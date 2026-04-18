2025 China & Global Development Reports veröffentlicht in Hainan

HAIKOU, China, 19. April 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht des Hainan International Media Center:

The newly published 2025 China & Global Development Reports were unveiled at the event.

Am 16.April fand in Haikou im Rahmen der 6. China International Consumer Products Expo eine Buchvorstellung zur Veröffentlichung des „China Development Report 2025" und des „Global Development Report 2025" statt, begleitet von einem Think-Tank-Dialog zum Thema der qualitativ hochwertigen Entwicklung des Freihandelshafens Hainan (FTP). Die Bücher dokumentieren Chinas Entwicklungsprozess, bieten umfassende Einblicke in die globale Entwicklung und vermitteln der internationalen Gemeinschaft ein umfassenderes und tieferes Verständnis der Entwicklungstrends in China und weltweit.

Der „China Development Report 2025" dokumentiert die Erfolge der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Chinas 2024 und enthält zudem vier wichtige Forschungsergebnisse des Entwicklungsforschungszentrums des Staatsrats (DRC), während der „Global Development Report 2025" auf zentrale Anliegen der internationalen Gemeinschaft eingeht, verbleibende Gewissheiten und günstige Rahmenbedingungen aufzeigt und einen Gesamtansatz sowie konkrete Wege zur Förderung der globalen Stabilität und der nachhaltigen Entwicklung erörtert.

Seit 2023 hat der weltweite Einfluss beider Berichte erheblich zugenommen und erreicht zahlreiche Industrieländer und den Globalen Süden sowie wichtige internationale Organisationen, internationale Think Tanks, große multinationale Konzerne, politische Persönlichkeiten, renommierte Ökonomen, angesehene Universitäten und Museen weltweit. Sie wurden zudem von zahlreichen inländischen Partei- und Regierungsinstitutionen, Universitäten und Forschungsinstituten, Unternehmen, Branchenverbänden, Botschaften und Konsulaten im Ausland sowie anderen von China finanzierten Institutionen gesammelt. Die Berichte wurden auf großen Konferenzen, renommierten internationalen und inländischen Buchmessen sowie wichtigen internationalen Foren vorgestellt und haben sich als Think-Tank-Publikationen und öffentliche Wissensprodukte mit beträchtlichem internationalem Einfluss etabliert.

Während des Think-Tank-Dialogs tauschten Experten Meinungen aus und gaben gezielte Ratschläge und Vorschläge dazu, wie die Rolle von Think Tanks besser genutzt und mehr Weisheit und Kraft für die hochwertige Entwicklung der Sonderwirtschaftszone Hainan eingebracht werden kann.

Das DRC, ein nationaler High-End-Think-Tank, veröffentlicht die beiden Berichte seit 2023 jährlich. Der Think Tank des DRC wird zudem mit dem Southland Think Tank zusammenarbeiten, um Forschungen zu wichtigen Themen im Zusammenhang mit der hochwertigen Entwicklung, der institutionellen Öffnung und der koordinierten regionalen Entwicklung der Sonderwirtschaftszone Hainan durchzuführen.

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