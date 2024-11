شركة Huawei تقترح استراتيجية FOUR NEW لمُساعدة شركات الاتصالات في تحقيق النجاح التُجاري في العصر الرقمي الذكي

James Chen, President of Carrier Business, Huawei, delivering a keynote speech

إسطنبول، تركيا، 5 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- في مُنتدى النطاق العريض الفائق العاشر UBBF 2024))، قدَّم James Chen، رئيس أعمال شركات الاتصالات في Huawei، خطابًا بعنوان "الشبكة والذكاء الاصطناعي، يُطلقان العنان لمزيد من القيمة التُّجارية"، وقال Chen: "تُعَد استراتيجية "FOUR NEW"؛ مركز جديد، وخدمة جديدة، وتجربة جديدة، وعملية جديدة، أمرًا حيويًا لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي، حيث تُساعد الشركات على توسيع حدود السوق، وتشجيع الخدمات المُبتَكرة، وتعزيز القُدرة التنافسية في السوق، وأيضًا تحسين تشغيل وصيانة الشبكة وتحقيق النجاح التُّجاري. تلتزم Huawei بالعمل مع شركات الاتصالات والشُركاء العالميين لتحقيق المزيد من القيمة التجارية وتشكيل مُستقبَل رقمي وذكي مُربح للجميع من خلال استراتيجية "FOUR NEW"."



مع تزايُد قوة صناعات النطاق العريض فائق السرعة والذكاء الاصطناعي، تجاوَز عدد مُستخدمي النطاق العريض الضوئي ذو سرعة جيجابت حول العالم 300 مليون مستخدم، ووصل متوسط سرعة باقات النطاق العريض المنزلي إلى 570 ميجابت/ثانية. يوجد أكثر من 1,300 نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي وأكثر من 30,000 شركة مُتعلقة بالذكاء الاصطناعي عالميًا. تدعم كلًا من صناعة النطاق العريض الفائق وصناعة الذكاء الاصطناعي بعضهما البعض، مما يدفع إلى زيادة اعتماد شبكة النطاق العريض بسرعة جيجابت.

تؤمن Huawei أن استراتيجية "FOUR NEW" هي المفتاح لإطلاق المزيد من القيمة التجارية من خلال الشبكة والذكاء الاصطناعي.

مركز جديد: المركز الجديد هو مركز الذكاء الاصطناعي للخدمات المنزلية، يُعتبر جوهر مركز الذكاء الاصطناعي تطوُّرًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث يحتاج وُكلاء الذكاء الاصطناعي إلى ربط الأشخاص والأشياء والتطبيقات، وفهم متطلبات أفراد الأسرة والاستجابة لها، والتحكُّم في الأجهزة الذكية لتلبية مُتطلبات الأسرة، وربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتوسيع حدود الخدمات المنزلية، ويُساعِد المركز الجديد شركات الاتصالات في تحقيق اختراقات تجارية في السوق المنزلي.

خدمات جديدة: تُمكّن شركات الاتصالات الخدمات الجديدة وتجمع المحتويات عالية الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء نظام بيئي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المنزلية بشكل تدريجي، ولا يقتصر الذكاء الاصطناعي فقط على ترقية الخدمات التقليدية، مثل اللياقة البدنية التفاعلية والألعاب القائمة على استشعار الحركة، بل يمكنه أيضًا ابتكار خدمات منزلية مثل الروبوتات المنزلية والرعاية الصحية والتعليم وغيرها، وهو يُحَسن جودة الحياة ويبني تدريجيًا نظامًا بيئيًا منزليًا للذكاء الاصطناعي.

تجربة جديدة: تَظهر خدمات جديدة مثل الألعاب السحابية والتجارة المُباشرة وعمليات البحث بالذكاء الاصطناعي عن الصور والفيديوهات، الواحدة تلو الأخرى، وهذه الخدمات لها متطلبات عالية فيما يخص جودة الشبكة، بما في ذلك زمن الاستجابة، وعرض النطاق الترددي للتحميل والتنزيل، والتذبذب، ويَخلق هذا الأمر فرصًا جديدة للربح من الشبكة لشركات الاتصالات، يمكن لشركات الاتصالات اغتنام فُرَص تحقيق الأرباح من خلال نماذج أعمال جديدة، مثل الرُّسوم المستندة إلى زمن الاستجابة، والرُّسوم المستندة إلى عرض النطاق الترددي، والرسوم المستندة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي، وتتطلب تجربة الخدمة عالية الجودة شبكات عالية الجودة، حيث تقوم شركات الاتصالات ببناء شبكات عالية الجودة "متميزة عموديًا وأفقيًا" لدعم تجربة خدمة عالية الجودة وتحقيق الأرباح من الأعمال. إن المفتاح لبناء شبكة "متميزة عموديًا وأفقيًا" هو إنشاء اتصالات بزمن استجابة 1 مللي ثانية بين مراكز البيانات، والوصول إلى مركز البيانات في 1 مللي ثانية.

عملية جديدة: مع تزايُد حجم شبكة شركات الاتصالات، تزداد أهمية شبكة القيادة الذاتية، ويدعم الذكاء الاصطناعي القيادة الذاتية للشبكة عالية المستوى ويُحَسن كفاءة تشغيل الشبكة. تعمل شبكة القيادة الذاتية L4 من Huawei المُستَندة إلى نموذج الاتصالات الأساسي على مُساعدة المُشَغلين في تقليل شكاوى العملاء، وتقليل وقت إغلاق الشكاوى، وتحسين كفاءة توفير الخدمة، وتقليل عدد الزيارات الميدانية، وتسريع إصلاح الأعطال.

في موجة التحول الرقمي الذكي، لا تُعَد استراتيجية "FOUR NEW" مُجَرد تجسيد لابتكار تكنولوجيا الشبكات فحسب، بل هي أيضًا القوة الدافعة المهمة لزيادة قيمة أعمال الشبكات باستمرار. تدعم المحاور الأربعة؛ المركز الجديد، والخدمة الجديدة، والتجربة الجديدة، والعمليات الجديدة، بعضها البعض وتُشكل معًا طريقًا كاملًا للنجاح في الأعمال الرقمية الذكية.

في المُستقبَل، ستُواصل Huawei التركيز على العملاء، والعمل مع شركات الاتصالات العالمية والشُّركاء لاستكشاف العصر الرقمي الذكي، وتسريع زيادة القيمة التجارية للشبكة والذكاء الاصطناعي، والترحيب بعالم ذكي مُزدهر.

