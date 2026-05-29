-Hikvision incorpora la IA a la compresión de vídeo con Guanlan Encoding, reduciendo los costes de almacenamiento hasta en un 50 %

HANGZHOU, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision ha anunciado el lanzamiento de Guanlan Encoding, una tecnología de compresión de vídeo basada en inteligencia artificial que ofrece un ahorro medio de almacenamiento de entre el 30 y el 50 % sin comprometer la calidad de las imágenes.

Hikvision launches AI-powered Guanlan Encoding, cutting video storage by up to 50%

A medida que aumentan las resoluciones, se incrementa el número de canales y se extienden los periodos de retención, el almacenamiento se ha convertido en uno de los principales factores de coste en la videovigilancia. Guanlan Encoding se basa en el estándar internacional H.265 y utiliza el modelo de IA a gran escala Guanlan de Hikvision. Esta tecnología extiende Guanlan desde el análisis de vídeo hasta el proceso de codificación.

En implementaciones de seguridad, especialmente en aquellas de gran envergadura, Guanlan Encoding puede reducir a la mitad los requisitos de disco duro y el espacio en rack, a la vez que disminuye significativamente el consumo energético a largo plazo, reduciendo así el coste total de propiedad durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Concéntrese en lo esencial, reduzca el almacenamiento

Los códecs convencionales tratan cada píxel por igual, lo que obliga a los operadores a elegir entre imágenes de mayor definición y un almacenamiento más eficiente. Guanlan Encoding elimina este dilema. Identifica los objetos clave en una escena, como personas y vehículos, y los conserva con total nitidez mediante una segmentación precisa de la región de interés (ROI), al tiempo que ultracomprime los datos de fondo redundantes.

"La eficiencia del almacenamiento casi siempre se ha logrado a costa de la calidad, hasta ahora", afirmó Jason Yang, vicepresidente del Centro de Negocios Internacionales de Hikvision. " Guanlan Encoding analiza primero la imagen y luego decide qué merece la pena conservar con total nitidez".

Esta tecnología combina dos modos complementarios. La detección dinámica adapta la asignación de tasa de bits en tiempo real para preservar el detalle en escenas complejas y de alta velocidad. La optimización estática aplica una compresión ultra alta a secuencias fijas o con poco movimiento, reduciendo algunos fotogramas a tan solo unas decenas de bytes. En conjunto, transforman la codificación de vídeo, pasando de una solución estándar a un enfoque inteligente de codificación bajo demanda.

Probado en diversas escenas.

Las pruebas comparativas internas entre el formato H.265 convencional y Guanlan Encoding confirman un ahorro constante en la tasa de bits:

Comedor (24 horas): 49 % de ahorro considerando las fluctuaciones de tráfico durante todo el día.

Entrada al parque empresarial (30 minutos): 42 % de ahorro durante las horas punta.

Vestíbulo corporativo (2 horas): 38 % de ahorro en un entorno interior estándar.

Calle comercial concurrida (1 hora): 18 % de ahorro en un entorno de alta complejidad y gran actividad.

Cumple con los estándares, sin necesidad de migración

Gracias a que Guanlan Encoding se basa en H.265, funciona a la perfección con los decodificadores H.265 existentes, dispositivos Hikvision y de terceros, y admite análisis avanzados de IA. El formato de codificación, la velocidad de fotogramas y la resolución permanecen sin cambios, lo que facilita su adopción tanto para proyectos nuevos como para los ya existentes.

Disponible en todas las líneas de productos de Hikvision

Guanlan Encoding es compatible con las cámaras de red y PTZ de la serie DeepinView(X) de Hikvision, las cámaras de la serie Ultra, las cámaras con ColorVu 3.0 y los DVR, y se prevé su expansión a más líneas de productos. Esta tecnología es ideal para una amplia gama de entornos, desde campus empresariales y cadenas minoristas hasta espacios públicos e instalaciones críticas.

Al integrar la IA directamente en el códec, Guanlan Encoding representa un paso hacia un futuro donde cada byte de vídeo se captura, comprime y almacena con un propósito específico. Esto supone un cambio de la compresión por píxel a la compresión por significado. Para obtener más información, visite la página web de Guanlan Encoding o póngase en contacto con su representante regional de Hikvision para programar una demostración en vivo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985186/image1.jpg