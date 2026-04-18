2025 중국 및 글로벌 발전 보고서, 하이난에서 출간

하이커우, 중국 2026년 4월 18일 /PRNewswire/ -- 하이난 국제 미디어 센터(Hainan International Media Center) 보도:

4월 18일 하이커우에서 열린 제6회 중국국제소비재박람회China International Consumer Products Expo) 기간 중 중국 발전 보고서 2025(China Development Report 2025)와 글로벌 발전 보고서 2025(Global Development Report 2025)의 출간을 기념하는 신간 발표회와 함께 하이난 자유무역항(Hainan Free Trade Port, FTP)의 고품질 발전을 주제로 한 싱크탱크 대화(Think Tank Dialogue)가 개최됐다. 이 보고서들은 중국의 발전 과정을 기록하고 글로벌 발전에 대한 총체적 통찰을 제공함으로써 국제사회가 중국과 세계의 발전 추세를 보다 포괄적이고 심층적으로 이해할 수 있도록 돕는다.

The newly published 2025 China & Global Development Reports were unveiled at the event. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

중국 발전 보고서 2025는 2024년 중국의 경제 및 사회 발전 성과를 기록했으며, 국무원 발전연구센터(Development Research Center of the State Council, DRC)의 4가지 주요 연구 성과도 수록했다. 글로벌 발전 보고서 2025는 국제 사회의 주요 관심사에 대응하고, 여전히 존재하는 확실성과 유리한 조건을 제시하며, 글로벌 안정과 지속 가능한 발전을 촉진하기 위한 전반적 접근법과 구체적 경로를 모색한다.

2023년 이후 두 보고서의 글로벌 영향력은 크게 증가해 여러 선진국과 글로벌 사우스(Global South)는 물론 주요 국제기구, 국제 싱크탱크, 주요 다국적 기업, 정치 인사, 저명한 경제학자, 세계 유수 대학과 박물관에까지 확산됐다. 또한 국내 여러 당 및 정부 기관, 대학 및 연구기관, 기업, 산업협회, 해외 대사관과 영사관, 기타 중국계 기관에도 소장됐다. 이들 보고서는 주요 회의, 저명한 국내외 도서전, 중요한 국제 포럼 등에서 소개됐으며, 상당한 국제적 영향력을 지닌 싱크탱크 출판물 및 공공 지식 상품으로 자리 잡았다.

싱크탱크 대화에서는 전문가들이 싱크탱크의 역할을 더 효과적으로 발휘하고 FTP의 고품질 발전에 더 많은 지혜와 역량을 보태기 위한 방안에 대해 의견을 교환하고, 뚜렷한 목표를 지닌 의견과 제안을 제시했다.

국가 최고 수준의 싱크탱크인 DRC는 2023년부터 이 두 보고서를 매년 발간해 왔다. DRC 산하 싱크탱크는 사우스랜드 싱크탱크(Southland Think Tank)와도 협력해 FTP의 고품질 발전, 제도형 개방, 지역 협조 발전과 관련한 주요 현안에 대한 연구를 수행할 예정이다.

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)