มณฑลไห่หนานประกาศเผยแพร่รายงานการพัฒนาจีนและรายงานการพัฒนาโลก ประจำปี 2568

18 Apr, 2026, 18:28 CST

ไห่โข่ว, จีน, 18 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- รายงานข่าวจาก Hainan International Media Center:

The newly published 2025 China & Global Development Reports were unveiled at the event. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))
เมื่อวันที่ 16 เมษายน ณ เมืองไห่โข่ว ภายในมหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติจีน (China International Consumer Products Expo) ครั้งที่ 6 ได้มีการจัดพิธีเปิดตัวรายงานการพัฒนาจีน ประจำปี 2568 และรายงานการพัฒนาโลก ประจำปี 2568 พร้อมด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยกลุ่มคลังสมองในหัวข้อการพัฒนาท่าเรือการค้าเสรี (FTP) ไห่หนานอย่างมีคุณภาพ รายงานชุดนี้ได้บันทึกเส้นทางการพัฒนาของประเทศจีน พร้อมนำเสนอมุมมองในเชิงองค์รวมต่อภาพรวมการพัฒนาในระดับสากล ซึ่งช่วยให้ประชาคมโลกมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มความก้าวหน้าของทั้งประเทศจีนและโลก

รายงานการพัฒนาจีน ประจำปี 2568 ได้รวบรวมความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนในปี 2567 พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยชิ้นสำคัญ 4 รายการจากศูนย์วิจัยการพัฒนาแห่งคณะรัฐมนตรีจีน (DRC) ในขณะที่รายงานการพัฒนาโลก ประจำปี 2568 มุ่งตอบโจทย์ประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังให้ความสนใจ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเชื่อมั่นและเงื่อนไขที่เอื้ออำนวย พร้อมทั้งเสนอแนวทางภาพรวมและเส้นทางเฉพาะด้าน เพื่อขับเคลื่อนเสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั่วโลก

นับตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา รายงานทั้งสองฉบับมีอิทธิพลในเวทีโลกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยแพร่หลายไปในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศโลกใต้ (Global South) รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ คลังสมองระดับโลก บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ ผู้นำทางการเมือง นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยงานพรรคและสถาบันภาครัฐของจีน ไปจนถึงมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคธุรกิจ สมาคมอุตสาหกรรม ตลอดจนสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และสถาบันที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากจีนในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับเลือกให้ไปจัดแสดงในงานประชุมใหญ่ งานสัปดาห์หนังสือทั้งในจีนและต่างประเทศ และเวทีเสวนาสำคัญในระดับสากล จนได้รับการยอมรับในฐานะสิ่งพิมพ์จากคลังสมองและองค์ความรู้สาธารณะที่มีอิทธิพลอย่างสูงในระดับสากล

สำหรับการเสวนาคลังสมองในครั้งนี้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะ พร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ตรงจุด เพื่อยกระดับบทบาทของคลังสมอง ในการระดมสรรพกำลังและสติปัญญาขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยการพัฒนาแห่งคณะรัฐมนตรีจีน หรือ DRC ในฐานะคลังสมองระดับสูงของชาติ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานทั้งสองฉบับนี้เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2566 โดยคลังสมองของ DRC ยังมีแผนที่จะร่วมมือกับ Southland Think Tank เพื่อศึกษาวิจัยในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพสูง การเปิดกว้างเชิงโครงสร้าง และการพัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาคของท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน

Also from this source

Laporan Pembangunan China & Global 2025 Diterbitkan di Hainan

Laporan Pembangunan China & Global 2025 Diterbitkan di Hainan

Laporan daripada Hainan International Media Center: Di Haikou pada 16 April, sempena Ekspo Produk Pengguna Antarabangsa China ke-6, satu majlis...
CICPE ke-6 Dibuka di Hainan dengan Kanada sebagai Negara Tetamu Kehormat dan Lebih 3,400 Jenama Global

CICPE ke-6 Dibuka di Hainan dengan Kanada sebagai Negara Tetamu Kehormat dan Lebih 3,400 Jenama Global

Laporan daripada Hainan International Media Center: Pada 13 April, Ekspo Produk Pengguna Antarabangsa China (CICPE) ke-6 telah dibuka di Haikou,...
