تم اختيار كازينو Seminole Hard Rock كداعم رسمي لمدينة ميامي المستضيفة لكأس العالم 2026™

البيان الصحفي الكامل

ميامي، 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت لجنة استضافة ميامي لكأس العالم FIFA 2026™ اليوم عن تعاون بارز مع كازينو SeminoleHard Rock ليكون داعمًا رسميًا لمدينة ميامي المستضيفة لكأس العالم 2026™، ما يعزز مكانة ميامي كوجهة عالمية للرياضة والثقافة والترفيه رفيع المستوى.

FIFA World Cup 2026™ Miami Host Committee names Seminole Hard Rock Casino as an Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter Seminole Hard Rock Casino will create memorable fan experiences in Miami that capture the energy and global spirit of the FIFA World Cup

قال Jim Allen، رئيس مجلس إدارة Hard Rock International والرئيس التنفيذي لشركة Seminole Gaming، وعضو مجلس إدارة لجنة استضافة ميامي: "تجمع بطولة كأس العالم FIFA 2026 جميع من في العالم من خلال الرياضة، وفريق كازينو Seminole Hard Rock فخورٌ حقًا بالترحيب بالجماهير في فلوريدا بصفته داعمًا رسميًا لمدينة ميامي المستضيفة لكأس العالم 2026". "مع وجود وجهتنا على بُعد دقائق من الأجواء الحماسية المحيطة بإستاد ميامي، فإننا في موقع فريد يتيح لنا توسيع تجربة المشجعين إلى ما بعد أرضية الملعب، وجعل التجربة استثنائية للزوار القادمين إلى جنوب فلوريدا لحضور البطولة".





بصفته داعمًا رسميًا لمدينة ميامي المستضيفة لكأس العالم 2026، سيستضيف كازينو Seminole Hard Rock تجربة مؤقتة ضمن مهرجان مشجعي FIFA™ في ميامي داخل متنزه بايفرونت بارك من 13 يونيو إلى 5 يوليو 2026، حيث سيتمكن المشجعون من التفاعل مع العلامة التجارية، والتسجيل في برنامج Unity Rewards، والاستمتاع بعروض ترويجية مفاجئة وعروض ترفيهية حية.

كما سيستضيف منتجع Seminole Hard Rock Casino Hollywood فعاليات ذات طابع خاص وبرامج مخصصة للمشجعين، مما يمدُّ أجواء البطولة إلى ما بعد الملعب، بالإضافة إلى دعمه لخطة التنقل الخاصة بلجنة استضافة ميامي من خلال توسيع شبكة الحافلات المكوكية إلى إستاد ميامي.

وقال Keith Sheldon، رئيس قسم الترفيه وإدارة العلامة التجارية في Hard Rock International وSeminole Gaming: "لطالما كان كازينو Seminole Hard Rock مرتبطًا بجمع الناس من خلال قوة الموسيقى والترفيه والتجارب التي لا تُنسى". "ومع تجمع عشاق كرة القدم في فلوريدا لحضور كأس العالم FIFA 2026، يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الاحتفالات وأن نبتكر تجارب مميزة للمشجعين في ميامي تعكس الحماس والروح العالمية لهذا الحدث التاريخي".

وقال Rodney Barreto، رئيس لجنة استضافة ميامي لكأس العالم FIFA 2026™: "إن استضافة كأس العالم FIFA 2026 لا تتعلق بالمباريات فقط، بل تتعلق أيضًا بصناعة تجربة متكاملة كوجهة للمشجعين". "وسيلعب كازينو Seminole Hard Rock، بخبرته الريادية في الضيافة والترفيه الحي والألعاب، دورًا مهمًا في تنشيط المنطقة وتوسيع نطاق الاحتفالات في مختلف أنحاء جنوب فلوريدا، مما يساعدنا على تقديم تجربة لا تُنسى للجماهير القادمة من جميع أنحاء العالم".

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2974995/MHC_x_SHR_Logo.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2974996/MHC_Picture.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2974997/MHC_Picture.jpg