Huawei propone la strategia FOUR NEW per aiutare gli operatori a raggiungere il successo aziendale nell'era digitale e dell'intelligence

ISTANBUL, Turchia, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- In occasione del 10° Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024), James Chen, Presidente della Carrier Business di Huawei, ha tenuto un discorso dal titolo "Network+AI, Unleashing More Business Value". Chen ha affermato che: "Per esplorare il potenziale dell'intelligenza artificiale, è fondamentale l'adozione della strategia "FOUR NEW": nuovo hub, nuovi servizi, nuova esperienza e nuova operatività. Tale strategia aiuta gli operatori ad ampliare i confini del mercato, promuovere servizi innovativi e migliorare la competitività sul mercato, ottimizzando al contempo l'O&M della rete e raggiungendo il successo aziendale. Huawei si impegna a collaborare con operatori e partner globali per generare più valore aziendale e forgiare un futuro digitale e intelligente vantaggioso per tutti attraverso la strategia "FOUR NEW".

James Chen, President of Carrier Business, Huawei, delivering a keynote speech

Mentre i settori della banda ultra larga (UBB) e dell'intelligenza artificiale si rafforzano sempre di più, il numero di utenti di banda larga in fibra gigabit in tutto il mondo ha superato i 300 milioni e la velocità media dei pacchetti di banda larga domestica ha raggiunto i 570 Mbit/s. Esistono oltre 1.300 modelli di base di intelligenza artificiale e più di 30.000 aziende correlate all'intelligenza artificiale a livello globale. Il settore dell'UBB e quello dell'intelligenza artificiale si rafforzano a vicenda, favorendo l'ampia adozione della banda larga gigabit.

Huawei ritiene che la strategia "FOUR NEW" sia fondamentale per liberare più valore aziendale attraverso la rete e l'intelligenza artificiale.

Nuovo hub: Il nuovo hub è l'hub IA per i servizi domestici. Il fulcro dell'hub IA è lo sviluppo di agenti di intelligenza artificiale. Gli agenti di IA devono connettere persone, cose e applicazioni, comprendere e rispondere alle esigenze dei membri della famiglia, controllare i dispositivi intelligenti per soddisfare le esigenze della famiglia e connettere le applicazioni di intelligenza artificiale per ampliare i confini dei servizi domestici. Il nuovo hub aiuta gli operatori a raggiungere traguardi commerciali sul mercato nazionale.

Nuovi servizi: Gli operatori abilitano nuovi servizi e aggregano contenuti di alta qualità con l'intelligenza artificiale per creare gradualmente un ecosistema di applicazioni di intelligenza artificiale domestica. L'intelligenza artificiale non solo può migliorare i servizi tradizionali, come i giochi interattivi di fitness e di rilevamento del movimento, ma può anche innovare i servizi domestici, come i robot per i servizi a domicilio, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, ecc. Migliora la qualità della vita e sviluppa gradualmente un ecosistema di intelligenza artificiale domestica.

Nuova esperienza: Stanno emergendo in rapida successione nuovi servizi, come il cloud gaming, il commercio in tempo reale, le ricerche di foto e video basate sull'intelligenza artificiale. Questi servizi hanno requisiti elevati in termini di qualità della rete, tra cui latenza, larghezza di banda in uplink e downlink e jitter. Ciò offre agli operatori nuove opportunità di monetizzazione della rete. Gli operatori possono cogliere le opportunità di monetizzazione attraverso nuovi modelli di business, come la tariffazione basata sulla latenza, la tariffazione basata sulla larghezza di banda upstream e la tariffazione basata sulle funzioni di intelligenza artificiale. Per un'esperienza di servizio di alta qualità sono necessarie reti di alta qualità. Gli operatori costruiscono reti di alta qualità "premium verticali e premium orizzontali" per supportare un'esperienza di servizio di alta qualità e la monetizzazione aziendale. La chiave per costruire una rete "premium verticale e premium orizzontale" è creare connessioni da 1 ms tra data center e un accesso da 1 ms a un data center.

Nuova operatività: Con l'espansione delle dimensioni delle reti degli operatori, la rete di guida autonoma sta diventando sempre più importante. L'intelligenza artificiale supporta la guida autonoma di rete di alto livello e migliora l'efficienza operativa della rete. La rete di guida autonoma L4 di Huawei basata sul Telecom Foundation Model aiuta gli operatori a ridurre i reclami dei clienti, abbreviarne i tempi di chiusura, migliorare l'efficienza della fornitura dei servizi, ridurre il numero di visite in loco e accelerare la correzione dei guasti.

Sulla scia della trasformazione dell'intelligenza digitale, la strategia "FOUR NEW" non è solo l'incarnazione dell'innovazione della tecnologia di rete, ma anche l'importante forza trainante per il rilascio continuo del valore aziendale della rete. Nuovo hub, nuovi servizi, nuova esperienza e nuova operatività si supportano a vicenda e insieme formano il percorso completo verso il successo aziendale nell'ambito dell'intelligence digitale.

In futuro, Huawei continuerà a concentrarsi sul cliente, a collaborare con operatori e partner globali per esplorare l'era dell'intelligenza digitale, ad accelerare la liberazione del valore aziendale di rete + intelligenza artificiale e ad abbracciare un mondo intelligente e prospero.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547496/image_5009699_30516585.jpg