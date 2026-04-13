O estudo DOORwaY90 da Sirtex Medical demonstra 100% de controle tumoral local com SIR-Spheres®, estabelecendo um novo padrão de referência para o Y-90 no tratamento do CHC

O estudo DOORwaY90 atingiu seus desfechos co-primários pré-especificados, com uma taxa de resposta global (ORR) de 99%

WOBURN, Massachusetts, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Sirtex Medical ("Sirtex"), empresa líder em soluções de oncologia intervencionista e embolização, anunciou hoje os resultados históricos de 12 meses do estudo DOORwaY90, o primeiro ensaio clínico multicêntrico prospectivo e decisivo realizado nos Estados Unidos sobre a terapia de radiação interna seletiva (SIRT) com Y-90 utilizando dosimetria por partição em pacientes com carcinoma hepatocelular (CHC) irressecável.

O estudo DOORwaY90 atingiu seus desfechos co-primários pré-especificados, apresentando uma taxa de resposta completa (RC) de 90% e uma taxa de melhor resposta global (TRG) de 99%, segundo avaliação cega independente realizada por um centro de análise. Todos os pacientes avaliáveis responderam ao tratamento com um resultado de 100% no controle local do tumor, um dos maiores índices de resposta já registrados na terapia com Y-90. As respostas foram duradouras, com 75% delas persistindo por mais de seis meses e duração mediana de 295 dias, reforçando o potencial das microesferas de resina Y-90 SIR-Spheres para proporcionar respostas tumorais duradouras ao mesmo tempo em que preservam a função hepática.

Um aspecto importante é que mais de 95% dos pacientes mantiveram a função hepática estável aos 12 meses, sublinhando a capacidade da dosimetria personalizada de alcançar uma resposta tumoral agressiva sem comprometer a reserva hepática.

Esses resultados foram apresentados em uma palestra com as mais recentes atualizações no Encontro Anual da Sociedade de Radiologia Intervencionista (SIR), em Toronto, no Canadá.

"Estes resultados de 12 meses demonstram a consistência da resposta que pode ser obtida com a dosimetria personalizada", afirmou o Dr. Armeen Mahvash, radiologista intervencionista do MD Anderson Cancer Center e co-investigador principal do estudo DOORwaY90. "As elevadas taxas de resposta completa, a sustentabilidade e a preservação da função hepática observadas neste estudo transmitem aos médicos maior confiança no uso da radioembolização como uma opção terapêutica definitiva e direcionada ao fígado."

"Esses resultados aumentam as expectativas em relação ao que os médicos devem esperar da terapia com Y-90", afirmou Matt Schmidt, diretor executivo da Sirtex Medical. "Com uma taxa de resposta global de 99% e um controle tumoral de 100%, o estudo DOORway90 demonstra que a dosimetria personalizada com SIR-Spheres pode gerar resultados que desafiam as abordagens convencionais e ampliam as possibilidades da terapia dirigida ao fígado para pacientes com CHC irressecável."

As microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 são a única terapia de radioembolização aprovada pela FDA para o tratamento tanto do câncer colorretal metastático (mCRC) no fígado quanto do CHC irressecável nos EUA.

Para obter mais informações sobre as SIR-Spheres e orientações sobre como incorporar a dosimetria personalizada à sua atividade profissional, entre em contato com a Sirtex pelo e-mail [email protected].

Sobre as SIR-Spheres

As microesferas de resina SIR-Spheres® Y-90 são indicadas para o controle tumoral local do carcinoma hepatocelular (CHC) irressecável em pacientes sem invasão macrovascular, cirrose de grau A na escala de Child-Pugh, função hepática bem compensada e bom estado funcional. Também são indicadas para o tratamento de tumores hepáticos metastáticos irressecáveis provenientes de câncer colorretal primário, em associação com quimioterapia adjuvante intra-arterial hepática (IHAC) com FUDR (floxuridina).

Atenção: a legislação federal (dos EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica. Os efeitos colaterais mais comuns incluem dor abdominal, náusea e constipação. Consulte www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-events para obter uma lista completa dos efeitos colaterais, advertências e precauções.

Sobre a Sirtex

A Sirtex Medical é uma empresa global do setor de saúde dedicada ao desenvolvimento de terapias minimamente invasivas para o tratamento do câncer e de embolização. Com escritórios nos Estados Unidos, Austrália, Europa e Ásia, a Sirtex oferece soluções inovadoras em oncologia intervencionista minimamente invasiva e embolização para médicos e pacientes do mundo inteiro. Para obter mais informações, acesse www.sirtex.com.

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/926923/Sirtex_Medical_Logo.jpg

FONTE Sirtex Medical Inc.