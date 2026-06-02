هاير تطلق ثلاجة Horizon في فيتنام وتضع معايير جديدة لحفظ الطزاجة وتصميم الأجهزة المنزلية

مدينة هو تشي منه، فيتنام، 2 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- لتلبية طلب المستهلكين الفيتناميين على حلول حفظ الطزاجة المتعددة الاستخدامات والقائمة على سيناريوهات متعددة، أطلقت هاير في فيتنام في 29 مايو سلسلة الثلاجات الراقية ضمن مجموعة Horizon، لتكون أولى محطات السلسلة في سوق جنوب شرق آسيا. منذ إطلاقها الأول في المرصد الملكي في غرينتش بالمملكة المتحدة، مرورًا بطرحها الكامل في الأسواق الأوروبية، وصولًا إلى إطلاقها الآن في فيتنام، تواصل سلسلة Horizon توسيع حضورها العالمي بوتيرة متسارعة لتقديم تجربة راقية في حفظ طزاجة الأغذية لمزيد من المستهلكين.

Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design

أربعة سيناريوهات لتلبية متطلبات الطزاجة في المناخ الاستوائي

يفرض المناخ الحار والرطب في جنوب شرق آسيا طلبًا على المشروبات المثلجة والمكونات الغذائية المتنوعة فائقة الطزاجة. تأتي سلسلة Horizon من هاير مزودة بتقنية مبتكرة لحفظ الطزاجة، وتوفر أربعة حلول قائمة على السيناريوهات للحياة اليومية.

وتجمع بين نظام HCS للتحكم في الرطوبة من هاير، وهو الأول من نوعه عالميًا، وتقنية حفظ الطزاجة بالتحكم المغناطيسي، بما يحافظ على الفواكه والخضروات طازجة لمدة تصل إلى 7 أيام، ويحفظ النكهة الأصلية للحوم الطازجة لمدة 10 أيام. حازت هذه التقنية المغناطيسية على ميدالية ذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات، وهي معتمدة من VDE لقدرتها على الحفاظ على أكثر من 95% من البروتين في اللحوم. كما تتميز بنظام صنع الثلج المدمج في الباب، وهو الأول من نوعه في القطاع، إذ ينفصل بالكامل عن منطقة تخزين الطعام لمنع انتقال الروائح وإنتاج ثلج نقي بسرعة.

وبفضل سعة كبيرة تصل إلى 716 لترًا، ورفوف قابلة للتعديل، وحاويات باب عميقة، تتيح الثلاجة تخزين مشتريات أسبوع كامل للعائلة بأكملها بسهولة، بما في ذلك زجاجات سعة 1.5 لتر الموضوعة عموديًا. كما تتميز طرازات مختارة بتقنية AI Vision التي تتعرف تلقائيًا على نوع المكونات الغذائية وكمياتها وتسجلها، مما يجعل إدارة المكونات الغذائية سهلة ومريحة.

وخلال فعالية إطلاق سلسلة Horizon، عرضت هاير أيضًا حلول الأجهزة المنزلية من سلسلة Space Fit، وتتميز الثلاجة ضمن هذه السلسلة بتقنية الذكاء الاصطناعي لحفظ الطزاجة في كامل المساحة، وهي تقنية أصلية من هاير تُبقي تقلبات درجات الحرارة دون 1°C. وحتى بعد شهر من التجميد، تبقى شريحة اللحم طرية وحمراء زاهية وغنية بالعصارة عند إذابتها، من دون فقدان العناصر الغذائية.

فيتنام، نقطة انطلاق استراتيجية لتوسع هاير الإقليمي في الفئة الراقية

تُعد فيتنام أكبر سوق للثلاجات الراقية في جنوب شرق آسيا، إذ تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات المنطقة. في يناير 2026، تضاعفت مبيعات ثلاجات هاير في فيتنام مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بأكثر من 60% على أساس سنوي، مما عزز موقع هاير بوصفها العلامة الرائدة في السوق في المنطقة. في منافذ البيع بالتجزئة، تتيح العروض التوضيحية المقارنة جنبًا إلى جنب للعملاء تجربة تقنية حفظ الطزاجة من هاير. بلغت سلسلة Space Fit، خلال خمسة أسابيع فقط، عددًا من نقاط العرض داخل المتاجر يعادل ما حققه المنافسون خلال ثمانية أشهر، كما سجلت مبيعات تعادل خمسة أضعاف مبيعات المنافسين، لتقود التحول نحو المنازل الذكية في فيتنام.

ومع تصدّرها بالفعل في فيتنام من حيث الحصة السوقية ومعدلات النمو، ستواصل هاير تعزيز تشكيلة منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد على حفظ طزاجة الأغذية من خلال سلسلة Horizon العالمية الرائدة الجديدة.

علاوة على ذلك، أطلقت هاير سمارت هوم رسميًا علامة هاير في فيتنام في عام 2025، وأبرمت شراكة استراتيجية مع DMX، شركة التجزئة المحلية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية. وتستحوذ غسالات AQUA التابعة لها بالفعل على أعلى حصة سوقية في البلاد.

واعتبارًا من أبريل 2026، تحتل هاير المرتبة الأولى في جنوب شرق آسيا من حيث الحصة السوقية الإجمالية للعلامة التجارية، مع نمو يتجاوز 40% في فيتنام وماليزيا وأسواق أخرى. وبعد فيتنام، ستُطرح سلسلة Horizon في إندونيسيا وتايلاند، بما يعزز ريادة هاير في الفئة الراقية على مستوى المنطقة.

ويمثل إطلاق سلسلة Horizon تحول قطاع الثلاجات لدى هاير في جنوب شرق آسيا من الريادة على مستوى الحجم إلى ترسيخ مكانته كعلامة تجارية راقية. وتطلعًا إلى المستقبل، ستواصل هاير التركيز على احتياجات المستخدم، وتعزيز الابتكار المحلي، والارتقاء بالعلامة التجارية لترسيخ ريادتها في السوق. ومن خلال ابتكاراتها المستمرة في الفئة الراقية وتعزيز التجارب القائمة على السيناريوهات، تهدف هاير إلى تقديم تجربة متفوقة في حفظ الطزاجة وجماليات المطبخ، وتحقيق نمو مستدام لشركائها.

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