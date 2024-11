Společnost Huawei přichází s návrhem strategie FOUR NEW, která by měla pomoci operátorům dosáhnout úspěchu v éře digitálních technologií a digitální inteligence

ISTANBUL, Turecko, 4. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- Na 10. ročníku fóra Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024) vystoupil James Chen, prezident divize Carrier Business společnosti Huawei, s projevem nazvaným „Network+AI, Unleashing More Business Value" (Sítě a umělá inteligence – jak této kombinace využít za účelem dosažení vyšších obchodních hodnot). Chen ve svém projevu řekl: „Pro efektivnější využití potenciálu umělé inteligence je klíčová strategie ‚FOUR NEW' (Čtyřikrát nové) – nové centrum služeb, nové služby, nové zážitky a nový provoz. Pomáhá operátorům rozšiřovat hranice trhu, podporovat inovativní služby a zvyšovat na trhu svou konkurenceschopnost, a zároveň také optimalizovat provoz a údržbu sítí a dosahovat obchodních úspěchů. Společnost Huawei je prostřednictvím strategie ‚FOUR NEW' připravena s globálními operátory a partnery spolupracovat na dosažení vyšších obchodních hodnot a vytváření oboustranně výhodné digitální a inteligentní budoucnosti."

James Chen, President of Carrier Business, Huawei, delivering a keynote speech

S tím, jak posilují oblasti ultraširokopásmové připojení (UBB) a umělé inteligence, překročil počet uživatelů gigabitového širokopásmového připojení na celém světě 300 milionů a průměrná rychlost domácího internetového připojení dosáhla úrovně 570 Mbit/s. Celosvětově již existuje více než 1300 základních modelů umělé inteligenci a více než 30.000 společností, které se věnují aktivitám s umělou inteligencí souvisejícím. Oblasti ultraširokopásmového připojení a rozvoje umělé inteligence se vzájemně posilují a jsou hnací silou obecného zavádění gigabitového širokopásmového připojení.

Společnost Huawei je přesvědčena, že strategie „FOUR NEW" je klíčem k dosažení vyšších obchodních hodnot prostřednictvím sítí a umělé inteligence.

Nové centrum služeb: Nové centrum služeb je centrem umělé inteligence pro domácí služby. Základním kamenem centra umělé inteligence je vývoj agentů umělé inteligence. Agenti umělé inteligence musejí dokázat uživatele, věci i aplikace vzájemně propojit, musejí chápat a být schopni reagovat na požadavky členů domácnosti, ovládat inteligentní zařízení dle potřeby i vzájemně propojovat aplikace umělé inteligence. Nové centrum služeb pomáhá operátorům dosáhnout přelomových výsledků na domácím trhu.

Nové služby: Operátoři podporují zavádění nových služeb a agregují vysoce kvalitní obsah za pomoci umělé inteligence, aby tak postupně vybudovali domácí ekosystém aplikací s umělou inteligencí. Umělá inteligence může vylepšit nejen tradiční služby, jako jsou interaktivní fitness nebo hry s detekcí pohybu, ale také inovovat domácí služby, jako jsou domácí roboti, zdravotní péče a vzdělávání a podobně. Zlepšuje životní úroveň a postupně buduje domácí ekosystém na bázi umělé inteligence.

Nové zážitky: Průběžně se objevují nové služby jako cloudové hry, živé obchodování, vyhledávání fotografií a videí pomocí umělé inteligence. Tyto služby mají vysoké nároky na kvalitu sítě, včetně latence, šířky pásma pro upload i download nebo minimálního rušení. To operátorům nabízí nové možnosti, jak své sítě monetizovat. Operátoři mohou využít příležitostí k monetizaci prostřednictvím nových obchodních modelů, jako například zpoplatněním služeb na základě latence, zpoplatnění na základě šířky pásma pro upload nebo zpoplatnění na základě funkcí umělé inteligence. Vysoce kvalitní služby vyžadují vysoce kvalitní sítě. Operátoři budují vysoce kvalitní „nadstandardní vertikální a nadstandardní horizontální" sítě, které podporují vysoce kvalitní služby a monetizaci obchodních aktivit. Klíčem k vybudování „nadstandardní vertikální a nadstandardní horizontální" sítě je vybudování spojení s latencí 1 ms mezi datovými centry a pro připojení do datového centra.

Nový provoz: S narůstajícím rozsahem sítí operátorů nabývají na významu také sítě autonomní správy. Umělá inteligence podporuje sítě autonomní správy na vysoké úrovni a zlepšuje efektivitu celkového provozu sítě. Síť autonomní správy L4 společnosti Huawei, vytvořená na základě modelu Telecom Foundation, pomáhá operátorům snížit počet stížností zákazníků, zkrátit dobu vyřizování jejich stížností, zlepšit efektivitu poskytování služeb, snížit počet návštěv přímo u zákazníka a urychlit odstraňování závad.

V rámci aktuální vlny transformace digitální inteligence je strategie „FOUR NEW" nejen ztělesněním inovace síťových technologií, ale také důležitou hnací silou průběžného vytěžování obchodní hodnoty sítí. Nové centrum služeb, nové služby, nové zážitky a nový provoz se vzájemně podporují a jakožto celek představují kompletní cestu k úspěchu v oblasti digitální inteligence.

Společnost Huawei se hodlá i v budoucnu nadále orientovat na zákazníky, spolupracovat s globálními operátory a partnery na objevování dalších možností éry digitální inteligence, urychlení zpřístupnění obchodní hodnoty sítí ve spojení s technologiemi umělé inteligence a vstoupit do prosperujícího inteligentního světa.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2547496/image_5009699_30516585.jpg