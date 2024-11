Huawei propose la stratégie FOUR NEW pour aider les opérateurs à atteindre leurs objectifs à l'ère du numérique et de l'intelligence

ISTANBUL, Turquie, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la dixième édition de l'Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024), James Chen, président de l'activité Opérateur de Huawei, a prononcé un discours intitulé « Network+AI, Unleashing More Business Value ». M. Chen a déclaré : « Pour explorer le potentiel de l'IA, la stratégie FOUR NEW - nouveau hub, nouveaux services, nouvelle expérience et nouveau fonctionnement - s'avère cruciale. Elle aide les opérateurs à repousser les limites du marché, à promouvoir les services innovants et à renforcer la compétitivité du marché, tout en optimisant l'exploitation et la gestion du réseau et en assurant la réussite de l'entreprise. Huawei s'engage à travailler avec les opérateurs et les partenaires mondiaux pour générer plus de valeur commerciale et forger un avenir numérique et intelligent gagnant-gagnant grâce à la stratégie FOUR NEW ».

James Chen, President of Carrier Business, Huawei, delivering a keynote speech

Alors que les secteurs de l'ultra haut débit (UBB) et de l'IA se renforcent, le nombre d'utilisateurs de fibre optique gigabit dans le monde a dépassé les 300 millions, et la vitesse moyenne des forfaits domestiques à haut débit a atteint 570 Mbit/s. Il existe plus de 1 300 modèles de fondations d'IA et plus de 30 000 entreprises liées à l'IA dans le monde. L'industrie de l'UBB et l'industrie de l'IA se renforcent mutuellement et favorisent l'adoption à grande échelle du débit gigabit.

Huawei estime que la stratégie des FOUR NEW est essentielle pour générer davantage de valeur commerciale grâce au réseau+AI.

Nouveau Hub : le nouveau hub est l'AI Hub pour les services à domicile. Le développement d'agents d'intelligence artificielle est au cœur de l'AI Hub. Les agents d'IA doivent connecter les personnes, les objets et les applications, comprendre les besoins des membres de la famille et y répondre, contrôler les appareils intelligents pour répondre aux besoins de la famille et connecter les applications d'IA pour repousser les limites des services à domicile. La nouvelle plateforme aide les opérateurs à réaliser des avancées commerciales sur le marché national.

Nouveaux services : les opérateurs proposent de nouveaux services et agrègent des contenus de haute qualité grâce à l'IA afin de créer progressivement un écosystème d'applications d'IA à domicile. L'IA peut non seulement améliorer les services traditionnels, tels que les jeux interactifs de fitness et de détection de mouvements, mais aussi innover dans les services à domicile, tels que les robots de service à domicile, les soins de santé, l'éducation, etc. Elle améliore la qualité de vie et crée progressivement un écosystème d'IA domestique.

Nouvelle expérience : de nouveaux services tels que les jeux en nuage, le commerce en direct, la recherche de photos et de vidéos par l'IA, apparaissent les uns après les autres. Ces services ont des exigences élevées en matière de qualité du réseau, notamment en ce qui concerne la latence, le débit montant et descendant et la gigue. Cela offre aux opérateurs de nouvelles possibilités de monétisation du réseau. Les opérateurs peuvent saisir les opportunités de monétisation grâce à de nouveaux modèles commerciaux, tels que la tarification basée sur la latence, la tarification basée sur la bande passante en amont et la tarification basée sur les fonctions d'IA. Une expérience de service de haute qualité nécessite des réseaux de haute qualité. Les opérateurs construisent des réseaux verticaux et horizontaux haut de gamme pour soutenir une expérience de service de haute qualité et la monétisation de l'entreprise. La clé de la construction d'un réseau vertical et horizontal haut de gamme est de construire des connexions de 1 ms entre les centres de données et un accès de 1 ms à un centre de données.

Nouveau fonctionnement : à mesure que le réseau des opérateurs s'étend, le réseau de conduite autonome devient de plus en plus important. L'IA prend en charge la conduite autonome de haut niveau et améliore l'efficacité de l'exploitation du réseau. Le réseau de conduite autonome L4 de Huawei, basé sur le Telecom Foundation Model, aide les opérateurs à réduire les plaintes des clients, à raccourcir le délai de clôture des plaintes, à améliorer l'efficacité de la fourniture de services, à réduire le nombre de visites sur site et à accélérer la réparation des pannes.

Dans la vague de transformation de l'intelligence numérique, la stratégie FOUR NEW n'est pas seulement l'incarnation de l'innovation technologique en matière de réseaux, mais aussi la force motrice importante pour la libération continue de la valeur commerciale des réseaux. Le nouveau centre, les nouveaux services, la nouvelle expérience et le nouveau fonctionnement se soutiennent mutuellement et forment ensemble une voie complète vers le succès de l'intelligence numérique.

Huawei continuera de rester centré sur le client, de travailler avec les opérateurs et les partenaires mondiaux pour explorer l'ère de l'intelligence numérique, d'accélérer la libération de la valeur commerciale du réseau + IA, et d'embrasser un monde intelligent prospère.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2547496/image_5009699_30516585.jpg