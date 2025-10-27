اختيار شركة Kolmar Korea لمبادرة "مصنع الذكاء الاصطناعي" بقيادة الحكومة -- لدفع الابتكار في صناعة التجميل الكورية

شركة مستحضرات التجميل الوحيدة التي اختارتها وزارة التجارة والصناعة والموارد للمشاركة في مشروع "مصنع الذكاء الاصطناعي"

تُتيح المبادرة تنفيذ إنتاجٍ مرنٍ وبكميات صغيرة ومُتعدد المنتجات لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة بشكلٍ فوري

Products being manufactured at Kolmar Korea’s Sejong plant.

سول، كوريا الجنوبية، 27 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Kolmar Korea عن اختيارها لتكون شركة مستحضرات التجميل الوحيدة التي تقود مشروع تحالف مصانع الذكاء الاصطناعي المموّل من الحكومة، والذي تُنظِّمهُ وزارة التجارة والصناعة والموارد ( MOTIR ) في كوريا الجنوبية. من خلال هذه المبادرة، تسعى الشركة إلى الانتقال من الأتمتة الذكية للمصانع إلى التصنيع الذاتي القائم على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية العالمية لصناعة التجميل الكورية.

في إطار هذا المشروع، ستعمل Kolmar Korea على تطوير نظام تصنيع ذاتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يضم جميع عمليات إنتاج مستحضرات التجميل — بدءًا من التخطيط والتركيب الكيميائي ووصولاً إلى مراقبة الجودة، والتعبئة، والتغليف. وعلى عكس المصانع الذكية التقليدية التي تعمل على أساس مُدخلات بشرية مُسبقة الإعداد، فإن مصانع الذكاء الاصطناعي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات على الفور، وتحسين عمليات الإنتاج بشكلٍ ذاتي.

وزارة التجارة والصناعة والموارد ( MOTIR ) هي الجهة الحكومية المركزية في كوريا الجنوبية التي تشرف على التكنولوجيا الصناعية، والبحث والتطوير، والتجارة، والتداول. وفي إطار رؤيتها الوطنية لتصبح "قوة التصنيع الرائدة عالميًا بحلول عام 2030"، أطلقت الوزارة تحالف M.AX (التحول للذكاء الاصطناعي) لمصانع الذكاء الاصطناعي ، حيث اختارت شركات رائدة من كل قطاع لقيادة الابتكار في التصنيع القائم على الذكاء الاصطناعي. تم اختيار شركة Kolmar Korea لتكون شركة مستحضرات التجميل الوحيدة التي تقود هذه المبادرة، تقديرًا لتفوقها التكنولوجي وقدراتها التصنيعية التي جعلتها في طليعة صناعة التجميل الكورية.

تُخطط شركة Kolmar Korea لتحويل كل مرحلة من مراحل التصنيع إلى وحدات مستقلة ( Modularization ) وتطبيق نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لتحقيق دقة تتجاوز 95% في العمليات — وهذا أحد أعلى المعايير في الصناعة. سيُسهم ذلك في تقليل الحاجة إلى إعادة العمل الناجمة عن العيوب وتعظيم كفاءة الإنتاج بشكلٍ كبير. كما أن التحول إلى مصنع الذكاء الاصطناعي سيمكن الشركة من تنفيذ إنتاج متنوع للغاية وبكميات صغيرة، مما يسمح بالاستجابة السريعة لمختلف طلبات العملاء.

سيستمر تنفيذ المشروع لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر، من سبتمبر 2025 إلى ديسمبر 2029. وبصفتها الشركة القائدة لقسم التكنولوجيا الحيوية ضمن تحالف مصانع الذكاء الاصطناعي، ستتولى Kolmar Korea قيادة التحول للذكاء الاصطناعي ( AX ) في قطاع تصنيع مستحضرات التجميل. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:

بناء منصة بيانات متكاملة تربط بين جميع عمليات إنتاج مستحضرات التجميل

تطوير نماذج ذكاء اصطناعي للتحكم في العمليات بشكلٍ ذاتي لتعزيز جودة المنتجات ودقتها

مع تزايد تركيز سوق مستحضرات التجميل العالمي على التخصيص والسرعة، فقد أصبح التصنيع بالذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا للحفاظ على ريادة صناعة التجميل الكورية عالميًا. ما تزال العديد من عمليات الإنتاج في الصناعة تعتمد بشكلٍ كبير على العمل اليدوي، خاصة في تصميم وتغليف المنتجات المخصصة. تعتزم Kolmar Korea أن تشارك أفضل الممارسات المستخلصة من تجربتها في تنفيذ مصنع الذكاء الاصطناعي من أجل تسريع الابتكار الرقمي في منظومة تصنيع مستحضرات التجميل الكورية بأكملها.

وقد وضعت Kolmar Korea حجر الأساس للتصنيع بالذكاء الاصطناعي منذ عام 2019 من خلال نظام المصنع الذكي الذي أسهم في خفض معدلات العيوب بنسبة 42%. سيستند مصنع الذكاء الاصطناعي الجديد إلى هذا النجاح ليُنشئ نظام تصنيع من الجيل التالي، مُصممًا خصيصًا لتحقيق إنتاج مرن وبكميات صغيرة.

صرّح أحد مسؤولي شركة Kolmar Korea قائلاً: "إن اختيارنا كشركة مستحضرات التجميل الوحيدة ضمن مشروع الحكومة لمصنع الذكاء الاصطناعي يعترف بريادتنا التكنولوجية في مجال التصنيع بالذكاء الاصطناعي. وسنستفيد من أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية لدينا لرفع معايير تصنيع مستحضرات التجميل في كوريا وتعزيز التنافسية العالمية لصناعة التجميل الكورية".

تُدير Kolmar Korea قواعد إنتاج في كوريا، والولايات المتحدة، وكندا، والصين، وتخطط لتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة في جميع مواقع الإنتاج العالمية التابعة لها. كما تعتزم الشركة توسيع تطبيق تقنية مصنع الذكاء الاصطناعي لتشمل الشركات التابعة الأخرى لمجموعة Kolmar ، بما في ذلك Kolmar BNH (للمكملات الصحية)، وHK inno.N (للمستحضرات الدوائية)، وYonwoo (لتغليف مستحضرات التجميل).

