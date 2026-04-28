شركة Hikvision تُصدِر نتائجها المالية لعام 2025 بأكمله وللربع الأول من عام 2026

هانغتشو، الصين، 28 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Hikvision عن نتائجها المالية لعام 2025 بالكامل والربع الأول من عام 2026، والتي أظهرت نموًا مستقرًا وتحسنًا في جودة العمليات التشغيلية.

Hikvision releases 2025 full-year and 2026 first-quarter financial results

بالنسبة للسنة المالية 2025، سجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 92.51 مليار يوان صيني (12.95 مليار دولار أمريكي[1])، بزيادة على أساس سنوي قدرها 0.01%. بلغ صافي الربح 14.20 مليار يوان صيني (1.99 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 18.52% على أساس سنوي. في تأكيد على قوة تدفقاتها النقدية، أعلنت الشركة عن توزيعات نقدية متوقعة بإجمالي 10.54 مليار يوان صيني (1.48 مليار دولار أمريكي) لعام 2025، ما يُمثل نسبة توزيع أرباح تبلغ 74.25%.

حافظت الشركة على زخم قوي مع دخول عام 2026. في الربع الأول، وصلت الإيرادات الإجمالية إلى 20.72 مليار يوان صيني (2.90 مليار دولار أمريكي)، بزيادة سنوية قدرها 11.78%، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 36.42% على أساس سنوي ليصل إلى 2.78 مليار يوان صيني (0.39 مليار دولار أمريكي). من اللافت أن هامش الربح الإجمالي في الربع الأول تحسن بمقدار 4.16 نقطة مئوية ليصل إلى 49.09%.

إستراتيجية الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) تدفع النمو العالمي

استنادًا إلى أكثر من عقدين من الريادة في القطاع، عززت Hikvision حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT). وقد أثمر هذا التحول الإستراتيجي عن نتائج ملموسة، وهو ما يتضح من النمو المستقر خلال عام 2025 والانطلاقة القوية في عام 2026.

خلال العام الماضي، ارتفعت إيرادات الأعمال الرئيسية للشركة من الأسواق الخارجية إلى 27.22 مليار يوان صيني (3.81 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل 29.42% من إجمالي الإيرادات. وسجلت الأسواق الناشئة، على وجه الخصوص، نموًا قويًا ومستدامًا.

بعيدًا عن منتجات الفيديو، شهدت الفئات غير المرتبطة بالفيديو لدى Hikvision — بما في ذلك أنظمة التحكم في الدخول، وأنظمة الإنذار، والشاشات التجارية — نموًا سريعًا، وشكّلت محركًا قويًا للإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، حافظت أعمال الابتكار على مستوى عالٍ من التنافسية، حيث حققت إيرادات بلغت 25.45 مليار يوان صيني (3.56 مليار دولار أمريكي)، وأسهمت بنسبة 27.51% من الإيرادات الإجمالية.

تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق

تواصل Hikvision تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) بشكلٍ نشط، حيث تقوم نماذجها الكبيرة Guanlan بدمج قدرات الرؤية واللغة والوسائط المتعددة ضمن منتجاتها، مما يُحسّن بشكلٍ كبير من الدقة والكفاءة في البيئات المعقدة. فعلى سبيل المثال، أدى استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصوتية واسعة النطاق في فحص جودة المعدات إلى زيادة معدل اكتشاف المكونات المعيبة بنسبة 70%.

بالاعتماد على قدراتها الأساسية، نجحت Hikvision في نشر نماذج متخصصة حسب القطاعات عبر مجالات متعددة، بما في ذلك التصنيع الذكي، والخدمات اللوجستية، وحماية البيئة.

الالتزام المستمر بالبحث والتطوير والابتكار

ما تزال الابتكارات التكنولوجية هي القوة الدافعة وراء تطور Hikvision. في عام 2025، استثمرت الشركة 11.75 مليار يوان صيني (1.65 مليار دولار أمريكي) في البحث والتطوير، وهو ما يمثل 12.70% من إجمالي إيراداتها. وخلال السنوات الست الماضية، تجاوز إجمالي استثمارات البحث والتطوير 8 مليارات دولار أمريكي، مع تخصيص أكثر من 10% من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير بشكلٍ مستمر.

وقد أسهم هذا الاستثمار المتواصل في تعزيز محفظة الملكية الفكرية للشركة. بحلول نهاية عام 2025، بلغ إجمالي براءات الاختراع المعتمدة عالميًا لصالح Hikvision نحو 12,981 براءة، حيث شكّلت براءات الاختراع الابتكارية منها نسبة 57%.

نظرة مستقبلية

مع احتفال Hikvision بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها هذا العام، تواصل الشركة التمسك بالتزامها الأساسي بالقيام بالأمور الصحيحة والسير على المسار الصحيح. في المستقبل، ستركز Hikvision على النمو عالي الجودة والابتكار المستمر والكفاءة التشغيلية لتقديم قيمة دائمة لعملائها وشركائها وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم.

للاطلاع على التقرير السنوي لعام 2025 لشركة Hikvision، يُرجى الدخول هنا.

[1] تم تحويل القيم بالدولار الأمريكي وفق متوسط سعر الصرف لعام 2025: 1 دولار أمريكي = 7.1429 يوان صيني (نظام الصين لتداول العملات الأجنبية "CFETS")

