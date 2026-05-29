Hikvision met l'IA au service de la compression vidéo avec Guanlan Encoding, réduisant ainsi les coûts de stockage jusqu'à 50 %.

HANGZHOU, Chine, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision a annoncé le lancement de Guanlan Encoding, une technologie de compression vidéo alimentée par l'IA qui permet de réaliser des économies de stockage de 30 à 50 % en moyenne sans compromettre la qualité des séquences critiques.

Hikvision launches AI-powered Guanlan Encoding, cutting video storage by up to 50%

Avec l'augmentation des résolutions, du nombre de canaux et des durées de conservation, le stockage est devenu l'un des principaux générateurs de coût dans le domaine de la sécurité vidéo. Guanlan Encoding repose sur la norme internationale H.265 et s'appuie sur le modèle d'IA à grande échelle Guanlan de Hikvision. Il étend Guanlan de l'analyse vidéo au pipeline d'encodage.

Dans les déploiements de sécurité, en particulier ceux de grande envergure, Guanlan Encoding peut réduire de moitié les besoins en disques durs et en espace rack, tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie à long terme, ce qui diminue le coût total de possession tout au long du cycle de vie du projet.

Rester concentré, réduire le stockage

Les codecs conventionnels traitent chaque pixel de la même manière, ce qui oblige les opérateurs à choisir entre des images de plus haute définition et un stockage plus efficace. Avec Guanlan Encoding, ce dilemme n'a plus lieu d'être. Il identifie les objets essentiels d'une scène (les personnes et les véhicules, par exemple) et préserve leur clarté maximale grâce à une segmentation précise de la région d'intérêt (ROI), tout en ultra-compressant les données d'arrière-plan redondantes.

« L'efficacité du stockage s'est presque toujours faite au détriment de la qualité, en tout cas jusqu'à présent », a déclaré Jason Yang, vice-président du centre d'affaires international d'Hikvision. « Guanlan Encoding examine d'abord l'image, puis décide des éléments qui méritent d'être conservés dans leur clarté maximale. »

La technologie combine deux modes complémentaires. La détection dynamique adapte l'allocation du débit binaire en temps réel pour préserver les détails dans les scènes complexes et d'action rapides. L'optimisation statique applique une compression très élevée aux séquences fixes ou peu animées, réduisant certaines images à quelques dizaines d'octets seulement. Avec ces deux modes, l'encodage vidéo n'est plus une solution universelle, mais devient une approche intelligente d'encodage à la demande.

Testé sur différentes scènes

Des tests comparatifs internes entre la norme H.265 conventionnelle et Guanlan Encoding confirment des économies constantes en termes de débit binaire :

Cantine (24 heures) : 49 % d'économies sur les fluctuations du trafic sur une journée entière

Entrée du complexe de bureaux (30 minutes) : 42 % d'économies lors des pics de trafic

Hall d'entreprise (2 heures) : 38 % d'économies dans un environnement intérieur standard

Rue commerciale très fréquentée (1 heure) : 18 % d'économies dans une scène très complexe et à forte activité

Conformité aux normes, absence de migration

Guanlan Encoding reposant sur la norme H.265, il fonctionne de manière transparente avec les décodeurs H.265 existants, les appareils Hikvision et les appareils tiers, et prend en charge l'analyse avancée de l'IA. Le format d'encodage, la fréquence d'images et la résolution restent inchangés, ce qui facilite l'adoption pour les projets nouveaux et existants.

Disponible dans toutes les gammes de produits Hikvision

Guanlan Encoding est pris en charge par les caméras réseau et PTZ Hikvision DeepinView(X)-Series, les caméras Ultra-Series, les caméras avec ColorVu 3.0 et les DVR, avec une extension continue à d'autres gammes de produits. Cette technologie est adaptée à un large éventail d'environnements, depuis les campus d'entreprises et les chaînes de magasins jusqu'aux lieux publics et aux installations importantes.

En intégrant l'IA directement dans le codec, Guanlan Encoding marque une étape vers un avenir où chaque octet de vidéo est capturé, compressé et stocké à dessein. C'est le passage de la compression par pixel à la compression par signification. Pour en savoir plus, visitez la page Web Guanlan Encoding , ou contactez votre représentant régional Hikvision pour organiser une démonstration en direct.

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