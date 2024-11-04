Huawei, Operatörlerin Dijital ve Zeka Çağında İş Başarısı Elde Etmelerine Yardımcı Olmak için DÖRT YENİ Strateji Öneriyor

İSTANBUL, Türkiye, 5 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- 10. Ultra Genişbant Forumu'nda (UBBF 2024), Huawei Operatör İşletmesi Başkanı James Chen, "Ağ+AI, Daha Fazla İş Değeri Ortaya Çıkarma" başlıklı bir konuşma yaptı. Chen, "Yapay zekanın potansiyelini keşfetmek için 'DÖRT YENİ' stratejisi - yeni merkez, yeni hizmetler, yeni deneyim ve yeni operasyon - çok önemlidir. Operatörlerin pazar sınırlarını genişletmelerine, yenilikçi hizmetleri teşvik etmelerine ve pazar rekabet gücünü artırmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda ağ İşletme ve Bakımını optimize ederek iş başarısı elde etmelerini sağlar. Huawei, "FOUR NEW" stratejisi aracılığıyla daha fazla iş değeri ortaya çıkarmak ve kazan-kazan dijital ve akıllı bir gelecek oluşturmak için küresel operatörler ve iş ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlıdır."

James Chen, President of Carrier Business, Huawei, delivering a keynote speech

Ultra geniş bant (UBB) ve yapay zeka endüstrileri güçlenirken, dünya çapında gigabit fiber geniş bant kullanıcılarının sayısı 300 milyonu aştı ve ev geniş bant paketlerinin ortalama hızı 570 Mbit/s'ye ulaştı. Dünya genelinde 1.300'den fazla yapay zeka vakıf modeli ve 30.000'den fazla yapay zeka ile ilgili işletme bulunmaktadır. UBB endüstrisi ve yapay zeka endüstrisi, gigabit genişbantın geniş çapta benimsenmesini teşvik ederek birbirlerini güçlendirmektedir.

Huawei, "DÖRT YENİ" stratejisinin ağ+AI aracılığıyla daha fazla iş değeri ortaya çıkarmanın anahtarı olduğuna inanıyor.

Yeni Merkez: Yeni Hub, ev hizmetleri için Yapay Zeka Hub'ıdır. Yapay Zeka Merkezi'nin özünü yapay zeka ajanlarının geliştirilmesi oluşturmaktadır. YZ aracılarının insanları, nesneleri ve uygulamaları birbirine bağlaması, aile üyelerinin gereksinimlerini anlaması ve bunlara yanıt vermesi, aile gereksinimlerini karşılamak için akıllı cihazları kontrol etmesi ve ev hizmetlerinin sınırlarını genişletmek için YZ uygulamalarını birbirine bağlaması gerekir. Yeni merkez, operatörlerin iç pazarda ticari atılımlar gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

Yeni Hizmetler: Operatörler, kademeli olarak bir ev yapay zeka uygulama ekosistemi oluşturmak için yeni hizmetleri etkinleştirir ve yüksek kaliteli içerikleri yapay zeka ile bir araya getirir. Yapay zeka yalnızca interaktif fitness ve hareket algılayıcı oyunlar gibi geleneksel hizmetleri geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda ev hizmet robotları, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi ev hizmetlerini de yeniler. Yaşam kalitesini artırır ve kademeli olarak bir ev yapay zeka ekosistemi oluşturur.

Yeni Deneyim: Bulut oyunları, canlı ticaret, fotoğraf ve videolar için yapay zeka aramaları gibi yeni hizmetler birbiri ardına ortaya çıkıyor. Bu hizmetlerin gecikme süresi, yukarı bağlantı ve aşağı bağlantı bant genişliği ve titreşim dahil olmak üzere ağ kalitesi konusunda yüksek gereksinimleri vardır. Bu da operatörlere yeni ağdan para kazanma fırsatları getiriyor. Operatörler, gecikmeye dayalı ücretlendirme, yukarı akış bant genişliğine dayalı ücretlendirme ve yapay zeka işlevine dayalı ücretlendirme gibi yeni iş modelleri aracılığıyla gelir elde etme fırsatlarını yakalayabilir. Yüksek kaliteli hizmet deneyimi, yüksek kaliteli ağlar gerektirir. Operatörler, yüksek kaliteli hizmet deneyimini ve işten para kazanmayı desteklemek için "Premium dikey ve premium yatay" yüksek kaliteli ağlar kurar. "Premium dikey ve premium yatay" bir ağ kurmanın anahtarı, veri merkezleri arasında 1 ms'lik bağlantılar ve bir veri merkezine 1 ms'lik erişim kurmaktır.

Yeni Operasyon: Operatörlerin ağ ölçeği büyüdükçe, otonom sürüş ağı daha önemli hale geliyor. Yapay zeka, üst düzey ağ otonom sürüşünü destekler ve ağ operasyon verimliliğini artırır. Huawei'in Telekom Temel Modeline dayalı L4 otonom sürüş ağı, operatörlerin müşteri şikayetlerini azaltmasına, şikayet kapatma süresini kısaltmasına, hizmet sağlama verimliliğini artırmasına, saha ziyaretlerinin sayısını azaltmasına ve arıza gidermeyi hızlandırmasına yardımcı oluyor.

Dijital zeka dönüşümü dalgasında, "DÖRT YENİ" stratejisi yalnızca ağ teknolojisi inovasyonunun somutlaşmış hali değil, aynı zamanda ağ iş değerinin sürekli olarak serbest bırakılması için önemli bir itici güçtür. Yeni Hub, Yeni Hizmetler, Yeni Deneyim ve Yeni Operasyon birbirini destekler ve birlikte dijital istihbarat işinde başarıya giden eksiksiz bir yol oluşturur.

Gelecekte Huawei, müşteri odaklı kalmaya, dijital zeka çağını keşfetmek için küresel operatörler ve ortaklarla birlikte çalışmaya, ağ + yapay zekanın iş değerinin piyasaya sürülmesini hızlandırmaya ve müreffeh bir akıllı dünyayı kucaklamaya devam edecek.

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