Seaspan devient le premier armateur et opérateur maritime international à accéder au marché chinois des obligations Panda

SINGAPOUR, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. (« Seaspan »), l'un des principaux propriétaires et exploitants indépendants d'actifs maritimes, a le plaisir d'annoncer le succès de l'émission d'une obligation Panda d'un montant de 1,5 milliard de RMB sur le marché obligataire intérieur chinois.

Ce billet de placement privé d'une durée de trois ans a été émis le 15 juillet 2026, avec un taux d'intérêt nominal de 2,50 % par an. L'offre a été sursouscrite par des investisseurs chinois nationaux et internationaux, avec un ratio de couverture des ordres de 2,3 fois.

Cette opération marque une étape importante pour Seaspan, qui devient ainsi le premier armateur et exploitant international à réussir son entrée sur le marché des obligations Panda.

Au-delà de la mise en place d'une nouvelle source de financement, cette opération s'inscrit dans la stratégie de Seaspan visant à diversifier ses sources de capitaux et à élargir son accès au crédit non garanti, renforçant ainsi la capacité de l'entreprise à investir dans sa flotte, à saisir des opportunités de croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses clients et ses parties prenantes.

« Cette émission témoigne de la confiance que les investisseurs accordent à la qualité de crédit de Seaspan, à son modèle économique, à sa solide situation financière et à sa stratégie de croissance durable », déclare Andreas Brauch, directeur financier. « L'élargissement de notre accès aux marchés financiers chinois nous permet de diversifier davantage nos sources de financement et d'accéder plus facilement à des capitaux à moindre coût, ce qui renforce nos objectifs de croissance à long terme et nous permet d'accompagner nos clients grâce à l'une des flottes les plus importantes et les plus modernes au monde. »

L'émission d'obligations Panda marque une étape importante dans la présence de Seaspan sur les marchés financiers chinois, où la société a noué des partenariats stratégiques dans l'ensemble de l'écosystème maritime, notamment dans les domaines de l'affrètement, de la construction navale, du financement et des services maritimes.

À propos de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan est le premier propriétaire et exploitant mondial d'actifs maritimes, spécialisé dans les contrats de location à long terme à taux fixe destinés aux compagnies maritimes les plus prestigieuses au monde. Au 30 juin 2026, la flotte en service de Seaspan comptait 247 navires, selon une estimation pro forma tenant compte des nouvelles constructions non encore livrées (dont quatre transporteurs exclusivement dédiés aux voitures et camions, cinq très grands transporteurs d'éthane et quatre navires équipés de grues à portique à écoutille ouverte), pour une capacité totale de la flotte d'environ 2,5 millions d'EVP une fois toutes les livraisons effectuées.

Contact les médias : Cailey Murphy, responsable de la communication d'entreprise, Seaspan Corporation Pte. Ltd., [email protected]