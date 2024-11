Huawei stelt de VIER NIEUWE strategie voor om carriers te helpen zakelijk succes te behalen in het digitale en intelligentie-tijdperk

ISTANBUL, Turkije, 4 november 2024 /PRNewswire/ -- Op het 10e Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024) heeft James Chen, voorzitter van Huawei's Carrier Business, een toespraak gehouden met de titel "Network+AI, Unleashing More Business Value" [Netwerk+AI, meer bedrijfswaarde ontketenen]. Chen zei: "Om het potentieel van AI te verkennen, is de 'VIER NIEUWE' strategie - nieuwe hub, nieuwe diensten, nieuwe ervaring en nieuwe werking - van cruciaal belang. Het helpt carriers om marktgrenzen te verleggen, innovatieve diensten te stimuleren en het concurrentievermogen op de markt te verbeteren, terwijl ook de dagelijkse bedrijfsvoering en onderhoud (O&M) van het netwerk wordt geoptimaliseerd en zakelijk succes wordt geboekt. Huawei is vastbesloten om samen te werken met wereldwijde carriers en partners om meer zakelijke waarde te ontketenen en een win-win digitale en intelligente toekomst te smeden door middel van de "VIER NIEUWE" strategie."

James Chen, President of Carrier Business, Huawei, delivering a keynote speech

Nu ultrabreedband (UBB) en de AI-industrieën steeds sterker worden, is het aantal gigabit glasvezelbreedbandgebruikers wereldwijd nu hoger dan 300 miljoen en heeft de gemiddelde snelheid van breedbandpakketten voor thuisgebruik 570 Mbit/s bereikt. In de hele wereld zijn er meer dan 1300 AI-basismodellen en meer dan 30.000 AI-gerelateerde bedrijven. De UBB-industrie en de AI-industrie versterken elkaar en stimuleren de brede toepassing van gigabit breedband.

Huawei gelooft dat de "VIER NIEUWE" strategie de sleutel is tot het ontketenen van meer bedrijfswaarde via netwerk+AI.

Nieuwe hub: De nieuwe hub is de AI Hub voor diensten thuis. De kern van de AI Hub is de ontwikkeling van AI-agenten. AI-agenten moeten mensen, dingen en toepassingen met elkaar verbinden, de vereisten van gezinsleden begrijpen en erop reageren, slimme apparaten bedienen om aan de vereisten van het gezin te voldoen en AI-toepassingen met elkaar verbinden om de grenzen van de diensten thuis te verleggen. De nieuwe hub helpt carriers om zakelijke doorbraken te realiseren op de thuismarkt.

Nieuwe diensten: Carriers maken nieuwe diensten mogelijk en combineren inhoud van hoge kwaliteit met AI om geleidelijk een ecosysteem van AI-toepassingen voor thuis op te bouwen. AI kan niet alleen traditionele diensten upgraden, zoals interactieve fitness en bewegingsgevoelige games, maar ook diensten voor thuis innoveren, zoals robots voor thuisservice, gezondheidszorg en onderwijs, enz. Het verbetert de kwaliteit van leven en bouwt geleidelijk een AI-ecosysteem voor thuis op.

Nieuwe ervaring: Nieuwe diensten zoals cloud gaming, live commerce en AI-zoekopdrachten voor foto's en video's volgen elkaar op. Deze diensten stellen hoge eisen aan de netwerkkwaliteit, inclusief latentie, uplink- en downlinkbandbreedte en jitter. Dit biedt carriers nieuwe mogelijkheden om hun netwerk te gelde te maken. Carriers kunnen hun geld verdienen met nieuwe bedrijfsmodellen, zoals tarifering op basis van latentie, tarifering op basis van bandbreedte stroomopwaarts en tarifering op basis van AI-functies. Voor een hoogwaardige servicebeleving zijn hoogwaardige netwerken nodig. Carriers bouwen "premium verticale en premium horizontale" netwerken van hoge kwaliteit ter ondersteuning van hoogwaardige service-ervaringen en zakelijke monetisatie. De sleutel tot het bouwen van een "premium verticaal en premium horizontaal" netwerk is het bouwen van 1 ms verbindingen tussen datacenters en 1 ms toegang tot een datacenter.

Nieuwe werking: Nu het netwerk van carriers steeds groter wordt, wordt het autonoom rijdende netwerk steeds belangrijker. AI ondersteunt autonoom rijden op hoog niveau en verbetert de efficiëntie van het netwerkbeheer. Huawei's L4 autonoom rijdend netwerk op basis van het Telecom Foundation Model helpt medewerkers om klachten van klanten te verminderen, de afhandelingstijd van klachten te verkorten, de efficiëntie van de dienstverlening te verbeteren, het aantal bezoeken ter plaatse te verminderen en storingen sneller te verhelpen.

In de golf van digitale intelligentietransformatie belichaamt de "VIER NIEUWE" strategie niet alleen innovatie in netwerktechnologie, maar vormt het ook de belangrijke drijvende kracht achter het voortdurend vrijmaken van netwerkbedrijfswaarde. Nieuwe hub, nieuwe diensten, nieuwe ervaring en nieuwe werking ondersteunen elkaar en vormen samen een complete weg naar zakelijk succes op het gebied van digitale intelligentie.

In de toekomst zal Huawei klantgericht blijven, samenwerken met wereldwijde carriers en partners om het digitale intelligentietijdperk te verkennen, de vrijgave van de zakelijke waarde van netwerk + AI versnellen en een welvarende intelligente wereld omarmen.

