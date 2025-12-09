Imec demonstruje pierwsze wytworzenie nanoporów w stanie stałym na płytkach przy użyciu litografii EUV

Przełomowe rozwiązanie umożliwia skalowalne, wysokoprecyzyjne zastosowania biodetekcyjne w naukach biologicznych i opiece zdrowotnej

Firma Imec ma za sobą pierwsze udane wytworzenie nanoporów w stanie stałym na płytkach wytworzonych przy użyciu litografii EUV na płytkach 300 mm. Innowacja ta przekształca technologię nanoporów z koncepcji laboratoryjnej w skalowalną platformę o zastosowaniach w bioczujnikach, genomice i proteomice.

Nanopory są uznawane za przełomową technologię dla genomiki i proteomiki, jednak do tej pory nanopory w stanie stałym nigdy nie były produkowane masowo z powodu zmienności i problemów z integracją rozwiązań. Przełom Imec toruje drogę do powstania wysokowydajnych, kompatybilnych z CMOS matryc bioczujników, które mogą przyspieszyć rozwój medycyny spersonalizowanej, szybkiej diagnostyki oraz molekularnego przechowywania danych.

Wytwarzanie przy użyciu litografii EUV na płytkach 300 mm nanoporów o wielkości nawet ~10 nm, z wysoką jednorodnością na całej płytce. Proces produkcyjny daje nadzieję na osiągnięcie rozmiarów porów poniżej 5 nm dzięki dalszym ulepszeniom technik integracji procesów. Charakterystyka elektryczna i translokacji biomolekularnej wskazuje na wysoki stosunek sygnału do szumu wynoszący 6,2.

„Firma Imec jest idealnie przygotowana do tego etapu rozwoju. Możemy zastosować litografię EUV - tradycyjnie zarezerwowaną dla pamięci i logiki - w naukach biologicznych. Wykorzystując naszą infrastrukturę litograficzną, pokazaliśmy, że nanopory w stanie stałym mogą być wytwarzane na dużą skalę z precyzją wymaganą do detekcji molekularnej" - powiedział Ashesh Ray Chaudhuri, główny autor i kierownik projektu badawczo-rozwojowego w Imec. „Otwiera to drzwi dla wysokowydajnych matryc bioczujników do zastosowań w opiece zdrowotnej i innych dziedzinach".

Imec jest światowym liderem w dziedzinie badań i innowacji w zaawansowanych technologiach półprzewodnikowych. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze badawczo-rozwojowej oraz wiedzy specjalistycznej ponad 6500 pracowników Imec napędza innowacje w skalowaniu półprzewodników i systemów, sztucznej inteligencji, fotonice krzemowej, łączności i detekcji.

Zaawansowane badania Imec umożliwiają przełomy w wielu branżach, w tym w informatyce, ochronie zdrowia, motoryzacji, energetyce, informacji i rozrywce, przemyśle, sektorze rolno-spożywczym oraz bezpieczeństwie. Za pośrednictwem IC-Link Imec prowadzi firmy przez każdy etap tworzenia układów scalonych - od wstępnej koncepcji po pełnoskalową produkcję - dostarczając rozwiązania dostosowane do najbardziej zaawansowanych potrzeb projektowych i produkcyjnych.

Imec współpracuje z globalnymi liderami w całym łańcuchu wartości półprzewodników, a także z firmami technologicznymi, start-upami, środowiskami akademickimi i instytucjami badawczymi we Flandrii i na całym świecie. Imec z siedzibą główną w Leuven w Belgii posiada ośrodki badawcze w Belgii, w całej Europie i w USA oraz przedstawicielstwa na trzech kontynentach. W 2024 r. firma Imec odnotowała przychody w wysokości 1,034 mld euro. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.imec-int.com.

