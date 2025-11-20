اختيار شركة Kolmar Korea ضمن قائمة "أفضل شركات العالم للنمو المستدام لعام 2026" التي تصدرها مجلة TIME للعام الثاني على التوالي

صُنِّفت ضمن أعلى 7% من بين أكثر من 4,000 شركة عالمية، بما يبرز ريادتها في الابتكار الصديق للبيئة والنمو المسؤول

سول، كوريا الجنوبية، 20 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- تم اختيار شركة Kolmar Korea ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التصنيع والتطوير الأصلي ( ODM ) لمستحضرات التجميل، للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة "أفضل شركات العالم للنمو المستدام لعام 2026" التي تصدرها مجلة TIME ، مما يؤكد مكانتها كشركة عالمية رائدة في الممارسات التجارية الصديقة للبيئة والمسؤولة. وقد تم الإعلان عن التصنيفات في 13 نوفمبر من قبل مجلة TIME بالتعاون مع شركة الأبحاث العالمية Statista ، حيث تم تكريم أفضل 500 شركة حول العالم في مجال النمو المستدام. وجاءت Kolmar Korea في المركز 294 إجمالاً.

ضمت القائمة هذا العام عشر شركات كورية فقط، أي أقل بـ 13 شركة مقارنة بالعام الماضي، وكانت Kolmar Korea شركة مستحضرات التجميل الكورية الوحيدة المدرجة لعامين متتاليين.

استند التقييم إلى ثلاثة عوامل متساوية الوزن، هي: نمو الإيرادات، والاستقرار المالي، والأثر البيئي، وذلك على مقياس من 100 نقطة. وقد تأهلت للتقييم أكثر من 4,000 شركة عالمية في جميع الصناعات التي تفصح بشفافية عن بيانات الأداء البيئي.

حصلت Kolmar Korea على مجموع نقاط بلغ 81.02، ما يضعها ضمن أعلى % 7 عالميًا ، وبذلك حافظت على تصنيف قوي رغم المنافسة المحتدمة من الشركات العالمية التي أظهرت معدل نمو سنوي مركب ( CAGR ) واستقرارًا ماليًا قويًا. وسجلت الشركة أداءً متميزًا على وجه الخصوص في مقاييس الاستدامة، حيث احتلت المركز الثاني بين الشركات الكورية في كثافة الكربون وأداء الانبعاثات، وجاءت ضمن أفضل % 30 عالميًا في إدارة النفايات والموارد المائية .

يعكس هذا الإنجاز التزام Kolmar Korea الواسع والمستمر بالابتكار الصديق للبيئة والاستدامة الدائرية. وبصفتها رائدة في هذا المجال، طورت Kolmar Korea حلول تغليف مستدامة متطورة مثل الأنبوب الورقي، والعصي الورقية، والعبوة الورقية المضخة التي تعمل باليد الواحدة، مما أسهم في تقليل استخدام البلاستيك بشكل كبير. ومن الجدير بالذكر أن الأنبوب الورقي والعصي الورقية قد فازا بجميع جوائز التصميم الثلاث الأكثر شهرة في العالم، وهي: IDEA (جوائز التميز الدولي في التصميم)، وجائزة iF Design ، وجائزة Red Dot Design ، ما رسّخ تأثير الشركة في اتجاهات التغليف العالمية.

كما تعمل الشركة على تسريع تطوير تركيبات ومكوّنات مستدامة. وتشمل محفظتها واقيًا شمسيًا حاصلاً على شهادة "منتج التكنولوجيا الخضراء"، تم تصنيعه من خلال عملية استخلاص لمكوّنات مضادة لعلامات الشيخوخة تقلل من انبعاثات الكربون بنسبة % 83 ، بالإضافة إلى منتجات عناية بالشعر والجسم قابلة للتحلل الحيوي، تتحلل طبيعيًا بنسبة تزيد على % 99 ، مما يقلل من العبء البيئي. كما عززت Kolmar Korea قدراتها في التصنيع المستدام، حيث حققت معدل إعادة تدوير للنفايات بنسبة % 84.8 وخفضت نفايات المكبات بنسبة % 57.8 على أساس سنوي ، ضمن مبادرة "صفر نفايات في مكبات النفايات".

وبالتوازي مع جهود الاستدامة الداخلية، تلتزم Kolmar Korea بدعم نمو منظومة الجمال في كوريا من خلال تعزيز النمو المشترك مع علامات التجميل المستقلة الناشئة. وتستضيف الشركة بانتظام ندوات حول اتجاهات الجمال واستراتيجيات التسويق للعلامات التجارية العميلة، وتدعم المتاجر المؤقتة للعلامات التجارية المستقلة خلال فعالية "أسبوع سول للجمال" ( Seoul Beauty Week) ، كما تعقد ندوة الاستدامة CONNECT FOR GREEN مع الشركاء منذ عام 2023 لبناء سلسلة قيمة تعاونية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG ).

وقال Yoon Sang Hyun ، نائب رئيس مجلس إدارة Kolmar Group : "إن الاعتراف بنا كواحدة من أفضل شركات العالم للنمو المستدام للعام الثاني على التوالي يعكس نتائج التزامنا الشامل وطويل الأمد بالإدارة المستدامة". وأضاف: "سنواصل تحمل المسؤولية كشركة عالمية تمثّل كوريا من خلال قيادة الإدارة الصديقة للبيئة والابتكار التكنولوجي".

