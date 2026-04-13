Исследование DOORwaY90 компании Sirtex Medical демонстрирует 100% локальный контроль опухоли с помощью SIR-Spheres®, устанавливая новый ориентир в Y-90 для ГЦК

Исследование DOORwaY90 соответствовало предварительно определенным комбинированным первичным конечным точкам, достигнув наилучшей частоты объективного ответа (ЧОО) 99%

ВУБЕРН, Массачусетс, 13 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Sirtex Medical («Sirtex»), ведущий производитель интервенционных онкологических и эмболизирующих решений, сегодня объявил о знаковых 12-месячных результатах исследования DOORwaY90, первого опорного проспективного многоцентрового исследования в США селективной внутренней лучевой терапии Y-90 (SIRT) с использованием дозиметрии разделов у пациентов с неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК).

Исследование DOORwaY90 соответствовало предварительно определенным комбинированным первичным конечным точкам, продемонстрировав частоту полного ответа (ПО) 90% и лучшую частоту объективного ответа (ЧОО) 99%, что было оценено слепым независимым центральным обзором. Все оцениваемые пациенты ответили на лечение, что привело к 100% местному контролю опухоли — одному из самых высоких зарегистрированных результатов ответа в терапии Y-90. Ответы были длительными, причем 75% длились более шести месяцев, а средняя продолжительность составляла 295 дней, что усиливало потенциал смоляных микросфер SIR-Spheres Y-90 для обеспечения устойчивых опухолевых ответов при сохранении функции печени.

Важно отметить, что более 95% пациентов поддерживали стабильную функцию печени через 12 месяцев, что подчеркивает способность персонализированной дозиметрии достигать агрессивного ответа опухоли без ущерба для печеночного резерва.

Эти результаты были представлены в виде устной презентации на ежегодном собрании Общества интервенционной радиологии (SIR) в Торонто, Канада.

«Эти 12-месячные результаты демонстрируют согласованность ответа, достижимого с помощью персонализированной дозиметрии, — сказал д-р Армин Махваш (Armeen Mahvash), интервенционный радиолог в онкологическом центре MD Anderson и один из главных исследователей исследования DOORwaY90. — Высокая частота полного ответа, долговечность и сохранение функции печени, наблюдаемые в этом исследовании, дают врачам повышенную уверенность в использовании радиоэмболизации в качестве окончательного варианта лечения, направленного на печень».

«Эти результаты поднимают планку того, что врачи должны ожидать от терапии Y-90, - сказал Мэтт Шмидт (Matt Schmidt), генеральный директор Sirtex Medical. — С общей частотой ответа 99% и 100% контролем опухоли DOORwaY90 демонстрирует, что персонализированная дозиметрия с помощью SIR-Spheres может обеспечить результаты, которые бросают вызов традиционным подходам и расширяют возможности терапии, направленной на печень, для пациентов с неоперабельной ГЦК».

Смоляные микросферы SIR-Spheres Y-90 являются единственной радиоэмболизирующей терапией, одобренной FDA для лечения как метастатического колоректального рака (мКРР) печени, так и неоперабельной ГЦК в США.

О SIR-Spheres

Смоляные микросферыSIR-Spheres ® Y-90 показаны для локального контроля опухоли неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) у пациентов без макрососудистой инвазии, цирроза А по классификации Чайлда — Пью, хорошо компенсированной функции печени и хорошего общего состояния. Они также показаны для лечения неоперабельных метастатических опухолей печени от первичного колоректального рака с помощью адъювантной химиотерапии внутрипеченочной артерии (IHAC) FUDR (флоксуридин).

Внимание! Федеральное законодательство (США) разрешает продажу этого устройства только врачам или по их указанию. Общие побочные эффекты включают боль в животе, тошноту и запор. Полный список побочных эффектов, предупреждений и мер предосторожности см. на сайте www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-events.

Sirtex Medical — это глобальная медицинская компания, ориентированная на продвижение малоинвазивных методов лечения рака и методов эмболизации. Имея офисы в США, Австралии, Европе и Азии, Sirtex предоставляет инновационные решения для минимально инвазивной интервенционной онкологии и эмболизации врачам и пациентам во всем мире.

