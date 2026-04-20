Publicados en Hainan los informes sobre China y el desarrollo mundial de 2025

HAIKOU, China, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Informe del Centro Internacional de Medios de Comunicación de Hainan:

The newly published 2025 China & Global Development Reports were unveiled at the event.

El 16 de abril, en Haikou, durante la 6.ª Exposición Internacional de Productos de Consumo de China, se celebró la presentación de los libros "Informe sobre el Desarrollo de China 2025" e "Informe sobre el Desarrollo Mundial 2025", junto con un diálogo entre expertos centrado en el desarrollo de alta calidad del Puerto de Libre Comercio de Hainan. Estos libros documentan el proceso de desarrollo de China, ofreciendo una visión integral del desarrollo global y brindando a la comunidad internacional una comprensión más completa y profunda de las tendencias de desarrollo de China y del mundo.

El Informe sobre el Desarrollo de China 2025 recoge los logros del desarrollo económico y social de China en 2024 e incluye también cuatro importantes conclusiones de investigación del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado (DRC), mientras que el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2025 responde a las principales preocupaciones de la comunidad internacional, expone las certezas restantes y las condiciones favorables, y explora un enfoque general junto con vías específicas para promover la estabilidad mundial y el desarrollo sostenible.

Desde 2023, la influencia global de ambos informes ha aumentado significativamente, llegando a numerosos países desarrollados y del Sur Global, así como a importantes organizaciones internacionales, centros de investigación internacionales, grandes corporaciones multinacionales, figuras políticas, economistas de renombre, universidades de prestigio y museos de todo el mundo. También han sido recopilados por numerosas instituciones gubernamentales y del Partido Comunista, universidades e institutos de investigación, empresas, asociaciones industriales, embajadas y consulados en el extranjero, así como por otras instituciones financiadas por China. Los informes se han presentado en importantes conferencias, prestigiosas ferias del libro nacionales e internacionales e importantes foros internacionales, y se han consolidado como publicaciones de centros de investigación y productos de conocimiento público con considerable influencia internacional.

Durante el Diálogo de los Centros de Investigación, los expertos intercambiaron puntos de vista y ofrecieron opiniones y sugerencias específicas sobre cómo aprovechar mejor el papel de estos centros y aportar más sabiduría y solidez al desarrollo de alta calidad del Programa de Desarrollo de Hainan.

El DRC, un centro de estudios nacional de alto nivel, publica anualmente estos dos informes desde 2023. El DRC también colaborará con el Southland Think Tank para investigar cuestiones clave relacionadas con el desarrollo de alta calidad, la apertura institucional y el desarrollo regional coordinado de la Zona Franca de Hainan.

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