ركة Imec تعرض لأول مرة التصنيع على مستوى الرقاقة للمسامات النانوية الصلبة باستخدام الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV)

اختراق تقني يتيح تطبيقات استشعار حيوي عالية الدقة وقابلة للتوسّع في علوم الحياة والرعاية الصحية

حققت imec أول تصنيع ناجح على نطاق واسع على مستوى الرقاقة للمسامات النانوية الصلبة باستخدام تقنية الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى ( EUV ) على رقائق بقياس 300 ملم. يحوّل هذا الابتكار تقنية المسامات النانوية من مفهوم محدود في المختبر إلى منصة قابلة للتوسّع لتطبيقات الاستشعار الحيوي، وعلم الجينوم، وعلم البروتيوميات.

المسامات النانوية كان يُعوَّلُ عليها لإحداث نقلة نوعية في علم الجينوم وعلم البروتيوميات، إلا أن المسامات النانوية الصلبة لم تكن تُنتَج بكميات كبيرة في السابق بسبب تحديات التفاوت في الخصائص وصعوبات التكامل. إن هذا الاختراق من imec يمهّد الطريق أمام مصفوفات مستشعرات حيوية عالية الإنتاجية ومتوافقة مع تقنيات CMOS ، ما قد يسرّع من تطوير الطب الشخصي، والتشخيص السريع، وتخزين البيانات الجزيئية.

تم تنفيذ التصنيع على مستوى الرقاقة باستخدام الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى ( EUV ) على رقائق بقياس 300 ملم بمسامات نانوية بقياس 10 نانومترات تقريبًا مع درجة عالية من التجانس عبر كامل الرقاقة. تُظهر عملية التصنيع إمكانات واعدة لتحقيق أحجام مسامات أقل من 5 نانومترات مع مزيد من التحسينات في تقنيات تكامل العمليات. كما كشفت اختبارات الخصائص الكهربائية وانتقال الجزيئات الحيوية عن نسبة "إشارة إلى ضجيج" عالية بلغت 6.2.

قال Ashesh Ray Chaudhuri ، المؤلف الأول للدراسة ومدير مشروع البحث والتطوير في imec : "تتمتع imec بوضع فريد يتيح لها تحقيق هذه القفزة النوعية. فيمكننا تطبيق الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى ( EUV ) — التي تُستخدم عادةً في الذاكرة والمنطق — في علوم الحياة. ومن خلال الاستفادة من بنيتنا التحتية في مجال الطباعة الضوئية، أثبتنا أن المسامات النانوية الصلبة يمكن تصنيعها على نطاق واسع وبالدقة اللازمة لمجال الاستشعار الجزيئي". "وهذا يفتح الباب أمام مصفوفات مستشعرات حيوية عالية الإنتاجية لقطاع الرعاية الصحية وما بعده".

نبذة عن imec

شركة imec هي مركز رائد عالميًا في البحث والابتكار في تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة. من خلال الاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة للبحث والتطوير وخبرة أكثر من 6,500 موظف، تقود imec الابتكار في أشباه الموصلات وتوسيع قدرات الأنظمة، والذكاء الاصطناعي، والفوتونيات السيليكونية، والاتصال، وتقنيات الاستشعار.

وتُسهم أبحاث imec المتقدمة في تحقيق اختراقات عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الحوسبة، والصحة، والسيارات، والطاقة، والترفيه والمعلومات، والصناعة، والأغذية الزراعية، والأمن. من خلال برنامج IC-Link، تُرشد imec الشركات في جميع مراحل رحلة تطوير الرقائق — من الفكرة الأولية إلى التصنيع على نطاق واسع — مع تقديم حلول مخصصة تلبي أكثر متطلبات التصميم والإنتاج تقدمًا.

كما تتعاون imec مع القادة العالميين عبر سلسلة القيمة الخاصة بأشباه الموصلات، إلى جانب شركات التكنولوجيا، والشركات الناشئة، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات البحثية في إقليم فلاندرز وحول العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة imec في لوفين، ببلجيكا، ولديها مرافق بحثية في بلجيكا، وفي مختلف أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولديها ممثلون في ثلاث قارات. في عام 2024، أعلنت imec عن إيرادات بلغت 1.034 مليار يورو. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.imec-int.com

