《中國發展報告2025》《全球發展報告2025》在瓊發布

《中國發展報告2025》在記錄2024年中國經濟社會發展成果的同時，還收錄了國務院發展研究中心4項重要研究成果。《全球發展報告2025》回應了當前國際社會重大關切，系統闡釋仍然存在的確定因素和有利條件，並探討推動全球穩定和可持續發展的總體思路與具體路徑。

2023年以來，兩個報告全球影響力顯著提升。目前兩個報告觸達多個發達國家和全球南方國家，覆蓋全球主要國際組織、近百家國際智庫、主要跨國公司、近百位政要、知名經濟學家、知名大學和館藏機構，走進國內眾多黨政機構、高校和科研院所、企業、行業協會和駐外使領館、中資機構，亮相重大會議、國際國內著名書展、重要國際論壇，初步成為具有一定國際影響力的智庫出版物和公共知識產品。

在發布會的專題交流環節，與會專家立足各自實際，緊扣兩個報告主要內容，圍繞更好發揮智庫作用，為海南自貿港高質量發展貢獻更多智慧力量踴躍交流發言，提出了許多富有針對性的意見建議。

國務院發展研究中心作為國家高端智庫，自2023年起持續推出年度《中國發展報告》《全球發展報告》。國研智庫還將與南國智庫攜手，圍繞海南自貿港高質量發展、制度型開放、區域協調發展的重大課題，開展相關的研究，形成有分量可落地的決策咨詢成果。

SOURCE 海南國際傳播中心（HIMC）