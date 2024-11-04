Huawei предлагает стратегию «4 НОВЫХ», чтобы помочь операторам в эпоху цифровых технологий

СТАМБУЛ, Турция, 5 ноября 2024 г /PRNewswire/ -- На 10-м форуме Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024) Джеймс Чен, президент подразделения операторских услуг Huawei, выступил с речью под названием «Сеть+ИИ, раскрытие большей ценности для бизнеса». Чен сказал: «Чтобы изучить потенциал ИИ, решающее значение имеет стратегия "4 НОВЫХ"— новый хаб, новые службы, новый опыт и новая операция. Это помогает операторам расширять границы рынка, стимулировать инновационные услуги и повышать конкурентоспособность на рынке, а также оптимизировать эксплуатацию и техническое обслуживание сети и достигать успеха в бизнесе. Huawei стремится работать с глобальными операторами и партнерами, чтобы раскрыть большую ценность для бизнеса и создать беспроигрышное цифровое и интеллектуальное будущее с помощью стратегии "4 НОВЫХ"».

James Chen, President of Carrier Business, Huawei, delivering a keynote speech

По мере того, как отрасли сверхширокополосной связи (UBB) и ИИ набирают силу, число пользователей гигабитного оптоволоконного широкополосного доступа во всем мире превысило 300 миллионов, а средняя скорость домашних широкополосных пакетов достигла 570 Мбит/с. Существует более 1300 базовых моделей ИИ и более 30 000 предприятий, связанных с ИИ, по всему миру. Индустрия UBB и индустрия ИИ взаимно усиливают друг друга, способствуя широкому внедрению гигабитного широкополосного доступа.

Huawei считает, что стратегия «4 НОВЫХ» является ключом к раскрытию большей ценности для бизнеса через сеть+ИИ.

Новый хаб. Новый хаб — это AI Hub для домашних служб. Ядром AI Hub является разработка агентов ИИ. Агенты ИИ должны соединять людей, вещи и приложения, понимать и реагировать на требования членов семьи, управлять интеллектуальными устройствами для удовлетворения требований семьи и подключать приложения ИИ для расширения границ домашних услуг. Новый хаб помогает операторам достичь прорывов в бизнесе на внутреннем рынке.

Новые службы. Операторы предоставляют новые службы и объединяют высококачественный контент с ИИ, чтобы постепенно построить экосистему домашних приложений ИИ. ИИ может не только модернизировать традиционные службы, такие как интерактивные фитнес-игры и игры с датчиками движения, но и внедрять инновационные домашние службы, такие как роботы для домашнего обслуживания, здравоохранение, образование и т. д. Это улучшает качество жизни и постепенно выстраивает домашнюю экосистему ИИ.

Новый опыт: Новые службы, такие как облачные игры, онлайн-коммерция, поиск фотографий и видео с помощью ИИ, появляются одна за другой. Эти службы предъявляют высокие требования к качеству сети, включая задержку, пропускную способность восходящей и нисходящей линий связи и дрожание. Это открывает новые возможности монетизации сети для операторов. Операторы могут использовать возможности монетизации с помощью новых бизнес-моделей, таких как зарядка на основе задержки, зарядка на основе пропускной способности и зарядка на основе функций ИИ. Качественный опыт обслуживания требует качественных сетей. Операторы строят высококачественные сети «премиум-вертикаль и премиум-горизонталь» для поддержки качественного опыта обслуживания и монетизации бизнеса. Ключом к построению сети «премиум-вертикаль и премиум-горизонталь» является построение 1 мс соединений между центрами обработки данных и 1 мс доступа к центру обработки данных.

Новая операция. По мере того, как масштабы сети операторов становятся все больше, сеть автономного управления становится все более важной. ИИ поддерживает высокоуровневое автономное управление и повышает эффективность работы сети. Сеть автономного управления Huawei L4 на основе модели Telecom Foundation помогает операторам сократить количество жалоб клиентов, сократить время закрытия жалоб, повысить эффективность предоставления услуг, сократить количество посещений объектов и ускорить устранение неисправностей.

В волне трансформации цифрового интеллекта стратегия «4 НОВЫХ» — это не только воплощение инноваций в сетевых технологиях, но и важная движущая сила для непрерывного высвобождения ценности сетевого бизнеса. Новый хаб, новые службы, новый опыт и новая операция поддерживают друг друга и вместе образуют полный путь к успеху в бизнесе цифрового интеллекта.

В будущем Huawei продолжит оставаться клиентоориентированной компанией, работать с глобальными операторами и партнерами, чтобы исследовать эпоху цифрового интеллекта, ускорить выпуск бизнес-ценности сети+ИИ и создать процветающий интеллектуальный мир.

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