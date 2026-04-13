Studi DOORwaY90 dari Sirtex Medical Mendemonstrasikan Kontrol Tumor Lokal 100% dengan SIR-Spheres®, Menetapkan Tolok Ukur Baru di Y-90 untuk HCC

Studi DOORwaY90 memenuhi titik akhir ko-primer yang telah ditentukan sebelumnya, mencapai tingkat respons objektif (ORR) terbaik sebesar 99%.

WOBURN, Mass., 13 April, 2026 /PRNewswire/ -- Sirtex Medical ("Sirtex"), produsen terkemuka solusi onkologi intervensi dan embolisasi, hari ini mengumumkan hasil penting studi DOORwaY90 yang berlangsung selama 12 bulan, uji coba multisenter pertama di Amerika Serikat yang sangat penting dan prospektif untuk terapi radiasi internal selektif (SIRT) Y-90 yang menggunakan dosimetri partisi pada pasien dengan karsinoma hepatoseluler yang tidak dapat dioperasi (HCC).

Studi DOORwaY90 memenuhi titik akhir ko-primer yang telah ditentukan sebelumnya, menunjukkan tingkat respons lengkap (CR) sebesar 90% dan tingkat respons objektif (ORR) terbaik sebesar 99%, sebagaimana dinilai oleh tinjauan pusat independen yang dibutakan. Semua pasien yang dapat dievaluasi merespons pengobatan, menghasilkan 100% kontrol tumor lokal-salah satu hasil respons tertinggi yang dilaporkan dalam terapi Y-90. Responsnya tahan lama, dengan 75% pasien bertahan lebih dari enam bulan dan durasi rata-rata 295 hari, memperkuat potensi mikrosfer resin SIR-Spheres Y-90 untuk memberikan respons tumor yang berkelanjutan sambil mempertahankan fungsi hati.

Yang penting, lebih dari 95% pasien mempertahankan fungsi hati yang stabil pada 12 bulan, menggarisbawahi kemampuan dosimetri yang dipersonalisasi untuk mencapai respons tumor yang agresif tanpa mengorbankan cadangan hati.

Hasil ini disajikan sebagai presentasi lisan pada akhir pertemuan di Pertemuan Tahunan Society of Interventional Radiology (SIR) di Toronto, Kanada.

"Hasil 12 bulan ini menunjukkan konsistensi respons yang dapat dicapai dengan dosimetri yang dipersonalisasi," kata Dr. Armeen Mahvash, Ahli Radiologi Intervensional di MD Anderson Cancer Center dan Peneliti Utama Studi DOORwaY90. "Tingkat respons lengkap yang tinggi, daya tahan dan pelestarian fungsi hati yang diamati dalam penelitian ini memberikan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada para dokter untuk menggunakan radioembolisasi sebagai pilihan pengobatan definitif yang diarahkan ke hati."

"Hasil ini meningkatkan standar untuk apa yang diharapkan oleh dokter dari terapi Y-90," kata Matt Schmidt, CEO Sirtex Medical. "Dengan tingkat respons objektif sebesar 99% dan kontrol tumor sebesar 100%, DOORwaY90 menunjukkan bahwa dosimetri yang dipersonalisasi dengan SIR-Spheres dapat memberikan hasil yang menantang pendekatan konvensional dan memperluas apa yang mungkin dilakukan dalam terapi yang diarahkan ke hati untuk pasien dengan HCC yang tidak dapat dioperasi."

Mikrosfer resin SIR-Spheres Y-90 adalah satu-satunya terapi radioembolisasi yang disetujui oleh FDA untuk pengobatan kanker kolorektal metastatik (mCRC) hati dan HCC yang tidak dapat dioperasi di AS.

Tentang SIR-Spheres

SIR-Spheres® Mikrosfer resin Y-90 diindikasikan untuk pengendalian tumor lokal karsinoma hepatoseluler yang tidak dapat dioperasi (HCC) pada pasien yang tidak mengalami invasi makrovaskular, sirosis Child-Pugh A, dengan fungsi hati yang terkompensasi dengan baik, dan status kinerja yang baik. Obat ini juga diindikasikan untuk pengobatan tumor hati metastasis yang tidak dapat dioperasi dari kanker kolorektal primer dengan Kemoterapi Arteri Intrahepatik Ajuvan (IHAC) FUDR (Floxuridine).

Perhatian: Hukum Federal (A.S.) membatasi perangkat ini untuk dijual oleh dokter atau atas perintah dokter. Efek samping yang umum terjadi adalah sakit perut, mual dan sembelit. Lihat www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-events untuk daftar lengkap efek samping, peringatan, dan tindakan pencegahan.

Tentang Sirtex

Sirtex Medical adalah perusahaan perawatan kesehatan global yang berfokus pada kemajuan terapi kanker invasif minimal dan embolisasi. Dengan kantor di Amerika Serikat, Australia, Eropa, dan Asia, Sirtex memberikan solusi onkologi intervensi invasif minimal yang inovatif serta solusi embolisasi kepada dokter dan pasien di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.sirtex.com.

