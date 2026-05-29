Hikvision wprowadza AI do kompresji wideo wraz z Guanlan Encoding, obniżając koszty przechowywania plików nawet o 50%

HANGZHOU, Chiny, 29 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Hikvision ogłosił wprowadzenie opartej o sztuczną inteligencję technologii kompresji wideo Guanlan Encoding, która zapewnia średnio 30%-50% oszczędności przestrzeni dyskowej bez strat dla jakości nagrań.

Hikvision launches AI-powered Guanlan Encoding, cutting video storage by up to 50%

W miarę wzrostu rozdzielczości, liczby kanałów i coraz dłuższych okresów przechowywania materiałów, przestrzeń dyskowa staje się jednym z dominujących czynników wpływających na koszty monitoringu wideo. Guanlan Encoding opiera się na międzynarodowym standardzie H.265 i działa na bazie dużego modelu AI Hikvision Guanlan Large-Scale AI Model. W ten sposób Guanlan wychodzi z analityki wideo do kodowania.

W branży monitoringu bezpieczeństwa, szczególnie na znaczącą skalę, Guanlan Encoding może o połowę obniżyć wymogi przestrzeni dyskowej i miejsca w szafach serwerowych, wyraźnie obniżając długoterminowe zużycie energii - co obniża całkowite koszty posiadania w całym cyklu życia projektu.

Utrzymaj wyrazistość, oszczędzaj przestrzeń

Konwencjonalne kodeki traktują każdy piksel w taki sam sposób, co zmusza operatorów do wyboru pomiędzy obrazem wyższej jakości, a bardziej efektywnym wykorzystaniem przestrzeni dyskowej. Technologia Guanlan Encoding kończy z tym dylematem. Kodek identyfikuje kluczowe obiekty w scenie - ludzi i pojazdy - i zachowuje ich pełną wyrazistość dzięki precyzyjnej segmentacji typu Region of Interest (ROI), jednocześnie stosując bardzo wysoką kompresję danych w tle.

„Efektywność przechowywania prawie zawsze uzyskiwało się kosztem jakości - do dzisiaj - powiedział Jason Yang, wiceprezes Hikvision International Business Center - Guanlan Encoding najpierw analizuje obraz, a następnie decyduje, co powinno pozostać w pełni wyraźne".

Technologia łączy w sobie dwa wzajemnie uzupełniające się tryby. Dynamiczne wykrywanie dostosowuje alokację szybkości transmisji w czasie rzeczywistym, aby zachować szczegóły w złożonych, szybko poruszających się scenach. Statyczna optymalizacja stosuje ultrawysoką kompresję do nagrań bez ruchu lub o niewielkim ruchu, obniżając rozmiar niektórych klatek do zaledwie kilkudziesięciu bajtów. Razem sprawiają one, że kodowanie wideo nie jest jednolite, a w inteligentny sposób dopasowuje się do materiału, kompresując go zgodnie z potrzebami użytkownika.

Przetestowany na różnych scenach

Wewnętrzne testy porównawcze zestawiające konwencjonalny kodek H.265 z Guanlan Encoding potwierdzają stałe oszczędności w zakresie szybkości transmisji danych:

stołówka (24 godziny): 49% oszczędności przy zmiennym ruchu przez cały dzień;

wejście na teren kompleksu biurowego (30 minut): 42% oszczędności w czasie największego ruchu;

firmowe lobby (2 godziny): 38% oszczędności w typowym wnętrzu;

ulica handlowa z dużym ruchem (1 godzina): 18% oszczędności w scenie o wysokiej złożoności i aktywności.

Zgodny ze standardami, zero migracji

Ponieważ Guanlan Encoding oparto o standard H.265, technologia bez problemu działa z dotychczasowymi dekoderami H.265, na urządzeniach Hikvision i firm zewnętrznych, a także obsługuje zaawansowaną analitykę. Format kodowania, liczba klatek na sekundę i rozdzielczość pozostają bez zmian, dzięki czemu wdrożenie zarówno w nowych, jak i starych projektach jest bezproblemowe.

Dostępny w różnych liniach produktów Hikvision

Technologia Guanlan Encoding jest obsługiwana w kamerach sieciowych i PTZ serii Hikvision DeepinView(X) oraz w kamerach serii Ultra, kamerach z ColorVu 3.0 i rejestratorach. Stale trafia też do kolejnych linii produktów. Rozwiązanie pasuje do szerokiej gamy miejsc, od kampusów firm, poprzez sieci handlowe, aż po obiekty publiczne i infrastrukturę krytyczną.

Dzięki wprowadzeniu AI bezpośrednio do kodeka, Guanlan Encoding stanowi krok w przyszłość, w której każdy bajt obrazu jest przechwytywany, kompresowany i przechowywany w sposób przemyślany. To przejście od kompresji opartej o piksele do kompresji opartej na znaczeniu. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową Guanlan Encoding lub skontaktuj się ze swoim przedstawicielem regionalnym Hikvision, aby umówić się na prezentację na żywo.

