Relatórios de desenvolvimento da China e global 2025 são publicados em Hainan

HAIKOU, China, 19 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Um relatório do Centro Internacional de Mídia de Hainan:

Os recém-publicados Relatórios de Desenvolvimento da China e Global 2025 foram apresentados no evento. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

Em Haikou, no dia 16 de abril, durante a 6ª Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China, foi realizado um evento de lançamento para celebrar a publicação do Relatório de Desenvolvimento da China e Global 2025, junto com um Diálogo de Grupos de Reflexão com o tema do desenvolvimento de alta qualidade do Porto de Livre Comércio (FTP) de Hainan. Os livros registram o processo de desenvolvimento da China, oferecendo perspectivas holísticas sobre o desenvolvimento global e proporcionando à comunidade internacional uma compreensão mais abrangente e aprofundada das tendências de desenvolvimento da China e do mundo.

O Relatório de Desenvolvimento da China 2025 registra as conquistas do desenvolvimento econômico e social da China em 2024 e também inclui quatro importantes descobertas de pesquisa do Centro de Pesquisa de Desenvolvimento do Conselho de Estado (DRC), enquanto o Relatório de Desenvolvimento Global 2025 responde às principais preocupações da comunidade internacional, apresenta as certezas remanescentes e as condições favoráveis e explora uma abordagem geral junto com caminhos específicos para promover a estabilidade global e o desenvolvimento sustentável.

Desde 2023, a influência global de ambos os relatórios aumentou significativamente, alcançando diversos países desenvolvidos e o Sul Global, bem como as principais organizações internacionais, grupos de reflexão internacionais, grandes corporações multinacionais, figuras políticas, economistas renomados, universidades de prestígio e museus em todo o mundo. Eles também foram coletados por diversas instituições nacionais do Partido e governamentais, universidades e institutos de pesquisa, empresas, associações industriais, embaixadas e consulados no exterior, além de outras instituições financiadas pela China. Os relatórios foram apresentados em importantes conferências, feiras internacionais e nacionais renomadas e fóruns internacionais, além de serem estabelecidos como publicações de grupos de reflexão e produtos de conhecimento público com considerável influência internacional.

Durante o Diálogo de Grupos de Reflexão, especialistas trocaram opiniões e ofereceram sugestões direcionadas sobre como aproveitar melhor o papel dos grupos de reflexão e contribuir com mais conhecimento e solidez para o desenvolvimento de alta qualidade da Rota da Seda (FTP de Hainan.

O DRC, um grupo de reflexão nacional de alto nível, publica os dois relatórios anualmente desde 2023. O Grupo de Reflexão do RDC também colaborará com o Grupo de Reflexão de Southland para conduzir pesquisas sobre grandes questões relacionadas ao desenvolvimento de alta qualidade, abertura institucional e desenvolvimento coordenado regional do FTP de Hainan.

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FONTE Hainan International Media Center (HIMC)