Laporan Pembangunan China & Global 2025 Diterbitkan di Hainan

HAIKOU, China, 18 April 2026 /PRNewswire/ --

The newly published 2025 China & Global Development Reports were unveiled at the event. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

Di Haikou pada 16 April, sempena Ekspo Produk Pengguna Antarabangsa China ke-6, satu majlis pelancaran buku telah diadakan bagi meraikan penerbitan China Development Report 2025 dan Global Development Report 2025, bersama Dialog Pemikir (Think Tank Dialogue) bertemakan pembangunan berkualiti tinggi Pelabuhan Perdagangan Bebas (FTP) Hainan. Kedua-dua buku ini merakam proses pembangunan China, menawarkan pandangan menyeluruh mengenai pembangunan global serta memberikan komuniti antarabangsa pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang trend pembangunan China dan dunia.

China Development Report 2025 merekodkan pencapaian pembangunan ekonomi dan sosial China pada 2024 serta merangkumi empat dapatan penyelidikan penting daripada Development Research Center of the State Council (DRC), manakala Global Development Report 2025 menangani kebimbangan utama komuniti antarabangsa, menghuraikan kepastian yang masih wujud dan keadaan yang menggalakkan, serta meneroka pendekatan keseluruhan bersama laluan khusus untuk menggalakkan kestabilan global dan pembangunan mampan.

Sejak 2023, pengaruh global kedua-dua laporan ini telah meningkat dengan ketara, menjangkau pelbagai negara maju dan Selatan Global, serta organisasi antarabangsa utama, badan pemikir antarabangsa, syarikat multinasional besar, tokoh politik, ahli ekonomi terkemuka, universiti berprestij dan muzium di seluruh dunia. Laporan ini juga telah dikumpulkan oleh pelbagai institusi Parti dan kerajaan dalam negara, universiti dan institusi penyelidikan, syarikat, persatuan industri, kedutaan dan konsulat di luar negara, serta institusi lain yang dibiayai China. Selain itu, laporan ini turut diketengahkan di persidangan utama, pesta buku antarabangsa dan domestik terkenal serta forum antarabangsa penting, sekali gus memperkukuh kedudukannya sebagai penerbitan badan pemikir dan produk pengetahuan awam yang berpengaruh di peringkat global.

Semasa Dialog Pemikir tersebut, para pakar bertukar pandangan serta mengemukakan cadangan dan saranan yang bersasar mengenai cara untuk memanfaatkan peranan badan pemikir dengan lebih baik serta menyumbang lebih banyak kebijaksanaan dan kekuatan kepada pembangunan berkualiti tinggi FTP Hainan.

DRC, sebagai badan pemikir peringkat tinggi nasional, telah menerbitkan kedua-dua laporan ini setiap tahun sejak 2023. Badan Pemikir DRC juga akan bekerjasama dengan Southland Think Tank untuk menjalankan penyelidikan mengenai isu utama berkaitan pembangunan berkualiti tinggi, keterbukaan institusi serta pembangunan wilayah yang terselaras bagi FTP Hainan.

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)