-90 (SIRT) z wykorzystaniem dozymetrii partycyjnej u pacjentów z nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (HCC).

Badanie DOORwaY90 osiągnęło wcześniej określone równorzędne pierwszorzędowe punkty końcowe, uzyskując wykazując 90% odsetek całkowitej odpowiedzi (CR) oraz najwyższy całkowity odsetek odpowiedzi (ORR) na poziomie 99% w oparciu o zaślepioną niezależną ocenę centralną. Wszyscy pacjenci kwalifikujący się do oceny odpowiedzieli na leczenie, co przełożyło się na 100% kontrolę miejscową nowotworu – jeden z najwyższych odnotowanych wyników odpowiedzi w terapii Y-90. Odpowiedzi były trwałe: w 75% przypadków utrzymywały się ponad sześć miesięcy, a mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła 295 dni, co potwierdza potencjał mikrosfer żywicznych SIR-Spheres Y-90 do zapewniania długotrwałej reakcji nowotworu przy jednoczesnym zachowaniu funkcji wątroby.

Co istotne, u ponad 95% pacjentów utrzymała się stabilna funkcja wątroby po 12 miesiącach, co podkreśla zdolność spersonalizowanej dozymetrii do wywoływania silnej odpowiedzi przeciwnowotworowej bez pogorszenia rezerwy wątrobowej.

Wyniki te zostały zaprezentowane w wystąpieniu prezentującym odkrycia z ostatniej chwili podczas dorocznego kongresu Society of Interventional Radiology (SIR) w Toronto w Kanadzie.

„Te 12-miesięczne wyniki pokazują powtarzalność odpowiedzi możliwej do osiągnięcia dzięki spersonalizowanej dozymetrii" – powiedział dr Armeen Mahvash, radiolog interwencyjny w MD Anderson Cancer Center oraz jeden z głównych badaczy w badaniu DOORwaY90. „Wysoki odsetek całkowitych odpowiedzi, ich trwałość oraz zachowanie funkcji wątroby obserwowane w tym badaniu zwiększają pewność lekarzy w stosowaniu radioembolizacji jako docelowej, miejscowej metody leczenia wątroby."

„Wyniki wyznaczają nowy standard oczekiwań wobec terapii Y-90" – powiedział Matt Schmidt, prezes Sirtex Medical. „Przy całkowitym odsetku odpowiedzi na poziomie 99% oraz 100% kontroli guza, badanie DOORwaY90 pokazuje, że spersonalizowana dozymetria z wykorzystaniem SIR-Spheres może zapewniać wyniki, które podważają konwencjonalne podejścia i poszerzają możliwości leczenia ukierunkowanego na wątrobę u pacjentów z nieoperacyjnym HCC."

Mikrosfery żywiczne SIR-Spheres Y-90 są jedyną terapią radioembolizacyjną zatwierdzoną przez FDA do leczenia zarówno przerzutowego raka jelita grubego do wątroby (mCRC), jak i nieoperacyjnego raka wątrobowokomórkowego (HCC) w Stanach Zjednoczonych.

Mikrosfery żywiczne SIR-Spheres® Y-90 są wskazane do miejscowej kontroli nowotworu w przypadku nieoperacyjnego raka wątrobowokomórkowego (HCC) u pacjentów bez inwazji makronaczyniowej, marskości wątroby wyrównanej w stadium A według skali Childa-Pugha, dobrze wyrównanej czynności wątroby i dobrym stanie sprawnościowym. Są one również wskazane w leczeniu nieoperacyjnych nowotworów wtórnych wątroby po przerzutach po pierwotnym raku jelita grubego, w połączeniu z uzupełniającą chemioterapią z użyciem FUDR (floksurydyny) podawanej do tętnicy wątrobowej (IHAC).

Uwaga: Prawo federalne (USA) ogranicza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie do sprzedaży na zlecenie lekarza lub przez lekarza. Najczęstsze działania niepożądane obejmują ból brzucha, nudności i zaparcia. Zapoznaj się z kompletnym wykazem efektów ubocznych, ostrzeżeń i środków ostrożności: https://www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-events.

Sirtex Medical to globalna spółka z branży opieki zdrowotnej zajmująca się głównie rozwijaniem małoinwazyjnych terapii onkologicznych oraz embolizacji. Za pośrednictwem swoich oddziałów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Europie i Azji, Sirtex dostarcza innowacyjne, małoinwazyjne rozwiązania z zakresu onkologii interwencyjnej oraz embolizacji dla lekarzy i pacjentów na całym świecie.

