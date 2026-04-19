Publicación de los informes sobre el desarrollo de China y el mundo para 2025 en Hainan

HAIKOU, China, 19 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Un informe del Centro Internacional de Medios de Comunicación de Hainan:

Os recém-publicados Relatórios de Desenvolvimento da China e Global 2025 foram apresentados no evento. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

En Haikou, el 16 de abril, durante la 6.ª Exposición Internacional de Productos de Consumo de China, se celebró un evento de presentación de libros para celebrar la publicación del Informe sobre el desarrollo de China 2025 y el Informe sobre el desarrollo mundial 2025, junto con un diálogo de grupos de expertos centrado en el desarrollo de alta calidad del puerto de libre comercio (FTP) de Hainan. Estos libros recopilan el proceso de desarrollo de China, ofrecen una visión global del desarrollo mundial y permiten a la comunidad internacional comprender de forma más completa y profunda las tendencias de desarrollo tanto de China como del resto del mundo.

El Informe sobre el desarrollo de China 2025 recopila los logros en desarrollo económico y social de China en 2024 e incluye además cuatro importantes conclusiones de investigación del Centro de Investigación para el Desarrollo del Centro del Consejo de Estado (DRC), mientras que el Informe sobre el desarrollo mundial 2025 aborda las principales preocupaciones de la comunidad internacional, expone las certezas y las condiciones favorables que persisten y explora un enfoque mundial junto con vías específicas para promover la estabilidad mundial y el desarrollo sostenible.

Desde 2023, la influencia mundial de ambos informes ha aumentado de forma considerable y llegan a numerosos países desarrollados y del Sur Global, así como a importantes organizaciones internacionales, centros de estudios internacionales, grandes empresas multinacionales, figuras políticas, economistas reconocidos, universidades prestigiosas y museos de todo el mundo. Además, numerosas instituciones nacionales del partido y del gobierno, universidades e institutos de investigación, empresas, asociaciones sectoriales, embajadas y consulados en el extranjero, así como otras instituciones financiadas por China recopilan estos informes. Los informes se han presentado en importantes conferencias, en prestigiosas ferias del libro nacionales e internacionales y en destacados foros internacionales y se han consolidado como publicaciones de centros de estudios y productos de divulgación con una considerable influencia internacional.

Durante el diálogo de los centros de estudios, los expertos intercambiaron puntos de vista y ofrecieron opiniones y sugerencias concretas sobre cómo aprovechar mejor el papel de los centros de estudios y aportar más conocimientos y recursos al desarrollo de alta calidad del puerto de libre comercio de Hainan.

El Centro del Consejo de Estado (DRC), un centro de estudios nacional de alto nivel, lleva publicando estos dos informes anualmente desde 2023. El centro de estudios del Centro del Consejo de Estado también colaborará con el centro de estudios de Southland para llevar a cabo investigaciones sobre cuestiones fundamentales relacionadas con el desarrollo de alta calidad, la apertura institucional y el desarrollo regional coordinado del puerto de libre comercio de Hainan.

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FUENTE Hainan International Media Center (HIMC)