ROYAL CANADIAN MINT、黒人史記念シルバーコインシリーズで西アフリカのアディンクラ記号の芸術性と文化的意義を称える

オタワ（オンタリオ州）2026年2月2日/PRNewswir/ -- 黒人歴史月間が世界中で祝われる中、Royal Canadian Mintは、2026年20ドルシルバーコイン「黒人史記念：アディンクラ記号」（Commemorating Black History: Adinkra Symbols）でガーナ、アカン族の豊かな祖先の遺産に敬意を表しました。価値観、ことわざ、歴史的な知恵を表現する彼らの視覚的図像は、西アフリカ文化に強い影響を与え、多くのカナダ系黒人にとって深い意味を持ちます。尊敬、平和、コミュニティを象徴する記号とカナダのシンボルが融合した、感動的な純度99.99％のシルバーコレクターコインは、本日より発売が開始されました。

Royal Canadian Mint、臨時社長兼最高経営責任者（CEO）のSimon Kamel氏は、「カナダを故郷とする多くの人々の経験や文化遺産に焦点を当てた多様なテーマにコインを通して触れることで、カナダのより完全な物語を伝える一助となることは、Royal Canadian Mintにとって重要なことです」と述べました。「Mintは、特別にデザインされたコレクターコインを通じて黒人歴史月間を支援し続けており、アディンクラ記号の芸術性と精神性を紹介することで、多くのカナダ系黒人のルーツである西アフリカを称えることができて嬉しく思います。

Royal Canadian Mint Logo

コインの裏面デザインは、カナダ人アーティストであるKwame Delfish氏によるもので、伝統的なアディンクラモチーフの3つの同心円が、カナダを象徴する中央のカエデの葉を囲んだデザインとなっています。 最も内側のリングは、2つの ムパタポ 記号が和解の平和の結び目を示し、垂直に繰り返し対をなす構造で描かれています。2つ目のリングには、母なる大地の神性、多様性の中の統一、そして尊敬と挨拶のシンボルであるMekyia Woを表すアディンクラ記号が繰り返し描かれています。一番外側のリングは、2つのムパタポ記号の上に位置するカエデの葉が基点となり、一番内側の層を反映しています。各四分円には、団結とつながりを表す記号が描かれています。裏面にはカナダのアーティスト、Steven Rosati氏によるカエデの葉模様と国王チャールズ3世の肖像が描かれています。

「カリブの血を引くアーティストとして、私はアディンクラ記号と、その西アフリカからの先祖伝来の知恵に深く関わりがあります。それぞれの記号は、強さ、団結、目的といった価値観を物語り、今もなお私たちのコミュニティを導いています」とコインデザイナーのKwame Delfish氏は語ります。「当初は、これらの記号の由来となったアディンクラ布をオマージュし、正方形に配置したデザインを考えていた。しかしデザインが進化するにつれて、円形に配置することで文化の継続、つながり、そして集団としての レジリエンスを反映できることが分かりました。」

2026年20ドルシルバーコイン「黒人史記念：アディンクラ記号」の定価は、定価199.95ドルです。この新しいコレクターズアイテムは、Mint（カナダ：1-800-267-1871、米国：1-800-268-6468、またはwww.mint.ca ）へのお問い合わせで注文できます。また、オタワとウィニペグにあるRoyal Canadian Mintブティック、カナダ郵便局の加盟店、Mintの世界的な販売店・代理店ネットワークでも販売されます。

このコインの画像はこちらからご覧いただけます 。

Royal Canadian Mintについて Royal Canadian Mintは、カナダの流通貨幣の鋳造と流通を担う国営会社です。Mintは、受賞歴のあるコレクターコイン、市場をリードする地金製品、カナダの名誉ある軍人・民間人栄誉賞を製造する、世界最大かつ最も多目的な造幣局のひとつです。ロンドンおよびCOMEXの優良精錬所として定評のあるMintは、ベストインクラスの金銀精錬サービスも提供しています。環境をより大切にし、安全で包括的な職場の育成に努め、事業を展開する地域社会にプラスの影響を与える組織として、Mintは事業運営のあらゆる面で環境、社会、ガバナンスの実践を組み込んでいます。

Mint、同社の製品、サービスの詳細については、www.mint.caをご覧ください。 Mintのフォロー：LinkedIn、Facebook、Instagram。

詳細に関するメディア各社のお問い合わせ先：Royal Canadian Mint、シニアマネージャー、Alex Reeves、パブリックアフェアーズ、 613-884-6370、 [email protected]

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2872869/Royal_Canadian_Mint__RCM__THE_ROYAL_CANADIAN_MINT_S_COMMEMORATIN.jpg

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)