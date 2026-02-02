DIE COMMEMORATING BLACK HISTORY SILVER COIN SERIES DES ROYAL CANADIAN MINT WÜRDIGT DIE KÜNSTLERISCHE GESTALTUNG UND KULTURELLE BEDEUTUNG DER WESTAFRIKANISCHEN ADINKRA-SYMBOLE.

OTTAWA, ON, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Während der Black History Month landesweit gefeiert wird, hat die Royal Canadian Mint die 2026 $20 Feinsilbermünze - Commemorating Black History: Adinkra-Symbole sind eine Hommage an das reiche Erbe des ghanaischen Akan-Volkes. Ihre visuelle Ikonographie, die Werte, Sprichwörter und historische Weisheiten zum Ausdruck bringt, hat die westafrikanische Kultur stark beeinflusst und hat für viele schwarze Kanadier eine tiefe Bedeutung. Symbole für Respekt, Frieden und Gemeinschaft verschmelzen mit kanadischen Ikonen auf einer inspirierenden Sammlermünze aus 99,99 % reinem Silber, die ab heute erhältlich ist.

"Für die Royal Canadian Mint ist es wichtig, dass unsere Münzen dazu beitragen, eine umfassendere Geschichte Kanadas zu erzählen, indem sie verschiedene Themen aufgreifen, die die Erfahrungen und das kulturelle Erbe der vielen Menschen, die Kanada ihr Zuhause nennen, hervorheben", sagte Simon Kamel, Interimspräsident und CEO der Royal Canadian Mint. "Da die Münzanstalt weiterhin die Feierlichkeiten zum Black History Month durch speziell gestaltete Sammlermünzen unterstützt, freuen wir uns, die westafrikanischen Wurzeln vieler schwarzer Kanadier zu feiern, indem wir die Kunst und Spiritualität der Adinkra-Symbole präsentieren."

Die Rückseite der Münze wurde von dem kanadischen Künstler Kwame Delfish gestaltet und zeigt drei konzentrische Ringe mit traditionellen Adinkra-Motiven, die ein zentrales Ahornblatt mit der Darstellung Kanadas umschließen. Der innerste Ring besteht aus einem sich wiederholenden vertikalen Paar von zwei Mpatapo Symbolen, dem Friedensknoten der Versöhnung. Der zweite Ring zeigt eine sich wiederholende Folge von Adinkra-Symbolen, die die Göttlichkeit von Mutter Erde, die Einheit in der Vielfalt und das Mekyia Wo Symbol für Respekt und Begrüßung darstellen. Der äußerste Ring ist in den Himmelsrichtungen durch das Ahornblatt auf zwei Mpatapo Symbolen verankert, die die innerste Schicht widerspiegeln, während jeder Quadrant Symbole für Einheit und menschliche Beziehungen zeigt. Die Vorderseite zeigt ein Ahornblattmuster und das Bildnis Seiner Majestät König Karl III. des kanadischen Künstlers Steven Rosati.

"Als Künstlerin karibischer Abstammung bin ich mit den Adinkra-Symbolen und der Weisheit der Vorfahren aus Westafrika tief verbunden. Jedes Symbol steht für Werte wie Stärke, Einigkeit und Zielstrebigkeit, die unsere Gemeinschaften auch heute noch leiten", so der Münzdesigner Kwame Delfish. "Ursprünglich hatte ich dieses Design in einer quadratischen Anordnung geplant, um dem Adinkra-Stoff zu huldigen, aus dem diese Symbole stammen. Als sich der Entwurf jedoch weiterentwickelte, wurde klar, dass die kreisförmige Anordnung die Kontinuität der Kultur, der Verbindung und der kollektiven Widerstandsfähigkeit widerspiegeln würde."

Die 2026 $20 Fine Silver Coin - Zum Gedenken an die Geschichte der Afroamerikaner: Adinkra-Symbole sind für 199,95 $ im Handel erhältlich. Dieses neue Sammlerstück kann bei der Münzanstalt unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder unter www.mint.ca bestellt werden. Außerdem ist die Münze auch in den Boutiquen von Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg, bei den teilnehmenden kanadischen Postämtern und über das globale Netz der Verkaufs- und Vertriebsstellen von Mint erhältlich.

Über die Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine staatliche Organisation, die für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen zuständig ist. Die Mint ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten weltweit. Sie hat sowohl preisgekrönte Sammlerstücke und marktführende Bullions (Anlagemünzen) als auch die angesehenen kanadischen militärischen und zivilen Gedenkstücke herausgegeben. Darüber hinaus ist die Mint auch an den London und COMEX-Metallbörden als sog. Good Delivery Refiner tätig und bietet ein umfassendes Spektrum der besten Gold- und Silber-Raffinationsleistungen ihrer Art. Als Organisation, die den bestmöglichen Umweltschutz anstrebt, sichere und inklusive Arbeitsplätze fördert und sich positiv auf die Gemeinden auswirken möchte, in denen sie tätig ist, bindet die Mint die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance in jeden Bereich ihrer Operationen ein.

