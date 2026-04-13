L'étude DOORwaY90 de Sirtex Medical démontre un contrôle local de la tumeur de 100 % avec SIR-Spheres®, établissant ainsi une nouvelle référence pour l'Y-90 dans le traitement du CHC

L'étude DOORwaY90 a atteint ses critères d'évaluation principaux, avec un taux de réponse global (ORR) de 99 %

WOBURN, Massachusetts, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Sirtex Medical (« Sirtex »), l'un des principaux fabricants de solutions d'oncologie interventionnelle et d'embolisation, a annoncé aujourd'hui les résultats marquants à 12 mois de l'étude DOORwaY90, le premier essai pivot, prospectif et multicentrique aux États-Unis de la radiothérapie interne sélective (SIRT) Y-90 utilisant la dosimétrie compartimentale chez les patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) non résécable.

L'étude DOORwaY90 a atteint ses objectifs co-primaires préspécifiés, démontrant un taux de réponse complète (CR) de 90 % et un meilleur taux de réponse globale (ORR) de 99 %, tel qu'évalué par une revue centrale indépendante en aveugle. Tous les patients évaluables ont répondu au traitement, ce qui a permis d'obtenir un contrôle local de la tumeur de 100 %, soit l'un des taux de réponse les plus élevés rapportés dans le cadre de la thérapie Y-90. Les réponses ont été durables, 75 % d'entre elles ayant duré plus de six mois, avec une durée médiane de 295 jours, ce qui renforce le potentiel des microsphères de résine Y-90 de SIR-Spheres à produire des réponses tumorales durables tout en préservant la fonction hépatique.

Il est important de noter que plus de 95 % des patients ont conservé une fonction hépatique stable à 12 mois, ce qui souligne la capacité de la dosimétrie personnalisée à obtenir une réponse tumorale agressive sans compromettre la réserve hépatique.

Ces résultats ont fait l'objet d'une présentation orale tardive à l'occasion de la réunion annuelle de la Society of Interventional Radiology (SIR) à Toronto, au Canada.

« Ces résultats à 12 mois démontrent la constance de la réponse obtenue grâce à la dosimétrie personnalisée », a déclaré le Dr Armeen Mahvash, radiologue interventionnel au MD Anderson Cancer Center et co-chercheur principal de l'étude DOORwaY90. « Les taux élevés de réponse complète, la durabilité et la préservation de la fonction hépatique observés dans cette étude donnent aux médecins une plus grande confiance dans l'utilisation de la radio-embolisation comme option de traitement définitif dirigé vers le foie. »

« Ces résultats engendrent des attentes très élevées de la part des médecins en ce qui concerne la thérapie Y-90 », a déclaré Matt Schmidt, PDG de Sirtex Medical. « Avec un taux de réponse global de 99 % et un contrôle tumoral de 100 %, DOORwaY90 démontre que la dosimétrie personnalisée avec SIR-Spheres peut produire des résultats qui défient les approches conventionnelles et élargissent ce qui est possible dans la thérapie dirigée vers le foie pour les patients atteints de CHC non résécable. »

Les microsphères de résine Y-90 de SIR-Spheres sont la seule thérapie de radio-embolisation approuvée par la FDA pour le traitement du cancer colorectal métastatique (mCRC) du foie et du CHC non résécable aux États-Unis.

Pour plus d'informations sur SIR-Spheres et des conseils sur l'intégration de la dosimétrie personnalisée dans la pratique clinique, veuillez contacter Sirtex à l'adresse suivante : [email protected].

À propos de SIR-Spheres

Les microsphères de résine Y-90 SIR-Spheres® sont indiquées pour le contrôle local de la tumeur du carcinome hépatocellulaire (CHC) non résécable chez les patients sans invasion macrovasculaire, avec une cirrhose Child-Pugh A, une fonction hépatique bien compensée et un bon état de performance. Elles sont également indiquées pour le traitement des tumeurs hépatiques métastatiques non résécables d'un cancer colorectal primaire avec une chimiothérapie intra-artérielle hépatique adjuvante (IHAC) de FUDR (Floxuridine).

Attention : la loi fédérale des États-Unis restreint la vente de ce dispositif par ou sur l'ordre d'un médecin. Les effets secondaires les plus fréquents sont les douleurs abdominales, les nausées et la constipation. Consultez www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-events pour une liste complète des effets secondaires, des avertissements et des précautions.

À propos de Sirtex

Sirtex Medical est une entreprise mondiale de soins de santé qui se consacre à l'avancement des traitements invasifs minimaux d'embolisation et de lutte contre le cancer. Avec des bureaux aux États-Unis, en Australie, en Europe et en Asie, Sirtex fournit des solutions innovantes d'oncologie interventionnelle et d'embolisation aux médecins et aux patients du monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.sirtex.com.

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