تؤكد Haier شراكتها الرسمية مع بطولة دورة رولان غاروس 2026، عبر تقديم ابتكارات قائمة على مفهوم الرعاية إلى الجماهير حول العالم

باريس، 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أكدت Haier، العلامة التجارية الأولى عالميًا في الأجهزة المنزلية الرئيسية على مدار 17 عامًا متعاقبة*، دورها كشريك رسمي لبطولة دورة رولان غاروس 2026، ما يعزز إستراتيجيتها الرياضية العالمية طويلة الأمد والتزامها بربط التكنولوجيا المتطورة بالحياة اليومية.

Haier Confirms Official Partner of Roland-Garros 2026, Bringing Care-Driven Innovation to Audiences Worldwide Haier Commits to Connecting Premium Technology with Everyday Life

باعتبارها واحدة من أعرق بطولات التنس في العالم، تمثل دورة رولان غاروس منصة فريدة يلتقي فيها التميز الرياضي والابتكار وأسلوب الحياة. من خلال هذه الشراكة، تواصل Haier تعزيز حضور علامتها التجارية عالميًا، مع استعراض كيفية مساهمة التقنيات المتصلة والمتمحورة حول الإنسان في الارتقاء بالحياة اليومية عبر العناية المدروسة والخبرات الحسية.

استرشادًا بشعارها العالمي "اللعب مع أصحاب المركز الأول"، بنت Haier محفظة شراكات رياضية دولية متكاملة تشمل أبرز بطولات التنس العالمية، من بينها Australian Open، وMutua Madrid Open، وRolex Paris Masters، وNitto ATP Finals. تعكس هذه الشراكات التزام Haier بالتميز والدقة والمرونة والابتكار المستمر.

قال Antony Peart، مدير العلامة التجارية والاتصالات في Haier Europe: "تجمع بطولة دورة رولان غاروس بين التميز والشغف والابتكار على ساحة عالمية حقيقية". "ومن خلال تجديد شراكتنا الرسمية، نُعمّق التزامنا طويل الأمد بالرياضة، ونقرّب تقنياتنا المتصلة والمصممة حول احتياجات الإنسان من المستهلكين والشركاء والجماهير حول العالم".

وقال Gilles Moretton، رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس: "نود أن نتوجه بالشكر إلى Haier، الشريك الرسمي للبطولة، على دعمها لنا في هذه النسخة الجديدة من دورة رولان غاروس. فمنذ انطلاق شراكتنا في عام 2023، والتي ترتكز على الابتكار، أصبحت أكثر أهمية عامًا بعد عام. وخلال هذا العام، سيتمكن الحضور في Porte d'Auteuil من الاستمتاع بالعديد من الأنشطة التي تقدمها Haier داخل الملعب وفي Tribune Concorde، لتجربة دورة رولان غاروس أكثر تميزًا وتفاعلًا".

على مدار بطولة دورة رولان غاروس 2026، ستحافظ Haier على حضور متكامل وبارز في أنحاء موقع البطولة ومدينة باريس، حيث ستستعرض أحدث ابتكاراتها متعددة الفئات داخل الملاعب، إلى جانب تقديم تجارب تفاعلية للجماهير في قرية المشجعين.

تُعد مجموعة Haier Horizon مثالًا عمليًا على كيفية ترجمة مفهوم الرعاية إلى ابتكار في المنتجات. فبفضل تقنيات التبريد والحفظ المتقدمة والتصميم الراقي، تساعد هذه المجموعة من الثلاجات على إطالة مدة الحفاظ على الطعام طازجًا، مع تقليل الهدر وتحسين إدارة الأغذية بكفاءة أكبر. كما ستعرض الشركة أيضًا منتجات Winery 7، وI-Pro Shine Biovitae، وCouture Collection 11، وForni ID Serie 6، والتي تغطي مجالات تخزين النبيذ، وغسل الأطباق، والعناية بالغسيل، وأجهزة الطهي الفاخرة.

وخارج الملعب، تنقل Haier أجواء البطولة إلى قلب باريس في ساحة Place de la Concorde، التي تحتضن منطقة المشجعين المفتوحة Tribune Concorde التابعة للاتحاد الفرنسي للتنس. وهناك، تقدم Haier مركبتها المخصصة Motorhome، التي تضم عروضًا حية للمنتجات وتجارب تفاعلية تربط بين أجهزتها الذكية وقيم الرياضة والابتكار والرعاية.

مع انتشارها في أكثر من 200 دولة ومنطقة، حققت Haier نموًا عالميًا ملحوظًا من خلال بناء علامتها التجارية بشكلٍ مستقل. تحتلHaier المرتبة الأولى في 8 أسواق، من بينها الصين والولايات المتحدة وأستراليا وتايلاند، كما جاءت ضمن المراكز الثلاثة الأولى في 12 سوقًا، من بينها إيطاليا واليابان ونيجيريا، وضمن المراكز الخمسة الأولى في 8 أسواق، تشمل ألمانيا والمغرب والمملكة العربية السعودية.

تُعد شراكة Haier مع دورة رولان غاروس جزءًا من إستراتيجية رياضية عالمية أوسع تمتد الآن عبر أربع من أبرز بطولات التنس العالمية، بهدف ربط الرياضة وأسلوب الحياة وابتكارات المنازل الذكية مباشرة بالمستهلكين والجماهير حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.haier.com/eg/.

نبذة عن مجموعة Haier

تأسست مجموعة Haier في عام 1984، وهي مزود عالمي رائد لحلول تحسين الحياة والتحول الرقمي، تحت شعار: "المزيد من الإبداع، والمزيد من الإمكانيات". تمتلك الشركة 10 مراكز أبحاث وتطوير و35 مجمعًا صناعيًا و173 مركز تصنيع حول العالم، وحققت إيرادات عالمية بلغت 59.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025. صُنِّفَت Haier ضمن أعلى 100 علامة تجارية عالمية قيمةً من قِبل Kantar BrandZ لمدة 8 أعوام متتالية. بالإضافة إلى ذلك، احتلت Haier المركز الأول ضمن تصنيف Euromonitor العالمي لعلامات الأجهزة المنزلية الكبرى لمدة 17 عامًا متتاليًا. لدى Haier ثماني شركات مُدرجة في البورصة، من بينها شركتها الفرعية Haier Smart Home المُدرجة ضمن قائمة Fortune Global 500 وقائمة Fortune لأكثر الشركات إثارة للإعجاب في العالم.

*المصدر: Euromonitor International Limited؛ وتقرير Consumer Appliances 2026 Edition؛ والنسبة المئوية للحصة من إجمالي الوحدات المباعة، وبيانات حجم المبيعات لعام 2025

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