Publication à Hainan des rapports 2025 sur le développement en Chine et dans le monde

HAIKOU, Chine, 19 avril 2026 /PRNewswire/ -- Un communiqué du Hainan International Media Center :

The newly published 2025 China & Global Development Reports were unveiled at the event.

À Haikou, le 16 avril, lors de la 6e exposition internationale des produits de consommation de Chine, un lancement de livre a été organisé pour célébrer la publication du Rapport sur le développement en Chine 2025 et du Rapport sur le développement dans le monde 2025, ainsi qu'un dialogue avec un groupe de réflexion sur le thème du développement de haute qualité du port de libre-échange de Hainan. Ces ouvrages retracent le processus de développement de la Chine, offrent une vision globale du développement mondial et permettent à la communauté internationale de mieux comprendre les tendances de développement de la Chine et du monde.

Le Rapport sur le développement en Chine 2025 présente les réalisations du développement économique et social de la Chine en 2024 et inclut également quatre résultats de recherche importants du Centre de recherche sur le développement du Conseil d'État, tandis que le Rapport sur le développement dans le monde 2025 répond aux principales préoccupations de la communauté internationale, expose les certitudes qui subsistent et les tendances favorables, et explore une approche globale ainsi que des pistes spécifiques pour promouvoir la stabilité et le développement durable dans le monde.

Depuis 2023, l'influence mondiale des deux rapports s'est considérablement accrue, suscitant l'intérêt de nombreux pays développés et du Sud, ainsi que de grandes organisations internationales, de groupes de réflexion internationaux, de grandes entreprises multinationales, de personnalités politiques, d'économistes de renom, d'universités prestigieuses et de musées du monde entier. Ils ont également été utilisés par de nombreuses institutions nationales du Parti et du gouvernement, des universités et des instituts de recherche, des entreprises, des associations industrielles, des ambassades et des consulats à l'étranger, ainsi que par d'autres institutions financées par la Chine. Les rapports ont été présentés lors de grandes conférences, de foires du livre nationales et internationales de premier plan et d'importants forums internationaux. Ils sont devenus des publications de groupes de réflexion et des produits de connaissance publique avec une influence internationale considérable.

Au cours de ce dialogue, les experts ont échangé leurs points de vue et proposé des opinions et des suggestions ciblées sur la manière de mieux exploiter le rôle des groupes de réflexion et d'apporter plus de sagesse et de force au développement de haute qualité du port de libre-échange de Hainan.

Le Centre de recherche sur le développement, un groupe de réflexion national de haut niveau, publie les deux rapports chaque année depuis 2023. Le groupe de réflexion du Centre de recherche sur le développement collaborera également avec le groupe de réflexion Southland pour mener des recherches sur les principales questions concernant le développement de haute qualité, l'ouverture institutionnelle et le développement régional coordonné du port de libre-échange de Hainan.

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