Huawei proponuje strategię FOUR NEW (czterech nowości), by pomóc operatorom osiągnąć sukces biznesowy w erze cyfryzacji i inteligentnych rozwiązań

STAMBUŁ, Turcja, 5 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas 10. Forum Technologii Ultraszerokopasmowej (UBBF 2024), James Chen, prezes działu biznesowego operatorów firmy Huawei, wygłosił przemówienie pt. „Sieć + AI, uwalnianie większej wartości biznesowej". Powiedział w nim: „Aby zbadać potencjał AI, kluczowe jest przyjęcie strategii >>FOUR NEW<< (czterech nowości) – nowe centrum, nowe usługi, nowe doświadczenie i nowe działanie. Pomaga ona operatorom rozszerzać granice rynkowe, sprzyjać innowacyjnym usługom i zwiększać konkurencyjność rynkową, przy jednoczesnej optymalizacji działań z zakresu obsługi i konserwacji sieci i możliwości osiągania sukcesu biznesowego. Firma Huawei jest zaangażowana we wspólną pracę z globalnymi operatorami i partnerami, by uwolnić większą wartość biznesową i budować przyszłość opartą o usługi cyfrowe i inteligentne, w której wszyscy wygrywają dzięki strategii >>FOUR NEW<<".

James Chen, President of Carrier Business, Huawei, delivering a keynote speech

W miarę, jak branże sieci ultraszerokopasmowych (UBB) i AI odnoszą coraz większe sukcesy, liczba użytkowników gigabitowych światłowodowych sieci szerokopasmowych na całym świecie przekroczyła 300 milionów, a średnia prędkość domowych pakietów szerokopasmowych osiągnęła 570 Mb/s. Istnieje ponad 1300 modeli podstawowych AI i ponad 30 tys. przedsiębiorstw działających w tej branży na całym świecie. Branże UBB i AI wzajemnie się wzmacniają, przyczyniając się do powszechnego wdrożenia szerokopasmowych sieci gigabitowych.

Firma Huawei jest przekonana, że strategia „FOUR NEW" jest kluczowa dla uwolnienia większej wartości biznesowej poprzez połączenie rozwiązań sieciowych ze sztuczną inteligencją.

Nowe centrum: nowe centrum to Centrum AI usług domowych. Kluczowe dla tej technologii jest opracowanie agentów AI. Agenci AI łączą ludzi, przedmioty i aplikacje, rozumieją i odpowiadają na wymagania członków rodziny i sterują urządzeniami inteligentnymi w taki sposób, aby te wymagania spełniać i łączą aplikacje AI w celu rozszerzania granic usług domowych. Nowe centrum pomaga operatorom osiągać przełomowe sukcesy biznesowe na rynku usług domowych.

Nowe usługi: operatorzy uruchamiają nowe usługi i łączą treści wysokiej jakości z AI w celu stopniowego budowania domowego ekosystemu aplikacji AI. AI nie tylko może wynieść na wyższy poziom tradycyjne usługi, takie jak interaktywne gry fitness i wykrywające ruch, ale także wprowadzić innowacje do usług domowych, takich jak domowe roboty usługowe, opieka zdrowotna, edukacja itp. Pozwala to podnosić jakość życia i stopniowo budować domowy ekosystem AI.

Nowe doświadczenie: jak grzyby po deszczu wyrastają nowe usługi, takie jak granie w chmurze, handel na żywo, wyszukiwanie AI dla zdjęć i filmów. Usługi te mają wyższe wymagania w zakresie jakości sieci, w tym opóźnień, przepustowości wysyłania i odbierania danych oraz fluktuacji sygnału. Daje to operatorom nowe możliwości monetyzacji sieci. Operatorzy mogą wykorzystywać możliwości monetyzacji w obrębie nowych modeli biznesowych, takich jak opłaty na podstawie opóźnień, prędkości wysyłania oraz funkcji AI. Wysokiej jakości doświadczenia z korzystania z usług wymagają wysokiej jakości sieci. Operatorzy budują sieci wysokiej jakości premium w wymiarze pionowym i poziomym, aby wspierać wysokiej jakości doświadczenia i monetyzację w biznesie. Kluczem do budowania sieci premium w wymiarze pionowym i poziomym jest budowanie połączeń o niskich opóźnieniach 1 ms pomiędzy centrami danych i również 1 ms w zakresie dostępu do centrum danych.

Nowe działanie: w miarę zwiększania się skali sieci operatora, coraz większe znaczenie zyskuje sieć autonomiczna. AI wspiera autonomiczne sieci wysokiego poziomu i poprawia efektywność działania sieci. Autonomiczna sieć L4 firmy Huawei oparta na modelu podstawowym Telecom Foundation Model pomaga operatorom zmniejszać liczbę skarg użytkowników, skraca czas rozwiązywania problemów, poprawia efektywność dostarczania usług, ogranicza liczbę wizyt na miejscu i przyspiesza naprawę usterek.

Na fali transformacji w kierunku inteligencji cyfrowej, strategia „FOUR NEW" nie tylko stanowi ucieleśnienie innowacji w dziedzinie technologii sieciowych, ale jest też istotnym czynnikiem napędzającym ciągłe uwalnianie wartości biznesowej sieci. Nowe centrum, nowe usługi, nowe doświadczenie, nowe działanie – wszystkie te aspekty wzmacniają się wzajemnie i wspólnie tworzą kompletny szlak w kierunku sukcesu biznesowego usług z zakresu inteligencji cyfrowej.

W przyszłości firma Huawei nadal będzie zorientowana na klienta i będzie współpracować z globalnymi operatorami i partnerami, by badać możliwości ery inteligencji cyfrowej, przyspieszać uwalnianie wartości biznesowej połączenia sieci z AI i kroczyć w kierunku prosperującego inteligentnego świata.

