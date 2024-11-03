華為提出「四新」戰略，助力運營商實現數智時代商業成功

華為認為，要通過網絡+AI釋放更多商業價值，關鍵在於 "四新"戰略——新入口、新業務、新體驗和新運營。

新入口：打造AI智能體，搶佔家庭AI新入口，快速發展智家經濟。AI智能體需要實現「聯人」、「聯物」和「聯應用」，理解每個家庭成員的需求並響應，操控智慧終端滿足家庭需求，聯接AI應用拓寬家庭業務邊界，助力運營商實現家庭市場商業新突破。

新業務：運營商通過AI賦能新興業務，聚合優質內容，可逐步構建家庭AI應用生態。AI賦予了家庭業務新的屬性，不僅在傳統業務上創新，如互動健身、體感遊戲等，更豐富了家庭服務業務，如家庭服務機器人、康養和教育等，提升用戶體驗，逐步構建家庭AI生態，實現面向家庭業務的全面升級。

新體驗：雲遊戲、直播購物、AI搜索等新興業務層出不窮，此類業務的體驗對網絡質量要求很高，重點體現在時延，上下行帶寬、抖動等高要求上，給運營商帶來了新的網絡變現機會。運營商可以通過新型商業模式抓住變現機會，如按時延計費、按上行帶寬計費，按AI功能計費等。優質業務體驗需要優質網絡進行保證，運營商打造「一縱一橫」優質網絡，支撐優質業務體驗和商業變現。構建「一縱一橫」網絡的關鍵點，是打造數據中心之間的1毫秒東西向連接和用戶入算的1毫秒南北向連接。

新運營：隨著運營商網絡規模不斷擴大，網絡運營挑戰日益增加，自動駕駛網絡的重要性與日俱增。AI技術支持實現高階網絡自動駕駛，提升網絡運維效率。基於通信大模型的華為L4自動駕駛網絡，助力運營商減少客戶投訴、縮短投訴閉環時間、提升業務發放效率、減少裝維上站次數、加快故障修復等，以新運營實現運營效率的提升。

在數智化轉型的浪潮中，「四新」戰略不僅是網絡技術革新的體現，更是持續釋放網絡商業價值的重要動力。新入口、新業務、新體驗和新運營，這四個維度相互支撐，共同構成了一條完整的數智化商業成功之路。

未來，華為將繼續堅持以客戶為中心，與全球運營商和夥伴一同探索數智時代，加速釋放網絡+AI的商業價值，擁抱繁榮的智能世界。

SOURCE Huawei