Imec mendemonstrasikan pembuatan skala wafer pertama pada nanopori padat dengan menggunakan litografi EUV

LEUVEN, Belgia, 9 Desember 2025 /PRNewswire/ --

Imec telah berhasil membuat skala wafer pertama pada nanopori padat dengan menggunakan litografi EUV pada wafer 300 mm. Inovasi ini mengubah teknologi nanopori dari konsep skala laboratorium menjadi platform yang dapat ditingkatkan untuk biosensing, genomik, dan proteomik.

Nanopori dipuji sebagai gebrakan besar untuk genomik dan proteomik. Tapi hingga sekarang, nanopori padat tidak pernah diproduksi massal karena masalah variabilitas dan integrasi. Terobosan Imec membuka jalan bagi susunan biosensor throughput tinggi yang kompatibel dengan CMOS dan dapat mempercepat pengobatan yang dipersonalisasi, diagnostik cepat, dan penyimpanan data molekul.

Pembuatan skala wafer dengan menggunakan litografi EUV atas wafer 300 mm pada nanopori sekecil ~10 nm dengan keseragaman tinggi di seluruh wafer. Proses pembuatan ini sangat mungkin mencapai ukuran pori di bawah 5nm dengan peningkatan lebih lanjut pada teknik integrasi proses. Karakterisasi transmisi listrik dan bio-molekuler menunjukkan rasio signal-to-noise yang tinggi sebesar 6,2.

"Posisi Imec sangat unik dalam melakukan lompatan ini. Kami dapat menerapkan litografi EUV - yang biasanya untuk memori dan logika - bagi ilmu hayat. Dengan memanfaatkan infrastruktur litografi milik kami, kami menunjukkan bahwa nanopori padat dapat dibuat dalam skala besar dengan presisi yang dibutuhkan untuk penginderaan molekul," kata Ashesh Ray Chaudhuri, penulis pertama dan manajer proyek R&D di imec. "Langkah ini membuka kesempatan bagi biosensor throughput tinggi untuk perawatan kesehatan dan lainnya."

Siaran pers lengkap: https://www.imec-int.com/en/press/imec-demonstrates-first-wafer-scale-fabrication-solid-state-nanopores-using-euv-lithography

